Погрузитесь в удивительное путешествие сквозь века! Вас ждет экскурсия, которая перенесет вас в эпоху античных цивилизаций и подарит незабываемые эмоции.

Танаис — древний город, где оживает история

Когда-то здесь кипела жизнь: шумели рынки, звучала греческая речь, развивалась торговля. Танаис был мощным торговым узлом Боспорского царства, его улицы помнят шаги купцов, воинов и ремесленников. Но однажды он замер… И сегодня раскопки этого города под открытым небом позволяют каждому заглянуть в прошлое. Во время экскурсии вы:• Пройдете по настоящему античному городищу, увидите древние улочки и площади, сохранившие дух того времени.

Посетите Музей Истории Танаиса, где вас ждут настоящие артефакты древнего мира — амфоры, украшения, оружие и даже метательные установки в натуральную величину!

Ощутите себя участником древнегреческих событий, представляя, как здесь вершилась история.

Парк «Маяк»в Мержаново — место, где оживают мечты.

После путешествия в прошлое вас ждет волшебное место — живописный Маяк на берегу Азовского моря. Это одна из самых атмосферных и фотогеничных локаций Ростовской области! Здесь каждый найдет уголок для души: