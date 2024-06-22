Экскурсия в город Азов это уникальная возможность увидеть один из древнейших городов Ростовской области, основанный в 1067 году.
Азов был пунктом венецианской торговли, городом Золотой Орды и турецкой крепостью, в походах на которую император Петр I создал Российский военный флот.
Азов был пунктом венецианской торговли, городом Золотой Орды и турецкой крепостью, в походах на которую император Петр I создал Российский военный флот.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Что вас ожидает:
- Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
- Пороховой погреб
- Алексеевские ворота
- Валы Азовской крепости
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Азовский Краеведческий музей и его основная выставка с великолепной коллекцией, в том числе палеонтологической, редких и впечатляющих экспонатов: - Один из крупнейших музеев на юге России. - Имеет 22 выставочных зала. - В коллекции есть скелеты доисторических животных возрастом около 8 миллионов лет. - В здании музея заседала городская дума, большевистский совет и немецкая комендатура. Пороховой погреб, где в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода вы сможете увидеть диораму на которой запечатлено взятие Азовской крепости войсками императора Петра I: - Единственный сохранившийся из четырех пороховых погребов Азовской крепости. - Вмещал 60 тон пороху. - Ширина стен полтора метра. - Построен с учетом возможности выдержать прямое попадание снаряда. Крепостные валы, с которых открывается великолепный вид на дельту Дона! - Крепость была разрушена в 18 веке. - Была северным портом Османской империи. - Несколько раз переходила из рук в руки. - Здесь произошло противостояние 5 тысяч казаков против 100 тысячного турецкого войска. Экскурсия в Азов — это уникальная возможность увидеть достопримечательности, которые стали свидетелями невероятных исторических событий! Азовского осадного сидения, Азовских походов Петра I и не только.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|2 890 ₽
|Детский (до 12 лет)
|2 690 ₽
|Пенсионный
|2 690 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
- Пороховой погреб
- Алексеевские ворота
- Валы Азовской крепости
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
- Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
- Услуги гида экскурсовода
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях по программе
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ул. Московская, д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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