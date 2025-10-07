Мои заказы

Донская симфония

Прогулка по набережной Ростова-на-Дону с панорамными видами на Дон и знакомством с историей города. Узнайте о знаковых событиях и людях
Экскурсия "Донская симфония" приглашает на прогулку по набережной Ростова-на-Дону.

Участники увидят памятник Темерницкой таможне, Ростовский речной порт, скульптуру "Ростовчанка" и многое другое.

Увлекательные истории о реке Дон, её значении для города и известных личностях, связанных с этими местами, сделают прогулку незабываемой.

Также будет возможность узнать, что общего у Дона и Амазонки, и как связана скульптура "Ростовчанка" с несостоявшейся шпионкой
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные виды на реку Дон
  • 🏛️ Исторические памятники и скульптуры
  • 📚 Интересные факты и истории
  • 🚶‍♂️ Приятная прогулка на свежем воздухе
  • 🎭 Знакомство с культурой и историей города
Что можно увидеть

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятник Темерницкой таможне
  • Ростовский речной порт в виде теплохода
  • Памятник Шолохову — автору эпоса «Тихий Дон»
  • Скульптуру «Ростовчанка» — собирательный образ донской красавицы
  • Фонтан «Петровский» без чаши — струи воды бьют прямо из земли
  • Скульптуры героев произведений Шолохова
  • Ворошиловский мост, соединяющий Ростов с Азовом и Батайском
  • Скульптуру «Дон-батюшка»
  • Памятник адмиралу Ушакову, чьё имя носит набережная
  • Парамоновские склады — самые старинные постройки вдоль Дона
  • Произведения современных скульпторов
  • Скульптурную композицию «Богатый колодезь»
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Музыкальный театр в виде белого рояля

И конечно, вы узнаете:

  • Кто такие доломаны
  • Кому был посвящен памятник у Казанской лестницы
  • Что общего у реки Дон и Амазонки
  • Где находился амбар Российской империи
  • Как связана скульптура «Ростовчанка» с несостоявшейся шпионкой
  • Что делал Суворов в Покровской церкви

А ещё — пройдётесь по плацу крепости Димитрия Ростовского!

Стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Покровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 43 туристов
Я дипломированный аттестованный гид по городу Ростову-на-Дону. Потомственная казачка. Моя бабушка родом из станицы Гниловская. Обожаю свой родной город. Хочу рассказывать о его уникальности и атмосферности и конечно, хочу делиться своими знаниями с теми, кто хочет больше узнать о Ростове-на-Дону.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в сопровождении Ирины. Рассказала и показала много интересного, дополнительно прошлись по местам, где даже не планировали быть. Всем рекомендую Ирину)

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

