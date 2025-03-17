Донская крепость в Азове – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 4 экскурсии в категории «Донская крепость в Азове» в Ростове-на-Дону, цены от 2653 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
179 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Все многообразие Ростова-на-Дону: групповая обзорная экскурсия
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
19 апр в 11:00
20 апр в 11:00
2653 ₽ за человека
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Экскурсия по Ростову-на-Дону на транспорте туристов
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его ключевые достопримечательности. Прогулка на транспорте туристов позволит увидеть больше за короткое время
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Ростов-на-Дону древний и современный - обзорная экскурсия по городу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Ростов-на-Дону древний и современный
Познакомьтесь с историей и современностью Ростова-на-Дону. Прогулка по Покровскому скверу, набережной Дона и многим другим знаковым местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Донская крепость в Азове»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  2. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
  3. Экскурсия по Ростову-на-Дону на транспорте туристов
  4. Ростов-на-Дону древний и современный - обзорная экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Район Нахичевань
  7. Покровский храм
  8. Стела «Освободителям Ростова»
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Донская крепость в Азове" можно забронировать 4 экскурсии от 2653 до 8653. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Донская крепость в Азове», 210 ⭐ отзывов, цены от 2653₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь