Экскурсия начнётся с прогулки по Казанскому кремлю, внесённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы посетите Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике, Пушечный двор и ярмарку ремесленников.

Затем — обзорная автобусная экскурсия с пешеходными остановками. Первая из них — Старотатарская слобода с усадьбами купцов 18-19 веков. Здесь вы увидите первую каменную мечеть Казани — мечеть имени Шигабутдина Марджани, набережную озера Кабан, сувенирные лавки, музеи чак-чака и чая.

Далее маршрут пройдёт по Суконной слободе — центру промышленности времён Петра I. Вы увидите здания старой мануфактуры, храм Сошествия Святого Духа и кукольный театр «Экият», построенный в виде сказочного замка. Затем посетите этнокомплекс «Туган авылым», где вас ждут экскурсия и татарское чаепитие с дегустацией национальных блюд.

Маршрут продолжится вдоль озера Кабан, IT-центра имени Б. Рамиева, дворянской части города с Богородицким монастырём и старинными усадьбами. Автобус проедет по площади Свободы, мосту Миллениум, мимо спортивных объектов Универсиады-2013 и набережной реки Казанки. Завершится программа у дворца бракосочетаний «Чаша Казани».

После ужина гостям предложат вечерние прогулки на выбор: улица Шигабутдина Марджани и набережная озера Кабан, пешеходная улица Баумана, Кремлёвская набережная или парк «Чёрное озеро».