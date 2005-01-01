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Обзорная экскурсия по Ростову Великому

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Ростова Великого
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Ростову Великому
Обзорная экскурсия по Ростову Великому

Что вы увидите

  • Земляные валы
  • Успенский Собор
  • Ростовскую звонницу
  • Ростовский Кремль
  • купеческие усадьбы
  • Гостиный двор
  • Конюшенный двор
  • монастыри: Спасо-Яковлевский Димитриев
  • Рождественский женский.
Экскурсия в один из древнейших русских городов, Ростов Великий.
Мы побываем у загадочного озеро Неро, на берегу которого расположился город 🏙️. Проникнемся атмосферой провинциальной глубинки, где каждая улочка дышит историей 📖. Увидим земляные валы, оборонительные укрепления XVII века постройки. Побываем у стен величественного Успенского собора и ростовской звонницы.
Насладимся видами Ростовского кремля, увидим целый комплекс зданий, объединенных общими стенами. Осмотрим многоглавые церкви, звонницы, древние палаты и башни, покрытые деревянной черепицей.
Продолжим экскурсию ⛳ прогулкой по историческому центру. Посмотрим купеческие усадьбы XVIII-XIX веков. Гостиный двор, окруженный галереей с аркадами. Единственный в стране Конюшенный двор, сохранившийся до наших времен. Перед нами пройдут красивейшие 🤩 монастыри России: Спасо-Яковлевский Димитриев, основанный в XIV веке, и Рождественский женский.
Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь, основан в 14 веке на берегу озера Неро. На территории монастыря расположен святой источник с целебной сероводородной водой, чудотворные иконы, мощи святого Димитрия Ростовского и преподобного Авраамия Ростовского. Под Иаковлевским собором монастыря – подземный Пещерный храм Воскресения Христа.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты (пожертвование) в Спасо-Яковлевский монастырь, билеты и экскурсионное обслуживание в музейных экспозициях Ростовского Кремля.
  • Спасо-Яковлевский монастырь - 100 руб. за группу до 10 человек
  • Смотровая площадка - 50 руб. с человека.
  • Вход в Кремль - 70 руб. с человека.
  • Продолжительность дороги до Спасо-Яковслевского монастыря - 30 минут, поэтому рекомендуем взять такси на месте.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
Обзорная экскурсия по Ростову Великому

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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