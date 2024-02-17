Проведите время интересно, попав на единственную в своем роде интерактивную лекцию о богатых традициях чаепития на Дону.
Вы узнаете о повседневной жизни казаков и их любви к чаю — от приготовления
Вы узнаете о повседневной жизни казаков и их любви к чаю — от приготовления
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Как вы, наверное, знаете, донские казаки славились своим гостеприимством, и, если на пороге дома появлялся гость, хозяйка приглашала его сесть за стол и выпить чашку чая. Чай и чаепитие были для казаков образом жизни, а самовар всегда занимал почетное место в их домах. Чай гостям подавала хозяйка дома или ее старшая дочь, которые, как считалось, передавали свое хорошее настроение вместе с чаем. Казаки пили чай из стаканов или чашек и предпочитали, чтобы он был густым и крепким. К чаю также подавали различную выпечку: пироги, сушки, баранки или ватрушки. В чай часто добавляли сахар, который резали на мелкие кусочки с помощью чайных щипцов. Казаки пили чай в несколько заходов за неспешной беседой, а когда заканчивали, переворачивали чашку вверх дном и клали сверху кусочек сахара, чтобы подать знак хозяевам о том, что чаепитие завершено. Чайная церемония была важным социальным ритуалом для донских казаков, и у них было много пословиц и поговорок о их любви к самовару и чаю. Не упустите эту уникальную возможность погрузиться в богатые культурные традиции донских казаков и узнать об их любви к чаю. Это незабываемый опыт, которым обязательно захотите поделиться со своими друзьями и близкими! Важная информация: Мы проводим эту лекцию для групп от 4 до 20 человек. Мы встречаемся в станице Старочеркасской. Если вам необходим трансфер из Ростова-на-Дону или другого города, пожалуйста, напишите нам об этом. Например трансфер из Ростова-на-Дону (легковой автомобиль) для 1 – 2 человек будет стоить 7990 руб.
Ежедневно с 10:00 до 15:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Рассказ экскурсовода
- Чаепитие (черный чай на травах), пироги со сладкой начинкой
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Трансфер до/от места проведения
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ст. Старочеркасская, ул. Советская, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Мы проводим эту лекцию для групп от 4 до 20 человек
- Мы встречаемся в станице Старочеркасской. Если вам необходим трансфер из Ростова-на-Дону или другого города, пожалуйста, напишите нам об этом. Например трансфер из Ростова-на-Дону (легковой автомобиль) для 1 - 2 человек будет стоить 7990 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы с семьей почти каждый год бываем в Старочеркасске и казалось, что здесь нас не чем не удивить. Но это было что-то, вкусный чай, старинная посуда и очень интересный рассказ.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо большое за интересную и познавательный и вкусную экскурсию, Наталья Викторовна очень хорошо рассказывала, получила кучу положительных эмоций, желаю процветания и больше благодарных туристов.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Я хочу выразить огромные слова благодарности, за ваших гидов, их профессионализм, всю вашу команду с водителем, всем понравилось, было очень интересно 👏👏👏❤️
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо за экскурсию в Старочеркасск. Особая благодарность от всех Наталье Николаевне. Все получали заряд положительных эмоций. Спасибо ещё раз.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Конечно. Было интересно, действительно интересно и очень необычно, побывать в знакомом месте и узнать его совсем с другой стороны.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все понравилось, и рассказ и обстановка и пироги) Впервые побывала на кухне Ефремовых. Водитель и экскурсовод очень вежливые.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на «Лекция «Традиции чаепития на Дону» и чай с пирогами в Старочеркасской»
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
9 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся станица Старочеркасская за час
Из Ростова-на-Дону - в одну из старейших донских казачьих станиц
Начало: В ст. Старочеркасской
Завтра в 12:00
9 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 11:00
9 авг в 10:00
от 5400 ₽ за всё до 5 чел.
-25%
5700 ₽ за экскурсию