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Речные прогулки в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Ростове-на-Дону, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
На машине
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
4 авг в 09:00
8 авг в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Речные пейзажи и Водные просторы Ростова-на-Дону
На катере
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Круиз по мостам Ростова
Откройте для себя мосты Ростова-на-Дону на водной прогулке. Уникальные конструкции и джазовая атмосфера подарят незабываемые впечатления
Начало: Проспект Ворошиловский 2/2
3 авг в 16:00
10 авг в 16:00
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка по набережной Ростова
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по набережной Ростова
Индивидуальная фотопрогулка на набережной Ростова-на-Дону с видами на Ворошиловский мост и скульптуры. Уникальные снимки ждут вас
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 июня 2025
    Речные пейзажи и Водные просторы Ростова-на-Дону
    Экскурсия великолепная!!!! Гид Дионис поведал нам массу новой интересной информации,которая о многом заставила задуматься и на многое взглянуть с совершенно
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    другой стороны, Браво, Дионис!!!! 👏👏👏, сама прогулка на катере очень приятная с прекрасной музыкой, захватывающими видами и панорамой нашего прекрасного города!!! Прекрасная экскурсия, наша оценка 5+++++🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
  2. Речные пейзажи и Водные просторы Ростова-на-Дону
  3. Фотопрогулка по набережной Ростова
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Самое главное
  4. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  5. Набережная Ростова-на-Дону
  6. Покровский храм
  7. Район Нахичевань
  8. Стела «Освободителям Ростова»
  9. Покровский сквер
  10. Музей железнодорожной техники
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 9600. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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