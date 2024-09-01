Азовский историко-археологический музей – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Азовский историко-археологический музей» в Ростове-на-Дону, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Ростов-на-Дону древний и современный - обзорная экскурсия по городу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Ростов-на-Дону древний и современный
Познакомьтесь с историей и современностью Ростова-на-Дону. Прогулка по Покровскому скверу, набережной Дона и многим другим знаковым местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
    Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Азовский историко-археологический музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
  2. «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
  3. Ростов-на-Дону древний и современный - обзорная экскурсия по городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Район Нахичевань
  7. Покровский храм
  8. Стела «Освободителям Ростова»
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Азовский историко-археологический музей" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8653. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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