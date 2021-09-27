Что вас ожидает

Старинная русская жизнь

Мощные оборонительные стены с башнями, трёхъярусная звонница конца 17 века, келья в окружении вековых лип, надвратные церкви — вместе мы исследуем владения Борисоглебской обители. Зайдём в храмы, рассмотрим сюжеты фресок на своде и арках ворот, поднимемся на колокольню. За стенами монастыря есть живописный Риковский пруд, вокруг которого можно прогуляться уже после экскурсии.

Хроники обители

Места, подобные Борисоглебскому монастырю, честно рассказывают о жизни несколько столетий назад. Рука реставраторов ещё не прикрыла ветхие, но настоящие слои — свежими, благодаря чему мы радостно ощущаем здесь русский дух. Впечатления я дополню рассказами — о том, как решили строить здесь монастырь, что он значил для людей в разное время, кто из великих в нём бывал. Также обсудим архитектуру храмов, башен и других построек на его территории.

Организационные детали

Стоимость экскурсии рассчитана без учёта трансфера. Если хотите, его можно организовать (о цене в переписке).