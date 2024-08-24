Вы знали, что человек никогда не забывает ароматы, которые слышал хотя бы раз? Именно запахи ярче и быстрее всего передают воспоминания о местах и событиях. Предлагаю вам создать духи, которые будут ассоциироваться у вас с путешествием в наш южный город. Не переживайте, если раньше вы не делали ничего подобного. Получается у всех!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание мастер-класса
На мастер-классе в частной парфюмерной лаборатории вы:
- узнаете, что такое ольфакторный код городов
- поразмышляете, какие ароматы ассоциируются у вас с путешествием по югу России
- исследуете душистые вещества из нашей коллекции
- подберёте из обширного списка ингредиентов те, которые вам нравятся
- создадите уникальный аромат по индивидуальной формуле
В подарок вы получите 10 мл ваших уникальных духов.
Организационные детали
Если вас двое, вы создаёте общий аромат и получаете 2 флакона по 10 мл.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Комсомольской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Ростове-на-Дону
Меня зовут Маргарита, я люблю юг России и много путешествую. Сама с детства живу в Ростове-на-Дону. Успешно создаю парфюмерные формулы под самые необычные запросы. Знаю, как через аромат передать атмосферу города, эмоции, чувства и даже мысли.Задать вопрос
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