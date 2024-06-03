Р Роман Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно

О Оксана Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.

Н Наталья Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.

Ю Юлия Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла замечательно!

А Александра Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая сочеталась с театральной постановкой, открыла историю города более глубоко и познавательнее. Огромная благодарность Татьяне и актерам проекта «Впечатляйся».

Н Наталья Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.

Ю Юлия Добро пожаловать в Ростов-на-Дону Отличная экскурсия!

М Марина Добро пожаловать в Ростов-на-Дону Экскурсия прошла отлично