Что вас ждет: Донецкий кряж — огромная возвышенность, которая появилась сотни миллионов лет назад. Мы побываем в устье самого крупного притока Дона — реки Северский Донец. Проедем вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Кривая Лука, Тереховский к Белой Калитве, где мы полюбуемся на скалы «Две Сестры». После чего мы направимся к скальным грядам реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке скального каньона, отдохнем, искупаемся в речке и просто полюбуемся дикой природой. По желанию посетим музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина в хуторе Пухляковский. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • трансфер, • горячий чай. Туристы оплачивают самостоятельно:

музеи, • питание (на маршруте нет кафе, необходимо взять перекус с собой, можем утроить пикник на природе).