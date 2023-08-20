Донецкий кряж - горы в донских степях

Экскурсия в горы Донецкого кряжа: необычное путешествие из Ростова-на-Дону

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В Ростовской области нет гор, но в тоже время это не совсем так.

Наше путешествие поможет вам оказаться в гористой местности с необычными крутыми скалами и каньонами, у подножия которых протекают реки.

По пути нас ждут самобытные станицы, бескрайние холмистые дикие степи и уходящие вдаль речные песчаные пляжи.
Донецкий кряж - горы в донских степях
Донецкий кряж - горы в донских степях
Донецкий кряж - горы в донских степях
Донецкий кряж - горы в донских степях
Донецкий кряж - горы в донских степях
Донецкий кряж - горы в донских степях
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Набережная реки Дон в Ростове-на-Дону
  • Паром через Дон
  • Смотровая площадка на Дон у станицы Мелиховская
  • Хутор Пухляковский
  • Первая столица Донского казачества — Раздроская
  • Устье реки Северский Донец
  • Скалы Две Сестры
  • Заячьи скалы на реке Кундрючья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Донецкий кряж — огромная возвышенность, которая появилась сотни миллионов лет назад. Мы побываем в устье самого крупного притока Дона — реки Северский Донец. Проедем вдоль необычной реки Кундрючья, через колоритные хутора и станицы Чумаковский, Верхнекундрюченская, Кривая Лука, Тереховский к Белой Калитве, где мы полюбуемся на скалы «Две Сестры».
  • После чего мы направимся к скальным грядам реки Кундрючья близ хутора Зайцевка. Здесь, в тихом и уютном уголке скального каньона, отдохнем, искупаемся в речке и просто полюбуемся дикой природой.
  • По желанию посетим музей истории Донского казачества и станицы Раздорской, музей виноделия и дом-музей писателя Анатолия Калинина в хуторе Пухляковский.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • горячий чай.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • музеи,
  • питание (на маршруте нет кафе, необходимо взять перекус с собой, можем утроить пикник на природе).

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Горячий чай
Что не входит
  • Музеи
  • Питание (на маршруте нет кафе, необходимо взять перекус с собой, можем утроить пикник на природе)
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Необычные
Выездные
На весь день
По области
Природа и пейзажи

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