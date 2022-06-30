Многие знают прозвище города Ростова-на-Дону -"Ростов-папа". Но, только ли криминальными сюжетами и рассказами о лихих бандитах пронизаны улицы Ростова?! Конечно нет! Ростов-на-Дону удивительный город, когда то один из богатейших на Юге Российской империи хранит в себе множество интересных историй и тайн. И все они не могли появиться без ЛЮБВИ!"Кого?! К кому?!" - спросите Вы… И что за загадочный мужчина связан с ними? А, хотите увидеть его лицо и познакомиться с ним?! Тогда приходите!