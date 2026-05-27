Вы проплывёте по Дону, увидите главные точки города и послушаете аудиоэкскурсию с историями о купцах, торговле и характере юга. Катер идёт плавно, без сильной качки.
Описание аудиогида
Парамоновские склады
Увидите атмосферное место и почувствуете дух старого торгового Ростова.
«Ростов-Арена»
Рассмотрите современный символ города с воды — его масштаб особенно заметен с этого ракурса.
Ворошиловский мост
Пройдёте под одной из главных транспортных артерий.
Набережная Ростова
Оцените оживлённое пространство с архитектурой, скульптурами и южным ритмом.
Острова Дона
Окажетесь среди природных уголков, которые создают ощущение уединения в черте города.
Аудиоэкскурсия
Услышите рассказ о Ростове, который вырос благодаря торговле и всегда жил на пересечении культур и эпох.
Организационные детали
- Перед началом мы проведём для вас инструктаж. На борту есть спасательные жилеты, в том числе детские
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ростова-на-Дону
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
