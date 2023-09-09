Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого

Из Ростова-на-Дону в океанариум «Океан Парк»: уникальная экскурсия на автобусе

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Во время нашей экскурсии в океанариум «Океан Парк» вы погрузитесь в волшебный подводный мир, увидите рыб со всего света, морских и пресноводных обитателей. Также мы посетим великолепный парк имени Галицкого, который часто сравнивают с московским Зарядьем.

Изюминкой этого необычного места является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами.
Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
Из Ростова в Краснодар - океанариум «Океан Парк» и парк Галицкого
Ближайшие даты:
9
сен
7
окт

Что вас ожидает:

  • Парк Галицкого
  • Океанариум «Океан Парк»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Океанариум Оcean Park

В Краснодаре мы отправимся в уникальный океанариум «Океан Парк» — один из самых крупных в России. Теперь, чтобы полюбоваться красивыми и необыкновенными подводными жителями вам не нужно отправляться в далекое путешествие.

Парк Галицкого

Во время прогулки по парку Галицкого вы осмотрите наиболее популярные локации: зеркальный лабиринт с Огненным деревом, необычные теплицы, амфитеатр на 200 мест, пруд с чудесными карпами, а также спиральную смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на зеленую зону и стадион «Краснодар». Кроме того, полюбуетесь редкими породами деревьев, прогуляетесь широкими аллеями.

Важно знать:

Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 600 руб., детский (4-13) — 400 руб.

26 августа, 9 сентября, 7 октября

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд автобусом
  • Сопровождение
  • Страховка транспортная
Что не входит
  • Входные билеты: взрослый — 600 руб., детский (4-13) — 400 руб.
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Сиверса, 1
Завершение: пр. Сиверса, 1
Когда и сколько длится?
Когда: 26 августа, 9 сентября, 7 октября
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Cбор группы — 06:45 (автовокзал, пр. Сиверса, 1, внутри вокзала, слева от сувенирных ларьков)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Выездные
На выходные
На весь день
По области
Парки
Природа и пейзажи
Животные

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