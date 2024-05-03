3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 9 390₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Питейные заведения Ростова-на-Дону - вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
Пройтись по оригинальным пабам и барам, всё попробовать и узнать о традициях жизни и пития на Дону
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Групповая
Экскурсия-спектакль «Это не может быть один мужчина, или многоликий Ростов»
Начало: Памятник Елизавете Петровне, Покровский сквер
Расписание: По воскресеньям в 12:30-13:00 (уточнять при бронировании с 09.04.2023)
29 ноя в 16:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 мая 2024Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
- ААнтон5 июня 2022Это не может быть один мужчина, или многоликий РостовПрекрасные впечатления! Захватывающие приключения! Новый подход в экскурсии.
- ТТатьяна31 октября 2020Сегодня с мужем посетили волшебную и необыкновенную экскурсию,, Ростов мистический,,Спасибо огромное экскурсоводу Юрию Николаевичу. Это необыкновенный человек с невероятными познаниями!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Ночные»
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