Программа тура по дням
Выезд из Перми
22:00 Отправление в Казань.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выбор
08:00 Завтрак в кафе.
08:30-12:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Казань, начиная с 2000 года, официально называют “третьей столицей” России. Это красивый и, несмотря на старинную историю, современный город.
Здесь находятся храмы, относящиеся к 16-ти разным религиям! А Казанский кремль, который был построен по распоряжению Ивана IV, является объектом всемирного наследия.
Во время экскурсии увидим объекты Универсиады, Старо-татарскую слободу, озеро Кабан, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике, которая, по легенде, исполняет три желания, если прикоснуться лбом к ее стенам.
12:15 Обед в кафе.
Далее программа по тарифам:
- 1 вариант: Свободное время в городе (13:00-20:00);
- 2 вариант: Океанариум (13:30-14:30) + свободное время (14:30-20:30);
- 3 вариант: Аквапарк "безлимит" (14:30-20:00);
- 4 вариант: Аквапарк "4 часа" (14:30-18:30) + свободное время в городе (18:30-20:30);
- 5 вариант: Аквапарк "4 часа" (14:30-18:30) + Океанариум (19:00-20:00).
20:30 Отъезд из Казани.
Обратите внимание, от места обеда в океанариум предусмотрена пешая прогулка. Расстояние ориентировочно 500 м.
Посещение Океанариума без экскурсии.
Прибытие в Пермь
06:00-09:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает 2 ночных переезда на автобусе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от выбранной программы, руб:
Свободный день: 6 900 руб.
Океанариум + свободное время:
|Взрослый (12 лет и старше)
|Дети 3-11 лет
|Дети 0-2 лет
|8 700
|8 100
|6 900
Аквапарк безлимит:
|Взрослый
|Пенсионер, студент, дети 13-17
|Дети 5-12
|Дети 0-4 лет ниже 120 см
|13 900
|13 700
|13 600
|6 900
Аквапарк 4 часа + океанариум:
|Взрослый
|Пенсионер, студент, дети 13-17
|Дети 3-12 лет
|Дети 0-2 лет
|11 500
|11 300
|11 100
|6 900
Аквапарк 4 часа + свободное время:
|Взрослый
|Пенсионер, студент, дети 13-17
|Дети 5-12
|Дети 0-4 года или ниже 120 см
|10 300
|10 100
|9 900
|6 900
Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.
Скидка на последний ряд: 300 руб.
Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение из Перми
- Экскурсионное обслуживание по выбранной программе
- Питание, указанное в программе (1 завтрак и 1 обед)
- Входные билеты по выбранной программе
- Входной билет в аквапарк по выбранному тарифу (при приобретении)
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Дополнительное место в автобусе для комфортного переезда - 4000 руб. /место
- Услуги не по выбранной программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- портативную зарядку, кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- портативную зарядку;
- аптечку для личного применения.
Для купания:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
*В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для туристов из Удмуртии: 1 000 руб.
Скидка на последний ряд: 300 руб.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
22.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская
22.10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
22.15 – м-н Закамск, ост. Лядова
22.40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
22.45 – ост. Отворот на Майский
23.00 – Нытвенский отворот
23.05 – Григорьевский отворот
23.10 – отворот Кудымкар/Карагай
23.30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
23.50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
Посадка на следующий день:
00.40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
01.25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
01.30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
01.40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
02.25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
02.40 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Европа, ул. имени Вадима Сивкова, 150
03.40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"