Мощные оборонительные стены с башнями, трёхъярусная звонница конца 17 века, келья в окружении вековых лип, надвратные церкви — вместе мы исследуем владения Борисоглебской обители. Зайдём в храмы, рассмотрим сюжеты фресок на своде и арках ворот, поднимемся на колокольню. За стенами монастыря есть живописный Риковский пруд, вокруг которого можно прогуляться уже после экскурсии.
Хроники обители
Места, подобные Борисоглебскому монастырю, честно рассказывают о жизни несколько столетий назад. Рука реставраторов ещё не прикрыла ветхие, но настоящие слои — свежими, благодаря чему мы радостно ощущаем здесь русский дух. Впечатления я дополню рассказами — о том, как решили строить здесь монастырь, что он значил для людей в разное время, кто из великих в нём бывал. Также обсудим архитектуру храмов, башен и других построек на его территории.
Организационные детали
Если вы опаздываете и предупреждаете об этом менее, чем за час, я оставляю за собой право сократить время экскурсии на время опоздания, если перенос и ожидание невозможны.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4925 туристов
Я историк, музеолог, усадьбовед. В недавнем прошлом — музейщик:)
Провожу экскурсии по Ярославлю и Ростову, в котором живу. Знаю и люблю этот город и его окрестности. С удовольствием расскажу о нашем крае и постараюсь в него влюбить!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Это место обязательно к посещению по Ярославской земле! Особенно с Еленой, так как она человек не только с прекрасным образованием и багажом знаний, но и влюблена в этот край! Елена очень деликатный гид. Она прекрасно чувствует настроение группы и подстраивается под разновозрастный состав. Сам монастырь производит неизгладимое впечатление.
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Наталия
Отличная экскурсия! Красивейший монастырь с удивительной историей. И спасибо Елене за познавательную экскурсию, интересную подачу материала. Хочется повторить.
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Дарья
Елена очень ответственный и знающий экскурсовод, а также гибко подстраивается под аудиторию. У нас в компании были младшие школьники и если у кого то из них возникал вопрос, Елена находила читать дальшеуменьшить
подходящий понятный для них способ ответить на возникший вопрос. Например, моего сына заинтересовали изображения огненных серафимов в церкви и он с удовольствием послушал об’яснение Елены. Также Елена хорошо комментирует архитектуру памятников, наглядно показывая временные перестройки, которые те претерпели.
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Андрей
Гид Елена очень приятна в общении. Обладает глубокими и разносторонними знаниями в области истории и архитектуры. Было интересно
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Татьяна
Все было отлично. Впечатления положительные Понравились как Организация, так и содержание Экскурсии.
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Игорь
Хотел бы выразить огромную благодарность Елене за организацию экскурсии для нашей маленькой компании единомышленников! Мы периодически осуществляем культурные поездки по городам нашей прекрасной Родины, и в этот раз выбор пал на читать дальшеуменьшить
Ростов. Мы запланировали выезд на выходные (8-9 апреля). На 8 апреля уже была забронирована экскурсия по самому Ростову, хотели и на 9 число забронировать что-то познавательное. Выбор пал на предложение экскурсии в Борисоглебский монастырь. Но, хотя мы и заранее все мероприятия планируем, на 9 апреля у Елены уже было занято(((( На всякий случай написал Елене вопрос… и она ответила! Написала, что да, она уже ангажирована, но дабы мы не потеряли день - может сорганизовать нам экскурсию у своего коллеги Дмитрия! На том и порешили. Экскурсию Дмитрий провел отменно. Как результат - 4 человека получили огромный заряд историко-культурного позитива! Поэтому, хотя мы и не имели удовольствия насладиться экскурсией в монастырь в сопровождении самой Елены, результат свидетельствует о ее высоком профессионализме, иначе и результата такого бы не было. Поэтому однозначно рекомендую. И направление экскурсии, и экскурсовода!
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