2 день

Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выбор

08:00 Завтрак в кафе.

08:30-12:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Казань, начиная с 2000 года, официально называют “третьей столицей” России. Это красивый и, несмотря на старинную историю, современный город.

Здесь находятся храмы, относящиеся к 16-ти разным религиям! А Казанский кремль, который был построен по распоряжению Ивана IV, является объектом всемирного наследия.

Во время экскурсии увидим объекты Универсиады, Старо-татарскую слободу, озеро Кабан, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике, которая, по легенде, исполняет три желания, если прикоснуться лбом к ее стенам.

12:15 Обед в кафе.

Далее программа по тарифам:

1 вариант: Свободное время в городе (13:00-20:00);

2 вариант: Океанариум (13:30-14:30) + свободное время (14:30-20:30);

3 вариант: Аквапарк "безлимит" (14:30-20:00);

4 вариант: Аквапарк "4 часа" (14:30-18:30) + свободное время в городе (18:30-20:30);

5 вариант: Аквапарк "4 часа" (14:30-18:30) + Океанариум (19:00-20:00).

20:30 Отъезд из Казани.

Обратите внимание, от места обеда в океанариум предусмотрена пешая прогулка. Расстояние ориентировочно 500 м.

Посещение Океанариума без экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160