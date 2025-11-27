В Старочеркасской станице вас ждёт погружение в историю казачества.
Прогулка по улочкам, где до сих пор слышен звон колоколов, и посещение Воскресенского Войскового Собора с его роскошным иконостасом. Увидите уникальную шатровую колокольню и узнаете о мятежах атаманов. Не упустите шанс разгадать тайны казачьих предводителей и насладиться атмосферой старинного быта. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и культуры
Прогулка по улочкам, где до сих пор слышен звон колоколов, и посещение Воскресенского Войскового Собора с его роскошным иконостасом. Увидите уникальную шатровую колокольню и узнаете о мятежах атаманов. Не упустите шанс разгадать тайны казачьих предводителей и насладиться атмосферой старинного быта. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🔔 Уникальная шатровая колокольня
- 🏛️ Воскресенский Войсковой Собор
- 📜 Истории атаманов и мятежей
- 🏞️ Атмосфера старинной станицы
- 🗝️ Тайны казачьих предводителей
Что можно увидеть
- Воскресенский Войсковой Собор
- Шатровая колокольня
- Майдан
- Церковь Петра и Павла
- Атаманское подворье
- Дом Кондратия Булавина
Описание экскурсии
Воскресенский Войсковой Собор
Внутри вас ошеломит роскошь золочёного иконостаса, а гид покажет кованые плиты с именами императоров — своеобразный «паспорт» собора.
Шатровая колокольня
Единственная двухъярусная «шатровка» на юге России (46 м). Её звон когда-то собирал казаков на круги.
Майдан
Здесь в 1667 году Степан Разин бросил клич, поднявший тысячи людей в поход.
Трофеи Азовского осадного сидения
Створки турецких ворот, пушки и коромысло весов 17 века — немые свидетели былых сражений.
Церковь Петра и Павла
Крестильный храм атамана Матвея Платова. Росписи внутри — подарок императрицы Елизаветы Петровны.
Атаманское подворье
Дворец рода Ефремовых — «казачий Версаль» с 21 залом, ледниками и легендами о спрятанных сокровищах.
Дом Кондратия Булавина
Курень-музей, где атаман жил, строил планы… и встретил свою гибель.
О чём поговорим
- Кто такие казаки на самом деле? — беглые крестьяне, вольные воины или особая каста? Разберёмся, как формировались их традиции и почему они до сих пор важны для Юга России.
- Почему именно здесь зажигались мятежи? Атаманы Разин, Булавин и другие — как одни и те же люди в учебниках становились то героями, то предателями?
- Почему столицу казаков «переселили»? Теснота, пожары, разливы Дона — или были другие причины?
- Где кончается история и начинается миф? Легенды о Разине, Платове, Петре I и даже Пугачёве — попробуем отделить правду от вымысла.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на легковом автомобиле комфорт-класса
- Если вы хотите поехать на своём транспорте (в котором должно быть место для гида), стоимость экскурсионных услуг составит 8990 ₽
- Здания осматриваем снаружи, посещение музеев возможно вне программы за дополнительную плату
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 3440 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Завтра в 11:00
1 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
30 ноя в 11:00
2 янв в 11:00
1990 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Прогуляться по историческим локациям и получить атмосферные снимки на память
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.