Многие знают прозвище города Ростова-на-Дону -"Ростов-папа". Но, только ли криминальными сюжетами и рассказами о лихих бандитах пронизаны улицы Ростова?! Конечно нет! Ростов-на-Дону удивительный город, когда то один из богатейших на Юге Российской империи хранит в себе множество интересных историй и тайн. И все они не могли появиться без ЛЮБВИ!"Кого?! К кому?!" - спросите Вы… И что за загадочный мужчина связан с ними? А, хотите увидеть его лицо и познакомиться с ним?! Тогда приходите!
по пятницам в 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Работа гида и актера
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник Елизавете Петровне, Покровский сквер
Завершение: обзорная площадка на ул. Седова
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Просьба уточнять информацию по набору группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ростове-на-Дону
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