Экскурсия в горы Донецкого кряжа: необычное путешествие из Ростова-на-Дону
В Ростовской области нет гор, но в тоже время это не совсем так.
Наше путешествие поможет вам оказаться в гористой местности с необычными крутыми скалами и каньонами, у подножия которых протекают реки.
По пути нас ждут самобытные станицы, бескрайние холмистые дикие степи и уходящие вдаль речные песчаные пляжи.
Наше путешествие поможет вам оказаться в гористой местности с необычными крутыми скалами и каньонами, у подножия которых протекают реки.
По пути нас ждут самобытные станицы, бескрайние холмистые дикие степи и уходящие вдаль речные песчаные пляжи.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережная реки Дон в Ростове-на-Дону
- Паром через Дон
- Смотровая площадка на Дон у станицы Мелиховская
- Хутор Пухляковский
- Первая столица Донского казачества — Раздроская
- Устье реки Северский Донец
- Скалы Две Сестры
- Заячьи скалы на реке Кундрючья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Донецкий кряж — огромная возвышенность, которая появилась сотни миллионов лет назад. Мы побываем в устье самого крупного притока Дона — реки Северский Донец. Проедем вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Кривая Лука, Тереховский к Белой Калитве, где мы полюбуемся на скалы «Две Сестры».
- После чего мы направимся к скальным грядам реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке скального каньона, отдохнем, искупаемся в речке и просто полюбуемся дикой природой.
- По желанию посетим музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина в хуторе Пухляковский.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер,
- горячий чай.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- музеи,
- питание (на маршруте нет кафе, необходимо взять перекус с собой, можем утроить пикник на природе).
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Горячий чай
- Что не входит
- Музеи
- Питание (на маршруте нет кафе, необходимо взять перекус с собой, можем утроить пикник на природе)
- Место начала и завершения?
- Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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