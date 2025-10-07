Экскурсия "Донская симфония" приглашает на прогулку по набережной Ростова-на-Дону.
Участники увидят памятник Темерницкой таможне, Ростовский речной порт, скульптуру "Ростовчанка" и многое другое.
Увлекательные истории о реке Дон, её значении для города и известных личностях, связанных с этими местами, сделают прогулку незабываемой.
Также будет возможность узнать, что общего у Дона и Амазонки, и как связана скульптура "Ростовчанка" с несостоявшейся шпионкой
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
И конечно, вы узнаете:
- Кто такие доломаны
- Кому был посвящен памятник у Казанской лестницы
- Что общего у реки Дон и Амазонки
- Где находился амбар Российской империи
- Как связана скульптура «Ростовчанка» с несостоявшейся шпионкой
- Что делал Суворов в Покровской церкви
А ещё — пройдётесь по плацу крепости Димитрия Ростовского!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Покровском сквере
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 43 туристов
Я дипломированный аттестованный гид по городу Ростову-на-Дону. Потомственная казачка. Моя бабушка родом из станицы Гниловская. Обожаю свой родной город. Хочу рассказывать о его уникальности и атмосферности и конечно, хочу делиться своими знаниями с теми, кто хочет больше узнать о Ростове-на-Дону.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в сопровождении Ирины. Рассказала и показала много интересного, дополнительно прошлись по местам, где даже не планировали быть. Всем рекомендую Ирину)
