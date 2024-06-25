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памятник. Провез именно по побережью Дона, где мы увидели, как Дон впадает в Таганрогский залив,, а не по трассе, где и посмотреть не на что. Очень много знаний о крае, его истории и достопримечательностях. Ездили с ним на 2 экскурсии, обе понравились. Уже порекомендовала его друзьям.