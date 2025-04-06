Погрузитесь в античную историю Танаиса, где вы прогуляетесь по древним улочкам и увидите уникальные артефакты в музее! Посетите живописный парк «Маяк» в Мержаново, наслаждаясь панорамами Азовского моря и атмосферными декорациями.
Описание экскурсии
Погрузитесь в удивительное путешествие сквозь века! Вас ждет экскурсия, которая перенесет вас в эпоху античных цивилизаций и подарит незабываемые эмоции.
Танаис — древний город, где оживает история
Когда-то здесь кипела жизнь: шумели рынки, звучала греческая речь, развивалась торговля. Танаис был мощным торговым узлом Боспорского царства, его улицы помнят шаги купцов, воинов и ремесленников. Но однажды он замер… И сегодня раскопки этого города под открытым небом позволяют каждому заглянуть в прошлое. Во время экскурсии вы:• Пройдете по настоящему античному городищу, увидите древние улочки и площади, сохранившие дух того времени.
- Посетите Музей Истории Танаиса, где вас ждут настоящие артефакты древнего мира — амфоры, украшения, оружие и даже метательные установки в натуральную величину!
- Ощутите себя участником древнегреческих событий, представляя, как здесь вершилась история.
- Парк «Маяк»в Мержаново — место, где оживают мечты.
После путешествия в прошлое вас ждет волшебное место — живописный Маяк на берегу Азовского моря. Это одна из самых атмосферных и фотогеничных локаций Ростовской области! Здесь каждый найдет уголок для души:
- Захватывающие панорамы — со смотровых площадок открываются фантастические виды на уходящие вдаль бескрайние просторы азовского моря.
- Атмосферные декорации — маяк, дом смотрителя, старая лодка, пианино на краю утеса.
- Качели над пропастью — захватывающие эмоции и снимки, которые покорят ваше сердце!
- Место для отдыха — беседки, уютные скамейки и игровые зоны для детей. Этот маяк был построен как декорация для фильма, но стал местом силы и вдохновения. В любое время года он выглядит по-разному, но всегда завораживает своей атмосферой. Эта экскурсия — не просто поездка, а настоящая машина времени, способная перенести вас в древний мир, а затем подарить тишину и магию прибрежных пейзажей. Не упустите шанс испытать это путешествие — бронируйте билеты прямо сейчас!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический музей-заповедник Танаис
- Музей Истории Танаиса
- Городище Танаис
- Маяк в Мержаново
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Московская, д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Добрый вечер! Всё очень понравилось, особенно экскурсовод. Очень эрудированная, с хорошей дикцией, на протяжении всей дороги, начиная с Ростова - на-Дону и до Танаиса рассказывала про историю наших мест, с фактами, цифрами, датами. Очень познавательно,лучше любой лекции в институте. И, конечно же, понравился Танаис, удивительный город, прекрасные экскурсии по музею и территории! Все по таймингу, получилось организованно.
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