Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось. Это не самая туристическая достопримечательность, поэтому территорию здесь не причесали до блеска, но за ней бережно присматривают. Я познакомлю вас с прошлым обители и обращу внимание на старинные архитектурные решения — интересно будет даже людям, далёким от веры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинная русская жизнь

Мощные оборонительные стены с башнями, трёхъярусная звонница конца 17 века, келья в окружении вековых лип, надвратные церкви — вместе мы исследуем владения Борисоглебской обители. Зайдём в храмы, рассмотрим сюжеты фресок на своде и арках ворот, поднимемся на колокольню. За стенами монастыря есть живописный Риковский пруд, вокруг которого можно прогуляться уже после экскурсии.

Хроники обители

Места, подобные Борисоглебскому монастырю, честно рассказывают о жизни несколько столетий назад. Рука реставраторов ещё не прикрыла ветхие, но настоящие слои — свежими, благодаря чему мы радостно ощущаем здесь русский дух. Впечатления я дополню рассказами — о том, как решили строить здесь монастырь, что он значил для людей в разное время, кто из великих в нём бывал. Также обсудим архитектуру храмов, башен и других построек на его территории.

Организационные детали

Если вы опаздываете и предупреждаете об этом менее, чем за час, я оставляю за собой право сократить время экскурсии на время опоздания, если перенос и ожидание невозможны.