Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа

Отыскать следы легендарных цивилизаций и впечатлиться историко-культурным наследием донского края

Андрей
Андрей – Гид из Ростова-на-Дону
Богатство донского прошлого вы оцените в поездке по окрестностям Ростова — побываете в самой северной древнегреческой колонии, где открыт первый археологический музей-заповедник России, и в древнем Азове, через который проходил Шелковый путь.

А в дополнение осмотрите редкие образцы старинной ж/д техники и познакомитесь с бытом казачьей станицы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа

Что вас ожидает

Древняя история 📖 донской земли
Наши города — свидетели великих империй, громких сражений и культурных обменов. Это будет удивительное путешествие в эпохи Древней Греции, Боспорского царства, Римской империи, Скифии, Хазарского каганата, Золотой Орды, Османской и Российской империй. Вы узнаете об истории донских поселений, разберетесь в этимологии названия рек и населенных пунктов края. А также познакомитесь с обычаями, бытом и традициями их жителей и разных народов, с которыми они взаимодействовали: меотов, скифов, сарматов, остготов, алан, хазар, печенег, половцев…

Античное наследие Танаиса
В первом археологическом музее-заповеднике России вы узнаете о древнем Танаисе, обнаруженном в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии РАН. Услышите историю города, основанного в устье Дона и игравшего почти восемь веков важную роль в жизни городов Северного Причерноморья и пограничных территорий Великой Степи. Архитектура, ремёсла, предметы быта и произведения искусства древних мастеров, возраст которых несколько тысяч лет, — вот что предстанет вашему взору.

Азовский музей-заповедник
Также вы посетите еще один музей 🖼 — один из крупнейших на юге России и известный за рубежом центр археологических исследований. Здесь вы дополните представление о богатом культурном наследии донского края, ведь в представленной коллекции — более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Палеонтология, археология, природа, искусство — история человечества в отдельно взятом городе!

Музей паровозов
В дополнение к программе вы посетите ростовский Музей истории Северо-Кавказской железной дороги. Осмотрите старинные составы, включая уникальную румынскую цистерну 19 века и первый советский электровоз. А так как выставка полностью интерактивная, вы сможете досконально изучить образцы железнодорожной техники и даже посидеть на месте машиниста или кочегара.

Казачий этнографический комплекс
Главный объект Кумжи — казачья станица с церковью, площадью-майданом и 25-ю куренями — традиционными жилищами донских казаков. Она создавалась как кинодекорация для съемок художественного фильма о жизни легендарного донского атамана М. И. Платова. Осматривая воссозданные аутентичные строения, вы узнаете о самобытных народных, религиозных, воинских, архитектурных, ремесленных и хозяйственных традициях казаков Нижнего Дона.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение музеев: билеты 🎫 в Танаис — 405 руб., местная экскурсия ⛳ (опционально) — 700 руб. ; Азовский музей — 320 руб., местная экскурсия (опционально) — 1400 руб. ; Музей паровозов СКЖД — 100 руб.

Начало и место завершения
🚩 на Привокзальной площади
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
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Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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