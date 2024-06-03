Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
  3. Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Собор Рождества Пресвятой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 290 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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