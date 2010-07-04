Андрей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Древняя история 📖 донской земли

Наши города — свидетели великих империй, громких сражений и культурных обменов. Это будет удивительное путешествие в эпохи Древней Греции, Боспорского царства, Римской империи, Скифии, Хазарского каганата, Золотой Орды, Османской и Российской империй. Вы узнаете об истории донских поселений, разберетесь в этимологии названия рек и населенных пунктов края. А также познакомитесь с обычаями, бытом и традициями их жителей и разных народов, с которыми они взаимодействовали: меотов, скифов, сарматов, остготов, алан, хазар, печенег, половцев…

Античное наследие Танаиса

В первом археологическом музее-заповеднике России вы узнаете о древнем Танаисе, обнаруженном в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии РАН. Услышите историю города, основанного в устье Дона и игравшего почти восемь веков важную роль в жизни городов Северного Причерноморья и пограничных территорий Великой Степи. Архитектура, ремёсла, предметы быта и произведения искусства древних мастеров, возраст которых несколько тысяч лет, — вот что предстанет вашему взору.

Азовский музей-заповедник

Также вы посетите еще один музей 🖼 — один из крупнейших на юге России и известный за рубежом центр археологических исследований. Здесь вы дополните представление о богатом культурном наследии донского края, ведь в представленной коллекции — более 400 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. Палеонтология, археология, природа, искусство — история человечества в отдельно взятом городе!

Музей паровозов

В дополнение к программе вы посетите ростовский Музей истории Северо-Кавказской железной дороги. Осмотрите старинные составы, включая уникальную румынскую цистерну 19 века и первый советский электровоз. А так как выставка полностью интерактивная, вы сможете досконально изучить образцы железнодорожной техники и даже посидеть на месте машиниста или кочегара.

Казачий этнографический комплекс

Главный объект Кумжи — казачья станица с церковью, площадью-майданом и 25-ю куренями — традиционными жилищами донских казаков. Она создавалась как кинодекорация для съемок художественного фильма о жизни легендарного донского атамана М. И. Платова. Осматривая воссозданные аутентичные строения, вы узнаете о самобытных народных, религиозных, воинских, архитектурных, ремесленных и хозяйственных традициях казаков Нижнего Дона.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение музеев: билеты 🎫 в Танаис — 405 руб., местная экскурсия ⛳ (опционально) — 700 руб. ; Азовский музей — 320 руб., местная экскурсия (опционально) — 1400 руб. ; Музей паровозов СКЖД — 100 руб.