Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ростов-на-Дону древний и современный
Познакомьтесь с историей и современностью Ростова-на-Дону. Прогулка по Покровскому скверу, набережной Дона и многим другим знаковым местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 сентября 2024Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Азовский историко-археологический музей»
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Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Азовский историко-археологический музей" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8653. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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