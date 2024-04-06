Андрей проводит ещё 4 экскурсии

Богатство донского прошлого вы оцените в поездке по окрестностям Ростова — побываете в самой северной древнегреческой колонии, где открыт первый археологический музей-заповедник России, и в древнем Азове, через который проходил Шелковый путь. А в дополнение осмотрите редкие образцы старинной ж/д техники и познакомитесь с бытом казачьей станицы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя история донской земли

Наши города — свидетели великих империй, громких сражений и культурных обменов. Это будет удивительное путешествие в эпохи Древней Греции, Боспорского царства, Римской империи, Скифии, Хазарского каганата, Золотой Орды, Османской и Российской империй. Вы узнаете об истории донских поселений, разберетесь в этимологии названия рек и населенных пунктов края. А также познакомитесь с обычаями, бытом и традициями их жителей и разных народов, с которыми они взаимодействовали: меотов, скифов, сарматов, остготов, алан, хазар, печенегов, половцев…

Античное наследие Танаиса

В первом археологическом музее-заповеднике России вы узнаете о древнем Танаисе, обнаруженном в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии РАН. Услышите историю города, основанного в устье Дона и игравшего почти восемь веков важную роль в жизни городов Северного Причерноморья и пограничных территорий Великой Степи. Архитектура, ремёсла, предметы быта и произведения искусства, возраст которых несколько тысяч лет, — вот что предстанет вашему взору.

Азовский музей-заповедник

Также вы посетите один из крупнейших на юге России и известный за рубежом центр археологических исследований. Здесь вы дополните представление о богатом культурном наследии донского края, ведь в представленной коллекции — более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Палеонтология, археология, природа, искусство — история человечества в отдельно взятом городе!

Музей паровозов

В дополнение к программе вы посетите ростовский Музей истории Северо-Кавказской железной дороги. Осмотрите старинные составы, включая уникальную румынскую цистерну 19 века и первый советский электровоз. А так как выставка полностью интерактивная, вы сможете досконально изучить образцы железнодорожной техники и даже посидеть на месте машиниста или кочегара.

Казачий этнографический комплекс

Главный объект Кумжи — казачья станица с церковью, площадью-майданом и 25-ю куренями — традиционными жилищами донских казаков. Она создавалась как кинодекорация для съемок художественного фильма о жизни легендарного донского атамана М. И. Платова. Осматривая воссозданные аутентичные строения, вы узнаете о самобытных народных, религиозных, воинских, архитектурных, ремесленных и хозяйственных традициях казаков Нижнего Дона. При желании сможете совершить конную прогулу по территории комплекса на донских скакунах. А после сможете вкусно пообедать в уютном ресторане на территории комплекса.

Организационные детали

Путешествуем на авто Lada Aura. Дополнительно оплачивается посещение музеев: билеты в Танаис — 405 ₽, местная экскурсия (опционально) — 700 ₽; Азовский музей — 320 ₽, местная экскурсия (опционально) — 1400 ₽; Музей паровозов СКЖД — 100 ₽; конная прогулка — 500 ₽ за 30 мин.