8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8600₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Индивидуальная экскурсия в Танаис из Ростова-на-Дону
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
от 8640₽ за всё до 19 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Античный город Танаис
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 янв в 09:00
6000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 июня 2024Спасибо Александру за увлекательную экскурсию, интересную программу, возможность искупаться. Показал весь центр Таганрога, рассказал про каждое здание, каждую улочку, каждый
- ЮЮлия27 мая 2024Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
- LLotreamo7 октября 2023Спасибо Александру за необыкновенную экскурсию-интересно, насыщенно, много фактов и историй, красивейшие локации-то что нужно для однодневной поездки)
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Археологический заповедник Танаис»
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