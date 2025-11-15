Е Елизавета Очень понравилось, организованно все прекрасно, не затянуто. Актеры хорошо взаимодействуют со зрителями, из роли не выходят.

Дегустация интересная, про всё подробно рассказали. Все очень обходительные, приносили дополнительно чаю, предложили пакетики чтоб забрать не съеденное.

К Ксения Восторг! Рекомендую от всей души) Актеры вживаются в роль максимально, никакие вопросы их не выбивают из колеи. Будет интересно и взрослым и детям)

О Ольга Ощущение что побывала в театре 😊

MAXIM По началу скептически относился к мероприятию… Думал, что мы будем одни, а оказалось, что желающих много, помещения маленькие, душно. Но актерское мастерство, идейная линия, антураж - все захватывает и оставляет причтные впечатления.

Е Екатерина Очень понравилось. Интересно будет и детям, и взрослым. Казалось бы, люди производят и продают пряники, но обставлено всё очень продумано. Кузьма Дормидонтыч выше всяких похвал. Не очень понравилась "сваха" - не дотягивает мастерством до партнёров.

Т Татьяна Это было ВЕЛИКОЛЕПНО! Лучшее впечатление от Ростова! Рекомендуем всем! Потрясающий рассказчик, атмосфера, чаепитие, частушки. Огромное спасибо за полтлора часа невероятных эмоций ♥️

Г Галина Театрально, с песнями, скороговорками, дегустацией. Советую посетить и получить удовольствие. Актёрами большое спасибо.

А Анастасия Добрый день. Экскурсия понравилась средне. В первой комнате актриса не очень интересно подает информацию, делает постоянно длинные ненужные паузы (не знаю, может, текст вспоминает). Пассивно-агресстивный допрос детей я тоже не люблю."Не знаешь, да? Ну, ты хоть 1 отложи, если можешь". В последней комнате (со специями) актриса самый топ - очень классно и интересно

Дегустация тоже понравилась

Т Татьяна К сожалению мы вынуждены были отказаться от мероприятия, дети не выдержали такой интенсивности (с 8-00 утра в пути). Позвонили, извинились, очень любезно с нами пообщались.



Благодарим за понимание.

С Уважением, Татьяна