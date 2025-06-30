Водная прогулка
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
4 авг в 09:00
8 авг в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Круиз по мостам Ростова
Откройте для себя мосты Ростова-на-Дону на водной прогулке. Уникальные конструкции и джазовая атмосфера подарят незабываемые впечатления
Начало: Проспект Ворошиловский 2/2
3 авг в 16:00
10 авг в 16:00
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по набережной Ростова
Индивидуальная фотопрогулка на набережной Ростова-на-Дону с видами на Ворошиловский мост и скульптуры. Уникальные снимки ждут вас
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 июня 2025Экскурсия великолепная!!!! Гид Дионис поведал нам массу новой интересной информации,которая о многом заставила задуматься и на многое взглянуть с совершенно
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Речные прогулки»
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