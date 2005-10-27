Это приключение подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления от знакомства с уникальными культурными центрами. Вы узнаете много нового о богатой истории этих городов и насладитесь отдыхом.
Программа тура по дням
Прибытие. Казань
Встреча на ж/д вокзале с гидом:
- 08:00 / 10:51 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы» с табличкой;
- 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале с табличкой.
Встреча в аэропорту г. Казани за доп. плату.
12:00 Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя». Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.
Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.
Вы побываете:
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;
- на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери;
- на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Концертный зал им. Салиха Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т. д.
Вы увидите:
- Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную;
- Спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).
Обед в кафе / ресторанах города с элементами национальной кухни.
Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана). История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название.
Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии.
Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю!
Вы обязательно увидите:
- площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
- здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 года хранился золотой запас Царской России;
- Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);
- точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!
Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:
- Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
- Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
- Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.
Размещение в гостинице. Свободное время.
20:00/21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани» (за доп. плату гарантированно от 2 человек). Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город!
Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров.
Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов. Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!
Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России — 65 метров (за доп. плату).
Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии». Музей пива
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия «Чебоксары – столица Чувашии» с театрализованной встречей гостей. Чебоксары — культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики, расположен в самом сердце Поволжья!
Заложенный по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений, город со временем превратился в крупный торговый центр.
Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла на свой лад. С тех времён прошли столетия, но чувашский народ не забывает своих истоков и бережно хранит культуру и обычаи.
Как и было заведено в стародавние времена, местные жители встречают гостей в национальных костюмах с приветственной песней, хлебом-солью и душевной аурой, которая запомнится вам надолго!
Во время экскурсии вы увидите:
- красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
- знаменитую «Дорогу к храму», на которой расположены православные жемчужины города – Успенская церковь, Веденский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь;
- исторический центр города – улицу Константина Иванова, где находится кафедральный Введенский собор и церковь Михаила Архангела;
- прогуляетесь по пешеходному бульвару купца Ефремова и обязательно сделаете фото на память с бронзовыми фигурами всеми любимых литературных героев Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова;
- обязательно дотронетесь до магического камня Таганаита, дарящего свет, любовь и тепло. Над камнем возвышается скульптура «Птица счастья», символизирующая возрождение. Эта композиция – подарок первого Президента республики жителям города к новому тысячелетию, также расположена на бульваре Ефремова;
- монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому;
- Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадную лестницу города;
- Республиканский мемориальный Парк Победы (посещение);
Посещение Музея пива. Пиво – традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растет 90% российского хмеля!
В небольшом по современным меркам, но очень уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен и до современности.
Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей поразит видавшего виды путешественника!
В случае закрытия Музея пива — посещение Чувашского национального музея. Чувашский национальный музей — главное хранилище памятников истории и культуры чувашского народа.
Посетив музей, вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия.
Среди редких экспонатов — надгробный камень военачальника с арабской вязью. А. А. Трофимов, Н. И. Ашмарин и другие ученые-этнографы сумели расшифровать эти надписи. В музее также представлены ткацкий станок и макет печи для выжигания посуды.
Уникальная часть коллекции — макет крепости Чебоксар XVI века, а также чувашские, татарские, марийские и русские народные костюмы.
(При наборе группы от 9 человек) Шоу-программа «Пусть блаженствует душа» проиллюстрирует вам национальный праздник «Акатуй», знаменующий окончание посевных работ, насыщенный и яркий, веселый и лиричный.
Вы окунётесь в мир традиций и обычаев чувашского народа и станете его участником, тем более что обряды проходят под пенный шелест вкуснейшего чувашского пива!
Шоу-программа с дегустацией пива проводится на Пивном подворье (детям предлагаются альтернативные безалкогольные напитки).
Обед в ресторане города.
22:00 Возвращение в Казань.
Свободное время.
Экскурсия на остров-град Свияжск (за доп. плату)
08:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в автобус).
Свободное время / Экскурсия на остров-град Свияжск (за доп. плату).
«Остров на море лежит, град на острове стоит…» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город!
Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
- единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана Грозного (1551 гг. постройки);
- Никольскую церковь 1556 года постройки;
- Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.
- Величественный Собор Богоматери «Всех скорбящих Радости».
12:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. В 1613 году в глухом заповедном лесу, на берегу Сумского озера поселился инок Филарет, ища уединения и тишины для благодатной молитвы.
Коренные жители черемисы испокон веков считали это место священным и приходили сюда приносить жертвы своим языческим богам. Но сила молитвы монаха-отшельника превратила эти места в оплот православной веры, которая наполняет своей благодатью каждый камень монастыря и по сей день!
Во время экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями обители:
- Грузинский собор, где хранится Чудотворная Грузинская икона Божией матери;
- Троицкий собор;
- Софийскую церковь – самую маленькую в Казанской епархии, в храмовой части которой могут поместиться только 7 человек (внешний осмотр);
- церковь в честь Преподобных Отцев в Синае и Раифе избиенных (внешний осмотр);
- увидите работы известного скульптора В. Н. Савельева, который является послушником монастыря.
Возвращение в Казань. По трассе внешний осмотр «Храма всех религий».
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.
17:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
Без размещения – 30870 руб.
Гостиницы
(центр города)
|Категория номеров
|Стоимость 3-х дневного тура на 1 чел. \руб.
|Взрослые
|Дети до 11 лет на доп. месте
|Доп. место
|Доплата за 1-но местн. станд. разм.
|Выходные
|Праздники*
|Выходные
|Праздники*
Мираж
5*****
|2-м. станд.
|61180
|68750
|39270
|39290
|20200
|29460
|1-м. станд.
|81380
|98210
|-
|-
|-
|-
Кортъярд Марриотт
4****
|2-м. станд.
|57810
|62860
|36240
|42320
|16830
|23570
|1-м. станд.
|74640
|86430
|-
|-
|-
|-
Шаляпин Палас Отель
4****
|2-м. станд.
|46870
|48040
|35910
|38280
|8580
|9770
|1-м. станд.
|55450
|57810
|-
|-
|-
|-
Раймонд Отель
4****
|2-м. станд.
|42660
|46020
|39270
|39630
|6730
|10100
|1-м. станд.
|49390
|56120
|-
|-
|-
|-
Джузеппе
4****
|2-м. станд.
|44170
|47710
|38600
|38620
|7910
|11110
|1-м. станд.
|52080
|58820
|-
|-
|-
|-
Гранд Отель Казань
4****
|2-м. станд.
|45520
|46870
|35910
|38280
|7240
|8580
|1-м. станд.
|52760
|55450
|-
|-
|-
|-
Биляр Палас Отель
4****
|2-м. станд.
|44340
|45180
|36920
|36930
|11780
|12630
|1-м. станд.
|56120
|57810
|-
|-
|-
|-
Давыдов
3***
|2-м. станд
|43500
|46020
|37590
|37940
|9260
|11790
|1-м. станд.
|52760
|57810
|-
|-
|-
|-
Ногай
4****
|2-м станд.
|47710
|48550
|-
|-
|11780
|12630
|1-м станд.
|59490
|61180
|-
|-
|-
|-
Азимут
3***
|2-м станд.
|41810
|46020
|37590
|37940
|5900
|10100
|1-м станд.
|47710
|56120
|-
|-
|-
|-
Парк Отель
3***
|2-м. станд.
|43610
|52200
|-
|-
|10730
|19310
|1-м. станд.
|54340
|71510
|-
|-
|-
|-
Кристалл
3***
|2-м. станд.
|42660
|44170
|39270
|39290
|9420
|10940
|1-м. станд.
|52080
|55110
|-
|-
|-
|-
Татарстан
3***
|2-м. станд.
|41480
|42240
|35230
|35250
|6060
|8330
|1-м. станд.
|47540
|50570
|-
|-
|-
|-
Праздничные цены буду действовать в гостиницах на период:
- Азимут 3* (27.10-05.11.2026г.);
- Кристалл 3* (01.05-27.09.2026г.);
- Биляр Палас Отель 4* (01.03-30.12.2026г.);
- Джузеппе 4* (10.07-31.08.2026г.);
- Ногай 4* (01.05-30.09, 24.10-08.11.2026г.);
- Раймонд 4* (01.05-09.11.2026г.).
Варианты проживания
Отель «Шаляпин Палас»
«Шаляпин Палас Отель» является памятником архитектуры прошлого века, который был восстановлен в наше время. Это воплощение гостеприимства, комфортабельности и уюта.
Постояльцам предоставлены 123 номера, которые выполнены в классическом стиле с использованием современных материалов и атрибутов декора.
В тихой и спокойной обстановке апартаментов можно продуктивно поработать с помощью высокоскоростного интернета или успешно провести переговоры в оборудованных конференц-залах и бизнес-центре.
Все желающие могут воспользоваться услугами фитнес-центра, где есть бесплатные бассейн, сауна и тренажерный зал для тренировок. А после напряженного дня имеется возможность насладиться изысканными блюдами ресторана «Капелла».
В непосредственной близости находятся Казанский кремль, набережная реки Казанки, множество кафе и ресторанов.
Отель «Джузеппе»
Четырехзвездочный отель Джузеппе располагается на улице Кремлевской в самом центре города. До станции метро можно дойти за 7 минут. Для постояльцев организован широкий спектр дополнительных услуг и можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, трансфером, частной парковкой. Стойка регистрации доступна круглосуточно.
Номерной фонд состоит из современных и по-домашнему уютных номеров. В каждой комнате установлен необходимый комплект мебели и современной техники. В собственной ванной можно воспользоваться предоставленным набором средств личной гигиены, полотенцами и феном.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки в формате "шведский стол". В другое время можно посетить ресторан, в котором по меню предлагаются блюда русской и европейской кухонь.
На территории находится несколько конференц-залов, в которых можно провести мероприятие любого уровня и направленности. В каждом помещении имеется мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности.
В пешей доступности от гостиницы находится Кремль, Петропавловский собор, Парк Черное озеро, Казанский федеральный университет, сад Эрмитаж.
Гранд-отель «Казань»
Гранд-отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта — 22,8 км, до железнодорожного вокзала — 1,5 км.
Гостиница «Давыдов» на УЛ.К. Маркса
Гостиница «Давыдов» располагается в центральной части Казани. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, камера хранения багажа. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из низ имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды. Собственная ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом, раковиной и гигиеническими принадлежностями. Уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в гостинице сервируется вкусный завтрак. Пообедать и поужинать гости могут в ближайших заведениях общественного питания.
В пределах двух километров расположен парк Черное озеро, Ленинский сад, Кремль, Казанский цирк, Ботанический музей, развлекательный комплекс Пирамида. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров, а до аэропорта 27 км.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» располагается в Вахитовском районе Казани, неподалеку от Башни Сююмбике. Здание находится в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории, которые выполнены в индивидуальном стиле и светлых тонах. В каждом из них установлена необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в близлежащем кафе или ресторане.
Для важных мероприятий и деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Для гостей отеля предлагается: посещение СПА-зоны, посещение тренажерного зала и парковочное место. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 23,7 км, а до железнодорожного вокзала — 1 км.
Гостиница «Азимут Отель Бауман Казань»
«Azimut Отель Бауман Казань» находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала — 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский кремль и Старо-Татарская слобода.
Гостиница «Парк Отель»
Трехзвездочная гостиница «Парк Отель» располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Отель «Кристалл»
Отель «Кристалл» находится рядом с центром города и железнодорожным вокзалом. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Есть конференц-зал для деловых встреч и мероприятий.
В номерах имеются сейф, телевизор, холодильник, санузел с душем, фен и гигиенические принадлежности. Можно воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой, работающими круглосуточно. Предлагается услуга побудки и заказ такси.
В отеле подают вкусные завтраки в формате шведского стола.
Рядом с отелем находятся музей социалистического быта, башня Сююмбике, парк «Чёрное озеро», Казанский кремль, улица Баумана и дворец земледельцев. Неподалёку — театр Камала и Татарская деревня «Туган Авылым», где можно поучаствовать в мастер-классах и сделать фотосессию. Также рядом — Кремлёвская набережная с аттракционами и кафе и набережная озера Кабан с площадками и велосипедными дорожками.
Гостиница «Татарстан»
«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани.
13-этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату.
Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.
Интерьер ресторана «Татарстан», расположенного на первом этаже, сочетает в себе классический стиль и национальные мотивы. Пространство отлично подходит для проведения различных мероприятий, торжеств и свадеб.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле, камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Гостиница «Cort Inn Kazan Kremlin»
Гостиница «Cort Inn Kazan Kremlin» ждет Вас в столице Татарстана.
Номера отеля оформлены в авторском стиле и располагают всей необходимой техникой, рабочей зоной и посудой.
В гостинице имеется собственный ресторан, где каждый день сервируется Шведский стол. В баре проживающие могут отведать блюда интернациональной кухни и прохладительные напитки.
Просторный и функциональный конференц-зал станет идеальным местом для проведения деловых переговоров, семинаров и тд. Строгая цветовая палитра и эргономичная мебель зададут тон мероприятию.
Комплекс располагается в 5 минутах от станции метро. Одна из главных улиц и Петропавлоский собор находятся впаре минут ходьбы.
Отель «Раймонд»
Отель Raymond расположен в центре Казани.
Просторные номера отеля оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном со спутниковыми каналами. В числе прочих удобств чайник. В собственной ванной комнате с душем предоставляются тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены. На всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане Вы можете отведать широкое разнообразие блюд интернациональной кухни.
Храм Воздвижения Святого Креста находится в 1,5 км от отеля Raymond, а Казанский Кремль — в 1,6 км. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 28 км.
Отель «Мираж»
Отель «Мираж» расположен в историческом центре города Казань. Из окон открывается живописный вид на стены Кремля и реку Булак. Строительство отеля было приурочено к тысячелетию столицы Татарстана в 2004 году.
В гостинице «Мираж» 109 номеров различных категорий, выполненных в едином стиле комфортного минимализма. Номера оснащены мини-баром и телевизорами. Индивидуальные ванные комнаты, совмещенные душ и ванна. Курение на всей территории ГРК «Мираж» запрещено, предусмотрена компенсация за дополнительную уборку номера до 50 000 рублей согласно установленному прейскуранту..
Гостям предлагается посетить рестораны и кафе, которые удовлетворят вкус любого посетителя. Каждый из них отличается неподражаемым стилем и незабываемой изысканностью блюд международной и национальной кухни.
Для проведения мероприятий предоставляется конференц-зал с полным комплектом аудио- и видео-оборудования.
Отель расположился рядом с достопримечательностями: музей Казанского Кремля, Петропавловский Собор, Музей Республики Татарстан, Благовещенский Собор, мечеть Кул-Шариф, Государственный Академический Театр города Казани.
Гостиница «Bilyar Palace»
«Bilyar Palace Hotel» — комфортабельный отель международного класса с открывающимся на город незабываемым панорамным видом практически из всех окон. Для наших гостей предусмотрена открытая парковочная зона, бесплатный на всей территории отеля Wi-Fi.
Каждый из 124 номеров оборудован в соответствии с европейскими стандартами. Во всех номерах гостям в бесплатное пользование предоставляется сейф, гладильный центр с утюгом, фен. В стоимость номера также входит завтрак по системе «шведский стол». Весь номерной фонд оснащен ортопедическими кроватями. Кроме того, у нас есть номер для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями.
Гостям, находящимся в Казани с целью путешествия или деловой поездки, будет здесь одинаково комфортно благодаря хорошо продуманной инфраструктуре — сауна, джакузи, фитнес-центр с тренажерным залом, ресторан, в меню которого представлены блюда русской, европейской и татарской кухни — обязательно попробуйте национальную выпечку!
Но самое главное — выгодное расположение Bilyar Palace Hotel относительно главных достопримечательностей Казани. В шаговой доступности театры, музеи, пешеходные улицы Баумана и Петербургская, Старо-Татарская слобода, легендарное древнее озеро Кабан и многое другое.
Добраться до отеля очень просто: 10 мин от ж/д вокзала, 30 мин на дорогу из аэропорта или 5 мин пешком от ближайшей станции метро «Площадь Тукая».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание, указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа с проживанием) и обеды
- Входные билеты в музеи по программе
- Интерактивные (театрализованные) встречи
- Мастер-классы по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), ужины
- Проживание при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер «ж/д вокзал - гостиница»: 1300 руб. за машину (в дневное время) 1800 руб. за машину (с 19:00-08:00)
- Индивидуальный трансфер «аэропорт - гостиница»: 2000 руб. за машину (в дневное время) 2500 руб. за машину (с 19:00-08:00)
- Посещение музеев города, не входящих в программу тура
- Вечерняя обзорная экскурсия "Огни ночного города" - 1500 руб. /чел + по желанию посещение колеса обозрения "Вокруг света" - 500 руб. /чел
- Экскурсия на остров-град Свияжск
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- Размещение в гостиницах после 15.00. Раннее размещение и поздний выезд за дополнительную плату.
- Детей до 3-х лет не принимаем на сборный тур.
- При покупке тура без размещения трансфер "ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал" не предусмотрен.
Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Узнать актуальное расписание поездки можно по информационному письму, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.