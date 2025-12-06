Мои заказы

Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком

Посетить кремль, увидеть Старотараскую слободу и улицу Баумана, погрузиться в культуру и историю
Приглашаю вас в Казань — я покажу вам всё самое интересное, познакомлю с традициями и проведу увлекательные экскурсии по старинным и современным достопримечательностям столицы Татарстана.

Вы побываете в Храме всех религий,
исследуете кремль, полюбуетесь мечетью Кул-Шариф и башней Сююмбике.

Осмотрите Старотатарскую и Скуонную слободы, заглянете в этнокомплекс «Туган авылым» на чаепитие (за доплату), посетите собор Казанской иконы Божьей матери и услышите историю её явления. Ещё в программе озеро Кабан, дворец бракосочетаний «Чаша», IT-центр имени Б. Рамиева, старинные усадьбы, мануфактуры, храмы и кукольный театр «Экият», построенный в виде сказочного замка. Возможно проведение тура на вашем транспорте или на арендованном автобусе.

Описание тура

Организационные детали

Все входные билеты: в Кремль, театр, музеи, храмы — участники оплачивают сами. Для организованной группы целесообразнее заранее собрать деньги и оплачивать билеты организованно.

Программа тура по дням

1 день

Казанский кремль, Старотатарская и Суконная слободы, озеро Кабан и «Чаша»

Экскурсия начнётся с прогулки по Казанскому кремлю, внесённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике, Пушечный двор и ярмарку ремесленников.

Затем — обзорная автобусная экскурсия с пешеходными остановками. Первая из них — Старотатарская слобода с усадьбами купцов 18-19 веков. Здесь вы увидите первую каменную мечеть Казани — мечеть имени Шигабутдина Марджани, набережную озера Кабан, сувенирные лавки, музеи чак-чака и чая.

Далее маршрут пройдёт по Суконной слободе — центру промышленности времён Петра I. Вы увидите здания старой мануфактуры, храм Сошествия Святого Духа и кукольный театр «Экият», построенный в виде сказочного замка. Затем посетите этнокомплекс «Туган авылым», где вас ждут экскурсия и татарское чаепитие с дегустацией национальных блюд.

Маршрут продолжится вдоль озера Кабан, IT-центра имени Б. Рамиева, дворянской части города с Богородицким монастырём и старинными усадьбами. Автобус проедет по площади Свободы, мосту Миллениум, мимо спортивных объектов Универсиады-2013 и набережной реки Казанки. Завершится программа у дворца бракосочетаний «Чаша Казани».

После ужина гостям предложат вечерние прогулки на выбор: улица Шигабутдина Марджани и набережная озера Кабан, пешеходная улица Баумана, Кремлёвская набережная или парк «Чёрное озеро».

2 день

Храм всех религий, театр Камала, Казанский собор иконы Божьей матери, прогулка по улице Баумана

Посетим Храм всех религий, объединивший черты 16 мировых конфессий. Далее — экскурсия в Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, один из самых современных театров России.

Побываем в Казанском Богородицком монастыре и соборе Казанской иконы Божьей матери — месте её чудесного явления в 1579 году. Здесь вы узнаете историю обретения и возвращения святыни, увидите список иконы начала 17 века, сможете посетить подземный храм — место её явления.

Прогуляемся по пешеходной улице Баумана — самой знаменитой улице города. Вы познакомитесь с её историей, увидите здания доходных домов и архитектурные памятники, составляющие культурное наследие Казани. На выбор возможно посещение Музея иллюзий или Дворца впечатлений. Атмосфера музыки, уличных артистов и исторического колорита сделает прогулку ярким финалом дня.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Организация культурной программы, экскурсий и прогулок
  • Организация размещения (само проживание оплачивается дополнительно) и питания (оплачивается дополнительно)
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Аренда автобуса и расходы на транспорт
  • Аренда радиогида (это особенно удобно для групп 15-40 человек) - от 10 000 до 13 000 ₽ (точная стоимость зависит от количества участников). также группа может иметь свою аппаратуру
  • Стоимость тура указана при размере группы до 20 человек, для группы из 20-40 участников цена - 40 000 ₽
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
  • Казанский кремль - 150 ₽ (140 ₽ льготный)
  • Храм всех религий - 250 ₽
  • Экскурсия в новый театр Камала - 1000 ₽ (билет желательно приобретать за 10 дней до старта тура)
  • Музей иллюзий - 1450 ₽
  • Дворец впечатлений - 1800 ₽
  • Культурно-познавательная программа в национальном комплексе «Туган авылым»: татарское чаепитие с дегустацией национальной выпечки - 850 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ваш отель, 9:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Казань, ваш отель, 21:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
и нашем крае. Я многогранная личность: педагог-методист, учитель татарского языка, носитель культуры, этнограф и этнолог. Прекрасно знаю фольклор и литературу, пишу стихи и песни, увлекаюсь музыкой, изучаю историю народов через их фольклор и создаю ювелирные украшения из камней. С радостью расскажу об истории и современности края, о народах, традициях и обычаях Татарстана.

