Индивидуальная пешеходная экскурсия Ростов Купеческий

Ростов нередко называли русским Чикаго, Азовским Ливерпулем и городом-купцом

Индивидуально
для 19 чел.
Ростов нередко называли русским Чикаго, Азовским Ливерпулем и городом-купцом.

Предлагаем вам узнать его историю и познакомиться с его, когда-то, главными героями — купцами, известными по всей стране.

Вас будет ждать увлекательная прогулка по атмосферным улочкам Ростова, а также множество историй и легенд о жизни известных местных купцов.
Индивидуальная пешеходная экскурсия Ростов Купеческий
Индивидуальная пешеходная экскурсия Ростов Купеческий
Индивидуальная пешеходная экскурсия Ростов Купеческий
Индивидуальная пешеходная экскурсия Ростов Купеческий
Индивидуальная пешеходная экскурсия Ростов Купеческий
Индивидуальная пешеходная экскурсия Ростов Купеческий

Что вы можете увидеть 🤩

  • Большая Садовая
  • Соборная площадь
  • Ул. Серафимовича
  • Ул. Ульяновская
  • Набережная
  • Пр-т Ворошиловский
  • Ул. Пушкинская
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогулка с гидом по самым примечательным улицам Ростова. Как жили и любили в 19 веке. О власти, о хитрости, об азарте и щедрости.

Истории о купцах и не только

Во время этой экскурсии вы пройдетесь с гидом по самым примечательным улицам Ростова и услышите секреты его известных личностей.
Ростов нередко называли русским Чикаго, Азовским Ливерпулем и городом-купцом. Асмолов, Максимов, Супрунов, семья Парамоновых- купцы, которые получили известность по всей стране. Они зарабатывали миллионы и тратили их не только на себя, но и на благотворительные цели: строили храмы, лечебницы, выпускали книги и многое другое.
Наша экскурсия состоит из занятных историй, баек и легенд из жизни известных купцов: как они начинали свою предпринимательскую деятельность, как смогли преуспеть, как боролись с конкуренцией, кому завещали свое состояние, как жили и любили в 19 веке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Место начала и завершения?
Ул. Большая Садовая, 4
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, любое время;)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, любое время;)

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