Экскурсия в один из древнейших русских городов, Ростов Великий.

Мы побываем у загадочного озеро Неро, на берегу которого расположился город 🏙️. Проникнемся атмосферой провинциальной глубинки, где каждая улочка дышит историей 📖. Увидим земляные валы, оборонительные укрепления XVII века постройки. Побываем у стен величественного Успенского собора и ростовской звонницы.

Насладимся видами Ростовского кремля, увидим целый комплекс зданий, объединенных общими стенами. Осмотрим многоглавые церкви, звонницы, древние палаты и башни, покрытые деревянной черепицей.

Продолжим экскурсию ⛳ прогулкой по историческому центру. Посмотрим купеческие усадьбы XVIII-XIX веков. Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами. Единственный в стране Конюшенный двор, сохранившийся до наших времен. Перед нами пройдут красивейшие 🤩 монастыри России: Спасо-Яковлевский Димитриев, основанный в XIV веке, и Рождественский женский.

Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь, основан в 14 веке на берегу озера Неро. На территории монастыря расположен святой источник с целебной сероводородной водой, чудотворные иконы, мощи святого Димитрия Ростовского и преподобного Авраамия Ростовского. Под Иаковлевским собором монастыря – подземный Пещерный храм Воскресения Христа.