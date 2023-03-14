Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Масленица в парке Лога

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Масленица в парке Лога
Масленица в парке Лога
Масленица в парке Лога
Масленица в парке Лога
Масленица в парке Лога
Масленица в парке Лога
Масленица в парке Лога
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Описание

Самая яркая программа, самые лучшие костюмы, самые веселые конкурсы и самые вкусные блины в самом красивом месте Ростовской области
Вы ищете веселый и увлекательный способ отпраздновать Масленицу в 2023 году? Обратите внимание на парк Лога! Этот волшебный парк - воплощение сказочного очарования, здесь есть река, озеро, водопады и более сотни скульптур и зданий ручной работы.
В парке также находится зверинец "Птичий двор", где можно увидеть более 50 видов птиц и животных. Детям понравятся игровые площадки и зона с кривыми зеркалами и аттракционами.
Во время Масленицы парк превращается в праздничную страну чудес, где проходят театрализованные представления, различные развлекательные конкурсы, ярмарка и традиционное сжигание масленичного чучела. Вы также сможете побаловать себя блинами, чаем и другими вкусными угощениями.
Празднование Масленицы в парке Лога - одно из самых красочных и незабываемых событий в году. Вас будут развлекать народный театр, шоу-группа и силовое шоу, а также вы сможете принять участие в веселых играх, соревнованиях и конкурсах. Дети смогут повеселиться со скоморохами и научиться основам народного искусства. Также на ярмарке будет работать стрельбище, аттракцион "метание валенка" и специальная фотозона с Бабой Ягой.
На ярмарочной площади можно будет подкрепиться, а победителя в конкурсе на лучший русский народный костюм ждет приз. Завершением праздника станет традиционное сжигание Масленичного чучела. Не пропустите это уникальное и захватывающее зрелище. Посетите парк Лога во время Масленицы 2023!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту Ростов-на-Дону - Парк Лога - Ростов-на-Дону
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (по желанию)
  • Блины со сметаной и мёдом, с мясом, грибами, лососем, курицей и многим другим.
  • Пирожки, шашлык, колбаски на гриле.
  • И много других вкусных угощений
Место начала и завершения?
улица Московская 53
Когда и сколько длится?
Когда: В календаре
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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