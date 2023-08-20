В Ростовской области нет гор, но в тоже время это не совсем так.



Наше путешествие поможет вам оказаться в гористой местности с необычными крутыми скалами и каньонами, у подножия которых протекают реки.



По пути нас ждут самобытные станицы, бескрайние холмистые дикие степи и уходящие вдаль речные песчаные пляжи.