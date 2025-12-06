Вы побываете в Храме всех религий,
Описание тура
Организационные детали
Все входные билеты: в Кремль, театр, музеи, храмы — участники оплачивают сами. Для организованной группы целесообразнее заранее собрать деньги и оплачивать билеты организованно.
Программа тура по дням
Казанский кремль, Старотатарская и Суконная слободы, озеро Кабан и «Чаша»
Экскурсия начнётся с прогулки по Казанскому кремлю, внесённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике, Пушечный двор и ярмарку ремесленников.
Затем — обзорная автобусная экскурсия с пешеходными остановками. Первая из них — Старотатарская слобода с усадьбами купцов 18-19 веков. Здесь вы увидите первую каменную мечеть Казани — мечеть имени Шигабутдина Марджани, набережную озера Кабан, сувенирные лавки, музеи чак-чака и чая.
Далее маршрут пройдёт по Суконной слободе — центру промышленности времён Петра I. Вы увидите здания старой мануфактуры, храм Сошествия Святого Духа и кукольный театр «Экият», построенный в виде сказочного замка. Затем посетите этнокомплекс «Туган авылым», где вас ждут экскурсия и татарское чаепитие с дегустацией национальных блюд.
Маршрут продолжится вдоль озера Кабан, IT-центра имени Б. Рамиева, дворянской части города с Богородицким монастырём и старинными усадьбами. Автобус проедет по площади Свободы, мосту Миллениум, мимо спортивных объектов Универсиады-2013 и набережной реки Казанки. Завершится программа у дворца бракосочетаний «Чаша Казани».
После ужина гостям предложат вечерние прогулки на выбор: улица Шигабутдина Марджани и набережная озера Кабан, пешеходная улица Баумана, Кремлёвская набережная или парк «Чёрное озеро».
Храм всех религий, театр Камала, Казанский собор иконы Божьей матери, прогулка по улице Баумана
Посетим Храм всех религий, объединивший черты 16 мировых конфессий. Далее — экскурсия в Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, один из самых современных театров России.
Побываем в Казанском Богородицком монастыре и соборе Казанской иконы Божьей матери — месте её чудесного явления в 1579 году. Здесь вы узнаете историю обретения и возвращения святыни, увидите список иконы начала 17 века, сможете посетить подземный храм — место её явления.
Прогуляемся по пешеходной улице Баумана — самой знаменитой улице города. Вы познакомитесь с её историей, увидите здания доходных домов и архитектурные памятники, составляющие культурное наследие Казани. На выбор возможно посещение Музея иллюзий или Дворца впечатлений. Атмосфера музыки, уличных артистов и исторического колорита сделает прогулку ярким финалом дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Организация культурной программы, экскурсий и прогулок
- Организация размещения (само проживание оплачивается дополнительно) и питания (оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно
- Проживание
- Питание
- Аренда автобуса и расходы на транспорт
- Аренда радиогида (это особенно удобно для групп 15-40 человек) - от 10 000 до 13 000 ₽ (точная стоимость зависит от количества участников). также группа может иметь свою аппаратуру
- Стоимость тура указана при размере группы до 20 человек, для группы из 20-40 участников цена - 40 000 ₽
- Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Казанский кремль - 150 ₽ (140 ₽ льготный)
- Храм всех религий - 250 ₽
- Экскурсия в новый театр Камала - 1000 ₽ (билет желательно приобретать за 10 дней до старта тура)
- Музей иллюзий - 1450 ₽
- Дворец впечатлений - 1800 ₽
- Культурно-познавательная программа в национальном комплексе «Туган авылым»: татарское чаепитие с дегустацией национальной выпечки - 850 ₽ с человека