1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ООксана29 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода.
- ННаталья23 мая 2024Экскурсия очень понравилась, содержательная. Экскурсовод рассказывает интересно, увлеченно. Вместо заявленных 2,5 часов провела с нами 3,5 часа, отвечая на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- ААлександра10 мая 2024Удивительная экскурсия и не менее приятная атмосфера. Информация воспринималась легко и непружденно. Интересная подача материала, которая сочеталась с театральной постановкой, открыла историю города более глубоко и познавательнее. Огромная благодарность Татьяне и актерам проекта «Впечатляйся».
- ННаталья27 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
- ЮЮлия30 июля 2023Отличная экскурсия!
- ММарина3 сентября 2022Экскурсия прошла отлично
- ЕЕкатерина27 августа 2022Очень направилась экскурсовод Юлия, интересный маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы»
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