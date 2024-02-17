Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Вы узнаете о повседневной жизни казаков и их любви к чаю — от приготовления читать дальше уменьшить и сервировки до интересных традиций и ритуалов.



После лекции у вас будет возможность принять участие в традиционном чаепитии с пирогами в уютном станичном кафе.



Это ваш шанс совершить путешествие в прошлое и познакомиться с культурными традициями донских казаков из первых рук. Не упустите эту уникальную возможность! Проведите время интересно, попав на единственную в своем роде интерактивную лекцию о богатых традициях чаепития на Дону.Вы узнаете о повседневной жизни казаков и их любви к чаю — от приготовления 5 6 отзывов

Ольга Голубенко Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -25% 7600 ₽ выгода 1900 ₽ 5700 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 1 час 1-15 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ожидает: Как вы, наверное, знаете, донские казаки славились своим гостеприимством, и, если на пороге дома появлялся гость, хозяйка приглашала его сесть за стол и выпить чашку чая. Чай и чаепитие были для казаков образом жизни, а самовар всегда занимал почетное место в их домах. Чай гостям подавала хозяйка дома или ее старшая дочь, которые, как считалось, передавали свое хорошее настроение вместе с чаем. Казаки пили чай из стаканов или чашек и предпочитали, чтобы он был густым и крепким. К чаю также подавали различную выпечку: пироги, сушки, баранки или ватрушки. В чай часто добавляли сахар, который резали на мелкие кусочки с помощью чайных щипцов. Казаки пили чай в несколько заходов за неспешной беседой, а когда заканчивали, переворачивали чашку вверх дном и клали сверху кусочек сахара, чтобы подать знак хозяевам о том, что чаепитие завершено. Чайная церемония была важным социальным ритуалом для донских казаков, и у них было много пословиц и поговорок о их любви к самовару и чаю. Не упустите эту уникальную возможность погрузиться в богатые культурные традиции донских казаков и узнать об их любви к чаю. Это незабываемый опыт, которым обязательно захотите поделиться со своими друзьями и близкими! Важная информация: Мы проводим эту лекцию для групп от 4 до 20 человек. Мы встречаемся в станице Старочеркасской. Если вам необходим трансфер из Ростова-на-Дону или другого города, пожалуйста, напишите нам об этом. Например трансфер из Ростова-на-Дону (легковой автомобиль) для 1 – 2 человек будет стоить 7990 руб.

Ежедневно с 10:00 до 15:00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Рассказ экскурсовода

Чаепитие (черный чай на травах), пироги со сладкой начинкой

Хорошее настроение Что не входит в цену Трансфер до/от места проведения

Личные расходы Место начала и завершения? Ст. Старочеркасская, ул. Советская, 24 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10:00 до 15:00. Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Важная информация Мы проводим эту лекцию для групп от 4 до 20 человек

Мы встречаемся в станице Старочеркасской. Если вам необходим трансфер из Ростова-на-Дону или другого города, пожалуйста, напишите нам об этом. Например трансфер из Ростова-на-Дону (легковой автомобиль) для 1 - 2 человек будет стоить 7990 руб Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.