Археологический заповедник Танаис – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Археологический заповедник Танаис» в Ростове-на-Дону, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Ростова-на-Дону
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Ростова-на-Дону
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
от 8640 за всё до 19 чел.
Античный город Танаис
На машине
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Античный город Танаис
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 янв в 09:00
6000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Спасибо Александру за увлекательную экскурсию, интересную программу, возможность искупаться. Показал весь центр Таганрога, рассказал про каждое здание, каждую улочку, каждый
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    памятник. Провез именно по побережью Дона, где мы увидели, как Дон впадает в Таганрогский залив,, а не по трассе, где и посмотреть не на что. Очень много знаний о крае, его истории и достопримечательностях. Ездили с ним на 2 экскурсии, обе понравились. Уже порекомендовала его друзьям.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
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    заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)

  • L
    Lotreamo
    7 октября 2023
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Спасибо Александру за необыкновенную экскурсию-интересно, насыщенно, много фактов и историй, красивейшие локации-то что нужно для однодневной поездки)

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Археологический заповедник Танаис»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Античный город Танаис
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  2. Набережная Ростова-на-Дону
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  5. Самое главное
  6. Стела «Освободителям Ростова»
  7. Тачанка-ростовчанка
  8. Археологический заповедник Танаис
  9. Памятник Водопроводу
  10. Покровский храм
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в январе 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Археологический заповедник Танаис" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 8640. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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