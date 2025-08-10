Отправьтесь в пешеходное путешествие по древнему Азову и окунитесь в его тысячелетнюю историю. Вы увидите валы Азовской крепости с захватывающими видами на Дон, пройдёте через Алексеевские ворота, исследуете Петровскую площадь, парки и памятники героям. Гид расскажет о казачьих подвигах, петровских походах, выдающихся азовчанах и посоветует, где попробовать фирменные местные сладости. Экскурсия по Азову это не просто прогулка — это путешествие сквозь века по одному из самых древних городов юга России. Азов встречает вас как старый добрый друг: с мощеными улочками, могучими крепостными валами и духом побед, застывших в каждом камне. Вы не просто услышите истории — вы в них окунётесь. Это идеальный тур, чтобы почувствовать силу и теплоту исторического Азова, взглянуть на Дон с высоты бастионов, пройтись по бульварам, где каждое дерево помнит легенду. Что вы увидите:• Валы Азовской крепости • Панорама дельты реки Дон • Памятный знак 250-летия Азовского осадного сидения • Алексеевские ворота • Памятник адмиралу М. П. Лазареву • Петровская площадь • 10-метровый Памятник Ленину • Памятник Генералиссимусу Шеину • Азовский музей (полюбуемся внешним обликом) • Здание женской классической гимназии (полюбуемся внешним обликом).

Архитектура старого центра • Петровский бульвар (финальная точка маршрута) Что вы услышите:• Легенды об осаде и освобождении Азова, о походах Петра и славе русского флота.

Истории добрых дел и благотворительности: городского головы Мышкина, Екатерины Тиммерман и других героев, благодаря которым Азов стал таким, каким вы увидите его сегодня.

Судьбы людей, чьи имена навсегда остались в памяти горожан и в названиях улиц. После экскурсии по желанию вы сможете остаться на обед: горячее первое, вкусное основное, салат, пирожок и чай — всё, что нужно, чтобы продолжить день в отличном настроении. Важная информация:.

Судьбы людей, чьи имена навсегда остались в памяти горожан и в названиях улиц. После экскурсии по желанию вы сможете остаться на обед: горячее первое, вкусное основное, салат, пирожок и чай — всё, что нужно, чтобы продолжить день в отличном настроении. Важная информация:.

• Судьбы людей, чьи имена навсегда остались в памяти горожан и в названиях улиц. После экскурсии по желанию вы сможете остаться на обед: горячее первое, вкусное основное, салат, пирожок и чай — всё, что нужно, чтобы продолжить день в отличном настроении. Важная информация: