1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось. Территория не причесана до блеска, но за ней бережно присматривают
11 июня в 09:00
17 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 мая 2024Всем рекомендую данную экскурсию. Это 20 км от Ростова, мы размышляли, стоит ли ехать, все есть в Ростове. Всем рекомендую, Борисоглебскиймонастырь действительно сохранил патриархальность. Место очень значимое в нашей истории, об этом мы узнали из прекрасной экскурсиии.
- ИИрина6 мая 2024Замечательная и необычная экскурсия! Действительно путешествие во времени. Елена - замечательный экскурсовод. Рассказ интересный, монастырь хорошо сохранился. Храм действующий и видно с какой любовью за храмом ухаживают.
- ЕЕлена30 апреля 2024Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
- ССева29 апреля 2024Было прикольно! Спасибо!
- ММаргарита10 марта 2024Добрый день. Были на экскурсии 09.03.2024. Сама экскурсия представляет собой поход в 2 музея и рассказ про поселок Семибратово. Музеи
- ИИгорь17 апреля 2023Хотел бы выразить огромную благодарность Елене за организацию экскурсии для нашей маленькой компании единомышленников! Мы периодически осуществляем культурные поездки по городам
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Выездные»
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Сейчас в Ростове в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Ростова и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август