В Ростовской области нет гор, но в тоже время это не совсем так.
Наше путешествие поможет вам оказаться в гористой местности с необычными крутыми скалами и каньонами, у подножия которых протекают реки.
По пути нас ждут самобытные станицы, бескрайние холмистые дикие степи и уходящие вдаль речные песчаные пляжи.
Наше путешествие поможет вам оказаться в гористой местности с необычными крутыми скалами и каньонами, у подножия которых протекают реки.
По пути нас ждут самобытные станицы, бескрайние холмистые дикие степи и уходящие вдаль речные песчаные пляжи.
Описание экскурсии
Что вас ждет: Донецкий кряж — огромная возвышенность, которая появилась сотни миллионов лет назад. Мы побываем в устье самого крупного притока Дона — реки Северский Донец. Проедем вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Кривая Лука, Тереховский к Белой Калитве, где мы полюбуемся на скалы «Две Сестры». После чего мы направимся к скальным грядам реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке скального каньона, отдохнем, искупаемся в речке и просто полюбуемся дикой природой. По желанию посетим музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина в хуторе Пухляковский. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • трансфер, • горячий чай. Туристы оплачивают самостоятельно:
музеи, • питание (на маршруте нет кафе, необходимо взять перекус с собой, можем утроить пикник на природе).
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная реки Дон в Ростове-на-Дону
- Паром через Дон
- Смотровая площадка на Дон у станицы Мелиховская
- Хутор Пухляковский
- Первая столица Донского казачества - Раздрорская
- Устье реки Северский Донец
- Дикие степи и шахты в районе города Белая Калитва
- Скалы Две Сестры
- Заячьи скалы на реке Кундрючья
- Проезд через город Шахты
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Музеи
- Питание (на маршруте нет кафе, необходимо взять перекус с собой, можем утроить пикник на природе)
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и про донские степи.
Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца.
Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.
Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца.
Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.
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