Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по городу Ростову-на-Дону в формате прогулка-поездка. За три часа вы узнаете историю возникновения города и как он менялся на протяжении веков. Какой вклад внесли в развитие Донской земли купцы и казаки. Помимо исторических фактов вы услышите много интересных историй, местных баек и легенд.
Описание экскурсииДорогие друзья и любители путешествий! Приглашаем вас отправиться в захватывающее трехчасовое путешествие по Ростову-на-Дону — городу с богатой историей, ярким характером и уникальным культурным наследием. Эта прогулка-поездка откроет для вас Ростов с новой стороны: вы узнаете, как зарождался этот город на берегах Дона, как он менялся на протяжении веков, и какой вклад в его развитие внесли купцы и казаки. Вас ждут не только исторические факты, но и увлекательные местные байки, легенды и малоизвестные истории, которые оживят прошлое города. Что вас ждет на экскурсии:За три часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями Ростова-на-Дону, каждая из которых расскажет свою уникальную историю:
- Богатый источник — природный и архитектурный памятник города Ростова-на-Дону.
- Парамоновские склады. Погрузитесь в историю купеческого Ростова и увидите уникальный историко-природный архитектурный комплекс, хранящий память о торговом прошлом.
- Набережная реки Дон. Прогуляйтесь по живописной набережной, вдохните свежий воздух и насладитесь видами реки, ставшей символом города.
- Большая Садовая. Пройдитесь по главной улице Ростова, где каждый дом — это страница истории, от купеческих особняков до современных зданий.
- Соборный переулок. После того, как переулок стал пешеходным, его можно считать Ростовским Арбатом.
- Дом Маргариты Черновой. Удивительный двухэтажный особняк. «Дом с кариатидами» — так ростовчане называют особняк, принадлежавший в прошлом Маргарите Черновой.
- Здание Городской думы. Полюбуйтесь величественной архитектурой и узнайте о роли этого здания в жизни города.
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Посетите духовное сердце Ростова, впечатляющее своей красотой и историческим значением.
- Купеческие дома. Погрузитесь в атмосферу XIX века, рассматривая великолепные фасады домов, принадлежавших богатым купцам.
- Музыкальный театр оперы и балета. Оцените изящество современной архитектуры и узнайте о культурной жизни города.
- Драматический театр им. Горького. Один из крупнейших театров Ростова-на-Дону. Его здание известно в архитектурном мире как поздний памятник конструктивизма.
- Театральная площадь. Главная ростовская площадь, здесь проходят все городские праздники.
- Фонтан «Атланты». Полюбуйтесь этим уникальным архитектурным ансамблем, который стал одной из визитных карточек города.
- Памятники и скульптуры. Познакомьтесь с монументами, которые хранят память о выдающихся личностях и событиях Донской земли.
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля 500-1000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Береговая 41
Завершение: Театральный проспект 42а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
И
Ирина
1 ноя 2025
Очень интересная экскурсия по Ростову. Сергей спасибо Вам большое за знакомство с городом и его историей
А
Алевтина
31 окт 2025
Хотелось бы поделиться своими впечатлениями об обзорной экскурсии с Сергеем. Очаровал,поразил знанием своего края,влюблённость в его историю и желанием поделиться этим. . Рассказ неторопливый,,интересный и очень познавательный. . После экскурсии
Е
Елена
17 окт 2025
Большое спасибо Сергею за познавательную и интересную экскурссию!! Очень хороший формат: пешеходно-автомобильный. Много интересных фактов из истории города, легенд, баек, чувствуется любовь к своему городу.
Е
Елена
5 сен 2025
Спасибо большое Сергею за экскурсию!
Очень интересно, увлекательно!
Купеческие дома, набережная, история Ростова… Всё понравилось.
