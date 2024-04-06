Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа

Отыскать следы легендарных цивилизаций и впечатлиться историко-культурным наследием донского края
Богатство донского прошлого вы оцените в поездке по окрестностям Ростова — побываете в самой северной древнегреческой колонии, где открыт первый археологический музей-заповедник России, и в древнем Азове, через который проходил Шелковый путь.

А в дополнение осмотрите редкие образцы старинной ж/д техники и познакомитесь с бытом казачьей станицы.
5
4 отзыва
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа
Танаис, Азак и этнокомлекс Кумжа

Описание экскурсии

Древняя история донской земли

Наши города — свидетели великих империй, громких сражений и культурных обменов. Это будет удивительное путешествие в эпохи Древней Греции, Боспорского царства, Римской империи, Скифии, Хазарского каганата, Золотой Орды, Османской и Российской империй. Вы узнаете об истории донских поселений, разберетесь в этимологии названия рек и населенных пунктов края. А также познакомитесь с обычаями, бытом и традициями их жителей и разных народов, с которыми они взаимодействовали: меотов, скифов, сарматов, остготов, алан, хазар, печенегов, половцев…

Античное наследие Танаиса

В первом археологическом музее-заповеднике России вы узнаете о древнем Танаисе, обнаруженном в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии РАН. Услышите историю города, основанного в устье Дона и игравшего почти восемь веков важную роль в жизни городов Северного Причерноморья и пограничных территорий Великой Степи. Архитектура, ремёсла, предметы быта и произведения искусства, возраст которых несколько тысяч лет, — вот что предстанет вашему взору.

Азовский музей-заповедник

Также вы посетите один из крупнейших на юге России и известный за рубежом центр археологических исследований. Здесь вы дополните представление о богатом культурном наследии донского края, ведь в представленной коллекции — более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Палеонтология, археология, природа, искусство — история человечества в отдельно взятом городе!

Музей паровозов

В дополнение к программе вы посетите ростовский Музей истории Северо-Кавказской железной дороги. Осмотрите старинные составы, включая уникальную румынскую цистерну 19 века и первый советский электровоз. А так как выставка полностью интерактивная, вы сможете досконально изучить образцы железнодорожной техники и даже посидеть на месте машиниста или кочегара.

Казачий этнографический комплекс

Главный объект Кумжи — казачья станица с церковью, площадью-майданом и 25-ю куренями — традиционными жилищами донских казаков. Она создавалась как кинодекорация для съемок художественного фильма о жизни легендарного донского атамана М. И. Платова. Осматривая воссозданные аутентичные строения, вы узнаете о самобытных народных, религиозных, воинских, архитектурных, ремесленных и хозяйственных традициях казаков Нижнего Дона. При желании сможете совершить конную прогулу по территории комплекса на донских скакунах. А после сможете вкусно пообедать в уютном ресторане на территории комплекса.

Организационные детали

Путешествуем на авто Lada Aura. Дополнительно оплачивается посещение музеев: билеты в Танаис — 405 ₽, местная экскурсия (опционально) — 700 ₽; Азовский музей — 320 ₽, местная экскурсия (опционально) — 1400 ₽; Музей паровозов СКЖД — 100 ₽; конная прогулка — 500 ₽ за 30 мин.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 842 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Ехали с двумя детьми. По 100% независящим от всех причинам во время нашей запланированной экскурсии оказалось закрыто все вообще. Все музеи. Парки. Развлечения. И то, в такой ситуации дядя Андрей все разрулил, везде позвонил, нашёл куда поехать, увлек нас интересным рассказом. Просто браво!! Экскурсия оставила отличные впечатления!
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А
Большое спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Андрей очень приятный, интеллегентный и эрудированный человек! Во время экскурсии узнали много интересного и нового для себя, встретились с неординарными людьми, посетили интересные места. Всем рекомендую! Ещё раз спасибо!!!
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Алина
Однозначно рекомендую гида, настоящий профессионал, очень комфортно прошла экскурсия, учитывались индивидуальные пожелания. Приезжали отметить день рождения мужу, остались в восторге 🔥🔥🔥😍
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М
Андрей замечательный ведущий, экскурсия была увлекательной и познавательной. Спасибо, все очень понравилось.
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