Погружение в атмосферу старинного Ростова Великого - это уникальная возможность почувствовать себя частью прошлого.
Александр Васильевич Смыслов и его супруга Александра Яковлевна расскажут о традициях пряничного дела и проведут чаепитие с
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в атмосферу начала 20 века
- 🍪 Дегустация пряников по старинным рецептам
- 🫖 Чаепитие с самоваром и купеческими байками
- 📸 Фото в интерьерах купеческой лавки
- 📚 Узнайте о традициях пряничного дела
Что можно увидеть
- Купеческая лавка
Описание экскурсии
Вас встретят Александр Васильевич Смыслов и его супруга — Александра Яковлевна с приказчиком, свахой и другими персонажами.
- Вы погрузитесь в атмосферу старинного русского города через театрализованное представление
- Послушаете увлекательные истории о традициях пряничного дела на Руси
- Продегустируете пряники, приготовленные по старинным рецептам
- И выпьете чаю с купеческими байками
А ещё вы узнаете:
- Почему пряники были не просто сладостью, а важной частью русских традиций
- Какой пряник дарили на свадьбу, какой — на рождение ребёнка, а с каким заигрывали
- Как изготовлялись пряники и пряничные доски
И многое другое!
Организационные детали
- Чаепитие с пряниками включено в стоимость
- После программы у вас будет возможность приобрести уникальные пряники ручной работы по старинным рецептам и сделать фото в интерьерах купеческой лавки
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 18 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Ростове
Провели экскурсии для 75 туристов
Почему стоит выбрать именно нас? Мы — единственный в Ростове музей с полным погружением в эпоху. Вас ждут актёры в ролях исторических персонажей, аутентичные рецепты и технологии приготовления пряников. И интерактивный формат — где вы не просто зритель, а участник действия!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
16 ноя 2025
Очень понравилось, организованно все прекрасно, не затянуто. Актеры хорошо взаимодействуют со зрителями, из роли не выходят.
Дегустация интересная, про всё подробно рассказали. Все очень обходительные, приносили дополнительно чаю, предложили пакетики чтоб забрать не съеденное.
К
Ксения
6 ноя 2025
Восторг! Рекомендую от всей души) Актеры вживаются в роль максимально, никакие вопросы их не выбивают из колеи. Будет интересно и взрослым и детям)
О
Ольга
5 ноя 2025
Ощущение что побывала в театре 😊
MAXIM
20 сен 2025
По началу скептически относился к мероприятию… Думал, что мы будем одни, а оказалось, что желающих много, помещения маленькие, душно. Но актерское мастерство, идейная линия, антураж - все захватывает и оставляет причтные впечатления.
Е
Екатерина
31 авг 2025
Очень понравилось. Интересно будет и детям, и взрослым. Казалось бы, люди производят и продают пряники, но обставлено всё очень продумано. Кузьма Дормидонтыч выше всяких похвал. Не очень понравилась "сваха" - не дотягивает мастерством до партнёров.
Т
Татьяна
24 авг 2025
Это было ВЕЛИКОЛЕПНО! Лучшее впечатление от Ростова! Рекомендуем всем! Потрясающий рассказчик, атмосфера, чаепитие, частушки. Огромное спасибо за полтлора часа невероятных эмоций ♥️
Г
Галина
12 авг 2025
Театрально, с песнями, скороговорками, дегустацией. Советую посетить и получить удовольствие. Актёрами большое спасибо.
А
Анастасия
10 авг 2025
Добрый день. Экскурсия понравилась средне. В первой комнате актриса не очень интересно подает информацию, делает постоянно длинные ненужные паузы (не знаю, может, текст вспоминает). Пассивно-агресстивный допрос детей я тоже не люблю."Не знаешь, да? Ну, ты хоть 1 отложи, если можешь". В последней комнате (со специями) актриса самый топ - очень классно и интересно
Дегустация тоже понравилась
Т
Татьяна
3 авг 2025
К сожалению мы вынуждены были отказаться от мероприятия, дети не выдержали такой интенсивности (с 8-00 утра в пути). Позвонили, извинились, очень любезно с нами пообщались.
Благодарим за понимание.
С Уважением, Татьяна
Мария
26 июл 2025
Были сегодня с дочкой на театрализованном представлении в пряничном заведении купцов Смысловых,очень понравилось! Интересно,познавательно и очень вкусно!
