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Казанские осенне-зимние выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термы

Казанские осенне-зимние выходные
Вырвитесь из будней в «третью столицу» — Казань, где древний Кремль Ивана Грозного соседствует с футуристичными объектами Универсиады, а падающая башня Сююмбике по легенде исполняет три желания, если прижаться лбом
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к её стенам.

Здесь 16 храмов разных религий, озеро Кабан с мистической атмосферой и главная жемчужина — мечеть Кул-Шариф, сияющая среди вековых бастионов.

Сразу после обзорной экскурсии и обеда вас ждёт свобода выбора: гулять по Старо-татарской слободе до вечера, нырнуть в океанариум с акулами или покорить аквапарк с безлимитным драйвом — варианты на любой вкус.

Казанские осенне-зимние выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Казанские осенне-зимние выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Казанские осенне-зимние выходные. Тур в аквапарк, океанариум и термыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

22:00 Отправление в Казань.

Выезд из Перми
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выбор

08:00 Завтрак в кафе.

08:30-12:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Казань, начиная с 2000 года, официально называют “третьей столицей” России. Это красивый и, несмотря на старинную историю, современный город.

Здесь находятся храмы, относящиеся к 16-ти разным религиям! А Казанский кремль, который был построен по распоряжению Ивана IV, является объектом всемирного наследия.

Во время экскурсии увидим объекты Универсиады, Старо-татарскую слободу, озеро Кабан, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике, которая, по легенде, исполняет три желания, если прикоснуться лбом к ее стенам.

12:15 Обед в кафе.

Далее программа по тарифам:

  • 1 вариант: Свободное время в городе (13:00-20:00);
  • 2 вариант: Океанариум (13:30-14:30) + свободное время (14:30-20:30);
  • 3 вариант: Аквапарк "безлимит" (14:30-20:00);
  • 4 вариант: Аквапарк "4 часа" (14:30-18:30) + свободное время в городе (18:30-20:30);
  • 5 вариант: Аквапарк "4 часа" (14:30-18:30) + Океанариум (19:00-20:00).

20:30 Отъезд из Казани.

Обратите внимание, от места обеда в океанариум предусмотрена пешая прогулка. Расстояние ориентировочно 500 м.

Посещение Океанариума без экскурсии.

Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выборОбзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выборОбзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выборОбзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выборОбзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выборОбзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выборОбзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Прибытие в Пермь

06:00-09:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает 2 ночных переезда на автобусе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от выбранной программы, руб:

Свободный день: 6 900 руб.

Океанариум + свободное время:

Взрослый (12 лет и старше)Дети 3-11 летДети 0-2 лет
8 7008 1006 900

Аквапарк безлимит:

ВзрослыйПенсионер, студент, дети 13-17Дети 5-12Дети 0-4 лет ниже 120 см
13 90013 70013 6006 900

Аквапарк 4 часа + океанариум:

ВзрослыйПенсионер, студент, дети 13-17Дети 3-12 летДети 0-2 лет
11 50011 30011 1006 900

Аквапарк 4 часа + свободное время:

ВзрослыйПенсионер, студент, дети 13-17Дети 5-12Дети 0-4 года или ниже 120 см
10 30010 1009 9006 900

Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.

Скидка на последний ряд: 300 руб.

Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение из Перми
  • Экскурсионное обслуживание по выбранной программе
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак и 1 обед)
  • Входные билеты по выбранной программе
  • Входной билет в аквапарк по выбранному тарифу (при приобретении)
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Дополнительное место в автобусе для комфортного переезда - 4000 руб. /место
  • Услуги не по выбранной программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • портативную зарядку, кабель для зарядки телефона;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода,перекус;
  • портативную зарядку;
  • аптечку для личного применения.

Для купания:

  • полотенце;
  • купальный костюм;
  • сланцы;
  • шапочка для плавания;
  • принадлежности для душа.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

*В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.

Скидка на последний ряд: 300 руб.

Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?

22.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская
22.10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
22.15 – м-н Закамск, ост. Лядова
22.40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
22.45 – ост. Отворот на Майский
23.00 – Нытвенский отворот
23.05 – Григорьевский отворот
23.10 – отворот Кудымкар/Карагай
23.30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
23.50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
Посадка на следующий день:
00.40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
01.25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
01.30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
01.40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
02.25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
02.40 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Европа, ул. имени Вадима Сивкова, 150
03.40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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