Мини-группа
до 1 чел.
Все многообразие Ростова-на-Дону: групповая обзорная экскурсия
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2653 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его ключевые достопримечательности. Прогулка на транспорте туристов позволит увидеть больше за короткое время
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ростов-на-Дону древний и современный
Познакомьтесь с историей и современностью Ростова-на-Дону. Прогулка по Покровскому скверу, набережной Дона и многим другим знаковым местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССедов17 марта 2025Отличный гид-экскурсовод, интересно и понятно рассказывает
- ТТатьяна1 сентября 2024Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Донская крепость в Азове»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
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