Океанариум Оcean Park

В Краснодаре мы отправимся в уникальный океанариум «Океан Парк» — один из самых крупных в России. Теперь, чтобы полюбоваться красивыми и необыкновенными подводными жителями вам не нужно отправляться в далекое путешествие.

Парк Галицкого

Во время прогулки по парку Галицкого вы осмотрите наиболее популярные локации: зеркальный лабиринт с Огненным деревом, необычные теплицы, амфитеатр на 200 мест, пруд с чудесными карпами, а также спиральную смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на зеленую зону и стадион «Краснодар». Кроме того, полюбуетесь редкими породами деревьев, прогуляетесь широкими аллеями.

Важно знать:

Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 600 руб., детский (4-13) — 400 руб.