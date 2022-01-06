Что вы можете увидеть 🤩

Прогулка с гидом по самым примечательным улицам Ростова. Как жили и любили в 19 веке. О власти, о хитрости, об азарте и щедрости.

Истории о купцах и не только

Во время этой экскурсии вы пройдетесь с гидом по самым примечательным улицам Ростова и услышите секреты его известных личностей.

Ростов нередко называли русским Чикаго, Азовским Ливерпулем и городом-купцом. Асмолов, Максимов, Супрунов, семья Парамоновых- купцы, которые получили известность по всей стране. Они зарабатывали миллионы и тратили их не только на себя, но и на благотворительные цели: строили храмы, лечебницы, выпускали книги и многое другое.

Наша экскурсия состоит из занятных историй, баек и легенд из жизни известных купцов: как они начинали свою предпринимательскую деятельность, как смогли преуспеть, как боролись с конкуренцией, кому завещали свое состояние, как жили и любили в 19 веке.