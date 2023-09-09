Из Ростова-на-Дону в океанариум «Океан Парк»: уникальная экскурсия на автобусе
Во время нашей экскурсии в океанариум «Океан Парк» вы погрузитесь в волшебный подводный мир, увидите рыб со всего света, морских и пресноводных обитателей. Также мы посетим великолепный парк имени Галицкого, который часто сравнивают с московским Зарядьем.
Изюминкой этого необычного места является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами.
Изюминкой этого необычного места является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами.
Ближайшие даты:
9
сен
сен
7
окт
окт
Что вас ожидает:
- Парк Галицкого
- Океанариум «Океан Парк»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Океанариум Оcean Park
В Краснодаре мы отправимся в уникальный океанариум «Океан Парк» — один из самых крупных в России. Теперь, чтобы полюбоваться красивыми и необыкновенными подводными жителями вам не нужно отправляться в далекое путешествие.
Парк Галицкого
Во время прогулки по парку Галицкого вы осмотрите наиболее популярные локации: зеркальный лабиринт с Огненным деревом, необычные теплицы, амфитеатр на 200 мест, пруд с чудесными карпами, а также спиральную смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на зеленую зону и стадион «Краснодар». Кроме того, полюбуетесь редкими породами деревьев, прогуляетесь широкими аллеями.
Важно знать:
Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 600 руб., детский (4-13) — 400 руб.
26 августа, 9 сентября, 7 октября
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд автобусом
- Сопровождение
- Страховка транспортная
- Что не входит
- Входные билеты: взрослый — 600 руб., детский (4-13) — 400 руб.
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Сиверса, 1Завершение: пр. Сиверса, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: 26 августа, 9 сентября, 7 октябряЭкскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Cбор группы — 06:45 (автовокзал, пр. Сиверса, 1, внутри вокзала, слева от сувенирных ларьков)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
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Можно с детьми
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На выходные
На весь день
По области
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