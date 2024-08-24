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Вы знали, что человек никогда не забывает ароматы, которые слышал хотя бы раз? Именно запахи ярче и быстрее всего передают воспоминания о местах и событиях. Предлагаю вам создать духи, которые будут ассоциироваться у вас с путешествием в наш южный город. Не переживайте, если раньше вы не делали ничего подобного. Получается у всех!