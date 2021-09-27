Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й

Место с истинно русским духом в окрестностях Ростова Великого

5
1 отзыв
Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось.

Это не самая туристическая достопримечательность, поэтому территорию здесь не причесали до блеска, но за ней бережно присматривают.

Я познакомлю вас с прошлым обители и обращу внимание на старинные архитектурные решения — интересно будет даже людям, далёким от веры.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й

Что вас ожидает

Старинная русская жизнь

Мощные оборонительные стены с башнями, трёхъярусная звонница конца 17 века, келья в окружении вековых лип, надвратные церкви — вместе мы исследуем владения Борисоглебской обители. Зайдём в храмы, рассмотрим сюжеты фресок на своде и арках ворот, поднимемся на колокольню. За стенами монастыря есть живописный Риковский пруд, вокруг которого можно прогуляться уже после экскурсии.

Хроники обители

Места, подобные Борисоглебскому монастырю, честно рассказывают о жизни несколько столетий назад. Рука реставраторов ещё не прикрыла ветхие, но настоящие слои — свежими, благодаря чему мы радостно ощущаем здесь русский дух. Впечатления я дополню рассказами — о том, как решили строить здесь монастырь, что он значил для людей в разное время, кто из великих в нём бывал. Также обсудим архитектуру храмов, башен и других построек на его территории.

Организационные детали

Стоимость экскурсии рассчитана без учёта трансфера. Если хотите, его можно организовать (о цене в переписке).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Я историк, музеолог, усадьбовед, в настоящий момент — преподаватель. Больше десяти лет провожу экскурсии по Ярославлю и Ростову, в котором живу. Знаю и люблю этот город и его окрестности. С удовольствием расскажу о нашем крае и постараюсь в него влюбить!
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1 реальный отзыв

Е
27 сен 2021
На выходных всей семьёй были на экскурсии в Борисоглебском монастыре. Это была замечательная прогулка! Елена погрузила нас в те далёкие времена, когда монастырь был настоящей крепостью и провела нам отличную экскурсию. Дети тоже были довольны

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