Уютный Азов встречает гостей: во время прогулки вы увидите валы крепости и Алексеевские ворота, прогуляетесь по Петровской площади и старому центру, познакомитесь с памятниками, музеем и парком, услышите легенды о казаках и Петре Великом.
Описание экскурсии
Отправьтесь в пешеходное путешествие по древнему Азову и окунитесь в его тысячелетнюю историю. Вы увидите валы Азовской крепости с захватывающими видами на Дон, пройдёте через Алексеевские ворота, исследуете Петровскую площадь, парки и памятники героям. Гид расскажет о казачьих подвигах, петровских походах, выдающихся азовчанах и посоветует, где попробовать фирменные местные сладости. Экскурсия по Азову это не просто прогулка — это путешествие сквозь века по одному из самых древних городов юга России. Азов встречает вас как старый добрый друг: с мощеными улочками, могучими крепостными валами и духом побед, застывших в каждом камне. Вы не просто услышите истории — вы в них окунётесь. Это идеальный тур, чтобы почувствовать силу и теплоту исторического Азова, взглянуть на Дон с высоты бастионов, пройтись по бульварам, где каждое дерево помнит легенду. Что вы увидите:• Валы Азовской крепости • Панорама дельты реки Дон • Памятный знак 250-летия Азовского осадного сидения • Алексеевские ворота • Памятник адмиралу М. П. Лазареву • Петровская площадь • 10-метровый Памятник Ленину • Памятник Генералиссимусу Шеину • Азовский музей (полюбуемся внешним обликом) • Здание женской классической гимназии (полюбуемся внешним обликом).
- Архитектура старого центра • Петровский бульвар (финальная точка маршрута) Что вы услышите:• Легенды об осаде и освобождении Азова, о походах Петра и славе русского флота.
- Истории добрых дел и благотворительности: городского головы Мышкина, Екатерины Тиммерман и других героев, благодаря которым Азов стал таким, каким вы увидите его сегодня.
Судьбы людей, чьи имена навсегда остались в памяти горожан и в названиях улиц. После экскурсии по желанию вы сможете остаться на обед: горячее первое, вкусное основное, салат, пирожок и чай — всё, что нужно, чтобы продолжить день в отличном настроении. Важная информация:.
Судьбы людей, чьи имена навсегда остались в памяти горожан и в названиях улиц. После экскурсии по желанию вы сможете остаться на обед: горячее первое, вкусное основное, салат, пирожок и чай — всё, что нужно, чтобы продолжить день в отличном настроении. Важная информация:.
• Судьбы людей, чьи имена навсегда остались в памяти горожан и в названиях улиц. После экскурсии по желанию вы сможете остаться на обед: горячее первое, вкусное основное, салат, пирожок и чай — всё, что нужно, чтобы продолжить день в отличном настроении. Важная информация:
- Встречаемся у причала №14 по адресу: Азов, ул. Энгельса, 14. Планируйте около 2 часов: маршрут начинается в 10:35 и заканчивается около 12:40 на Петровском бульваре.
- Добраться до Азова из Ростова-на-Дону, вы можете на Валдае (скоростной катер на подводных крыльях), Автобусе или собственном автомобиле.
- Экскурсия проходит полностью на улице — берите удобную обувь, одежду по погоде и бутылку воды. Длительность около 2-2,5 часов. Минимальный возраст участников — 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Валы Азовской крепости
- Панорама дельты реки Дон
- Памятный знак 250-летия Азовского осадного сидения
- Алексеевские ворота
- Памятник адмиралу М.П. Лазареву
- Петровская площадь
- 10-метровый Памятник Ленину
- Памятник Генералиссимусу Шеину
- Азовский музей (полюбуемся внешним обликом)
- Здание женской классической гимназии (полюбуемся внешним обликом)
- Архитектура старого центра
- Петровский бульвар
Что включено
- Услуги гида экскурсовода
- Входные билеты на валы Азовской крепости
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Билеты на катер из Ростова до Азова и обратно
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Азов, ул. Энгельса, 14, причал №14
Завершение: Г. Азов, Петровский бульвар 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Встречаемся у причала №14 по адресу: Азов, ул. Энгельса, 14. Планируйте около 2 часов: маршрут начинается в 10:35 и заканчивается около 12:40 на Петровском бульваре
- Добраться до Азова из Ростова-на-Дону, вы можете на Валдае (скоростной катер на подводных крыльях), Автобусе или собственном автомобиле
- Экскурсия проходит полностью на улице - берите удобную обувь, одежду по погоде и бутылку воды. Длительность около 2-2,5 часов. Минимальный возраст участников - 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Добрый день! Экскурсия очень понравилась! Интересно, ярко и содержательно. Узнали много новой информации об истории Азова, событиях и людях. Впечатление от экскурсии, конечно, целиком и полностью заслуга экскурсовода. Нам очень
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М
Спасибо большое за то, что наша экскурсия состоялась несмотря ни на что) Вы не отменили её ни по причине того, что наша группа состояла только из нашей компании (3 человек)
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Ю
Доброе утро. Хочу выразить признательность и благодарность Вашей компании и экскурсоводу Галине Евгеньевне за замечательные экскурсии по Азову и Пушкинской улице. Понравилось всё! Очень много интересной, новой информации. Душевно и с любовью к городу. Спасибо
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И
Всё было супер, экскурсия понравилась. Азов впечатляет своей историей и особенной атмосферой. Большое впечатление произвёл Парк Победы. Спасибо огромное!
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О
Спасибо большое за интересную экскурсию, замечательного экскурсовод и водителя-высшего пилотажа! Будем рады ещё с вами сотрудничать!
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