Ночные прогулки и экскурсии Ростова-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Ростове-на-Дону, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
На машине
На автобусе
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 9 390 за всё до 10 чел.
Питейные заведения Ростова-на-Дону - вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Питейные заведения Ростова-на-Дону - вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
Пройтись по оригинальным пабам и барам, всё попробовать и узнать о традициях жизни и пития на Дону
от 5 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия-спектакль «Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов»
Пешая
2 часа
Групповая
Экскурсия-спектакль «Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов»
Начало: Памятник Елизавете Петровне, Покровский сквер
Расписание: По воскресеньям в 12:30-13:00 (уточнять при бронировании с 09.04.2023)
29 ноя в 16:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
  2. Питейные заведения Ростова-на-Дону - вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
  3. Экскурсия-спектакль «Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов»
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Набережная
  2. Набережная Ростова-на-Дону
  3. Парамоновские Склады
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Памятник Водопроводу
  8. Покровский храм
  9. Покровский сквер
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в ноябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 9 390. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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