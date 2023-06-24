Лекция на казачьей кухне «Традиции чаепития на Дону» и чай с пирогами в Старочеркасской

Групповая экскурсия по традициям чаепития на Дону с чаем и пирогами

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Лекция на казачьей кухне «Традиции чаепития на Дону» и чай с пирогами в Старочеркасской
Лекция на казачьей кухне «Традиции чаепития на Дону» и чай с пирогами в Старочеркасской
Лекция на казачьей кухне «Традиции чаепития на Дону» и чай с пирогами в Старочеркасской
Лекция на казачьей кухне «Традиции чаепития на Дону» и чай с пирогами в Старочеркасской
Лекция на казачьей кухне «Традиции чаепития на Дону» и чай с пирогами в Старочеркасской
Ближайшие даты:
24
июн
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Описание

Проведите время интересно, попав на единственную в своем роде интерактивную лекцию о богатых традициях чаепития на Дону. Вы узнаете о повседневной жизни казаков и их любви к чаю – от приготовления и сервировки до интересных традиций и ритуалов. А после лекции у вас будет возможность принять участие в традиционном чаепитии с пирогами на исторической казачьей кухне 19 века. Это ваш шанс совершить путешествие в прошлое и познакомиться с культурными традициями донских казаков из первых рук. Не упустите эту уникальную возможность!
Как вы, наверное, знаете, донские казаки славились своим гостеприимством, и если на пороге дома появлялся гость, хозяйка приглашала его сесть за стол и выпить чашку чая. Чай и чаепитие были для казаков образом жизни, а самовар всегда занимал почетное место в их домах.
Чай и чаепитие были центральной частью повседневной жизни донских казаков. Если в казачий дом приходил гость, его, как правило, приглашали присесть и выпить чашку чая. Чай подавала хозяйка дома или ее старшая дочь, которые, как считалось, передавали свое хорошее настроение вместе с чаем. Казаки пили чай из стаканов или чашек и предпочитали, чтобы он был густым и крепким. К чаю также подавали различную выпечку: пироги, сушки, баранки или ватрушки. В чай часто добавляли сахар, который резали на мелкие кусочки с помощью чайных щипцов. Казаки пили чай в несколько заходов за неспешной беседой, а когда заканчивали, переворачивали чашку вверх дном и клали сверху кусочек сахара, чтобы подать знак хозяевам о том, что чаепитие завершено. Чайная церемония была важным социальным ритуалом для донских казаков, и у них было много пословиц и поговорок об их любви к самовару и чаю.
Не упустите эту уникальную возможность погрузиться в богатые культурные традиции донских казаков и узнать об их любви к чаю. Это незабываемый опыт, которым обязательно захотите поделиться со своими друзьями и близкими. Запишитесь на нашу интерактивную лекцию о традициях чаепития на Дону уже сегодня и насладитесь незабываемым культурным опытом.

ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рассказ экскурсовода
  • Чаепитие (черный чай на травах), пироги со сладкой начинкой
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Мы встречаемся в станице Старочеркасской
  • Если вам необходим трансфер из Ростова-на-Дону или другого города пожалуйста напишите нам об этом. Трансфер из Ростова-на-Дону (легковой автомобиль) для 1 – 2 человек будет стоить 4490 руб
Место начала и завершения?
ст. Старочеркасская, улица Советская 24
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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