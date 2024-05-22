Экскурсии к горам Ростова-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Ростове-на-Дону, цены от 4 990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
Путешествие по донским степям с посещением скал, пляжей и древних станиц. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
«А если захотите, я довезу вас и до Авиловых гор»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Донецкий кряж - горы в донских степях
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Донецкий кряж: удивительные горы и скалы Ростовской области
Погрузитесь в мир природных чудес Ростовской области, посетив уникальный Донецкий кряж с его величественными скалами и каньонами
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8
«В Ростовской области нет гор, но в тоже время это не совсем так»
Расписание: Ежедневно по запросу
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
Начало: Ул. Московская, д. 53, Ростов-на-Дону
«Шаминская гора в Семикаракорском районе — огромное 30-ти метровое возвышение посреди овражистой равнины на правом берегу реки Сал, Семикаракорского района Ростовской области»
Расписание: см. расписание
23 июня в 07:00
21 июля в 07:00
от 62384 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    Донецкий кряж - горы в донских степях
    Мне очень понравилось, что за короткое время удалось получить очень объемное представление и про Дон и про донское казачество и
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    про донские степи. Яркие впечатления. Удивительная природа, особенно на скалах Северского Донца. Настоящие ковыльные степи. Неспешное Чаепитие в устье Северского Донца. Самобытная история казачества ожила и заиграла особыми красками.

  • Н
    Николай
    10 октября 2023
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Не первый раз путешествуем с Александром. Эрудированный, знающий исторические факты экскурсовод, интересно излагающий материал. Обязательно посоветуем своим друзьям при выборе экскурсий по Ростовской области воспользоваться услугами именно Александра.
  • С
    Светлана
    28 июня 2023
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Отличная экскурсия. Спасибо
  • С
    Светлана
    21 мая 2023
    Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
    Благодарим, очень насыщенная экскурсия. Сочетание природы, музеев, достопримечательностей потрясло. Увидели быт донских казаков, посетили храмы, увидели турецкие пушки Сулеймана Великого захваченные
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    казаками. Посмотрели дома донских казаков. Теперь я знаю откуда взялось выражение «баба лясы точит»:) гид очень опытный, эрудированный. Посетили незабываемые природные места стрелку- Северный Донец впадает в Дон, на этом месте поплавали и попили чай, предложенный гидом. Я первый раз увидела шахты по добыче угля. Далее мы побывали на живописнейшем месте, нашли горы в степи, вид великолепный. Стоило побывать, в восторге!!! Посетили смотровую площадку. Окунулись в историю посмотрели на вещи изготовленные из кости, увидели старинную посуду и т. п. Экскурсию рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Отыскать горы в донских степях! (Из Ростова-на-Дону)
  2. Донецкий кряж - горы в донских степях
  3. Шаминская гора - место силы, с посещением Семикаракорска
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 990 до 13 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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