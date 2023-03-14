Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Самая яркая программа, самые лучшие костюмы, самые веселые конкурсы и самые вкусные блины в самом красивом месте Ростовской области

Вы ищете веселый и увлекательный способ отпраздновать Масленицу в 2023 году? Обратите внимание на парк Лога! Этот волшебный парк - воплощение сказочного очарования, здесь есть река, озеро, водопады и более сотни скульптур и зданий ручной работы.

В парке также находится зверинец "Птичий двор", где можно увидеть более 50 видов птиц и животных. Детям понравятся игровые площадки и зона с кривыми зеркалами и аттракционами.

Во время Масленицы парк превращается в праздничную страну чудес, где проходят театрализованные представления, различные развлекательные конкурсы, ярмарка и традиционное сжигание масленичного чучела. Вы также сможете побаловать себя блинами, чаем и другими вкусными угощениями.

Празднование Масленицы в парке Лога - одно из самых красочных и незабываемых событий в году. Вас будут развлекать народный театр, шоу-группа и силовое шоу, а также вы сможете принять участие в веселых играх, соревнованиях и конкурсах. Дети смогут повеселиться со скоморохами и научиться основам народного искусства. Также на ярмарке будет работать стрельбище, аттракцион "метание валенка" и специальная фотозона с Бабой Ягой.

На ярмарочной площади можно будет подкрепиться, а победителя в конкурсе на лучший русский народный костюм ждет приз. Завершением праздника станет традиционное сжигание Масленичного чучела. Не пропустите это уникальное и захватывающее зрелище. Посетите парк Лога во время Масленицы 2023!