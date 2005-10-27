1 день

Прибытие. Казань

Встреча на ж/д вокзале с гидом:

08:00 / 10:51 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы» с табличкой;

Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы» с табличкой; 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале с табличкой.

Встреча в аэропорту г. Казани за доп. плату.

12:00 Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя». Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.

Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.

Вы побываете:

в Старо-Татарской слободе , расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;

, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.; на улицах старой Казани , с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери;

, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери; на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Концертный зал им. Салиха Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т. д.

Вы увидите:

Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную;

Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Обед в кафе / ресторанах города с элементами национальной кухни.

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана). История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название.

Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии.

Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю!

Вы обязательно увидите:

площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;

здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 года хранился золотой запас Царской России;

Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);

точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!

Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:

Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;

Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;

Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Размещение в гостинице. Свободное время.

20:00/21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани» (за доп. плату гарантированно от 2 человек). Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город!

Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров.

Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!

Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России — 65 метров (за доп. плату).

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