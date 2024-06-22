Описание экскурсии

Что вас ждёт: Азовский Краеведческий музей и его основная выставка с великолепной коллекцией, в том числе палеонтологической, редких и впечатляющих экспонатов: - Один из крупнейших музеев на юге России. - Имеет 22 выставочных зала. - В коллекции есть скелеты доисторических животных возрастом около 8 миллионов лет. - В здании музея заседала городская дума, большевистский совет и немецкая комендатура. Пороховой погреб, где в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода вы сможете увидеть диораму на которой запечатлено взятие Азовской крепости войсками императора Петра I: - Единственный сохранившийся из четырех пороховых погребов Азовской крепости. - Вмещал 60 тон пороху. - Ширина стен полтора метра. - Построен с учетом возможности выдержать прямое попадание снаряда. Крепостные валы, с которых открывается великолепный вид на дельту Дона! - Крепость была разрушена в 18 веке. - Была северным портом Османской империи. - Несколько раз переходила из рук в руки. - Здесь произошло противостояние 5 тысяч казаков против 100 тысячного турецкого войска. Экскурсия в Азов — это уникальная возможность увидеть достопримечательности, которые стали свидетелями невероятных исторических событий! Азовского осадного сидения, Азовских походов Петра I и не только.