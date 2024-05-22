1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
«А если захотите, я довезу вас и до Авиловых гор»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
«В Ростовской области нет гор, но в тоже время это не совсем так»
Расписание: Ежедневно по запросу
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
10 часов
Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
Начало: Ул. Московская, д. 53, Ростов-на-Дону
«Шаминская гора в Семикаракорском районе — огромное 30-ти метровое возвышение посреди овражистой равнины на правом берегу реки Сал, Семикаракорского района Ростовской области»
Расписание: см. расписание
23 июня в 07:00
21 июля в 07:00
от 62384 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 мая 2024Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
- ННиколай10 октября 2023Не первый раз путешествуем с Александром. Эрудированный, знающий исторические факты экскурсовод, интересно излагающий материал. Обязательно посоветуем своим друзьям при выборе экскурсий по Ростовской области воспользоваться услугами именно Александра.
- ССветлана28 июня 2023Отличная экскурсия. Спасибо
- ССветлана21 мая 2023Благодарим, очень насыщенная экскурсия. Сочетание природы, музеев, достопримечательностей потрясло. Увидели быт донских казаков, посетили храмы, увидели турецкие пушки Сулеймана Великого захваченные
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Горы»
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