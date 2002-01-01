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Один день в Ростове Великом

4.8
5 отзывов
Лидия Л.
Лидия Л. – Гид из Ростова Великого
Во время экскурсии 🧭, вы увидите огромное количество местных достопримечательностей 🏛️.

Вы полюбуетесь Древним Успенским собором, который стоит здесь с XVI века, сможете увидеть Ростовский кремль и огромное количество всевозможных храмов и монастырей.

Вместе мы пройдемся по историческому центру и дойдем до озера Неро, с которого открывается живописный вид на противоположный берег.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Один день в Ростове Великом
Один день в Ростове Великом

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Успенский собор
  • Роствская звонница
  • Земляные валы
  • Озеро Неро
  • Мастерская чернолащеной керамики
  • Ростовский кремль(наружный осмотр)
  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
Во время нашей экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего города, увидите его достопримечательности 🏛️ и поклонитесь его святыням. Древний Успенский собор, Ростовский Кремль, озеро Неро, земляные валы, Спасо-Яковлевский и Богоявленский Авраамиев монастыри- все это в нашем маленьком городе и всего лишь в трех часах езды от Москвы...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Начало
🚩 На Соборной площади, у собора.
Место завершения
🏁 У Кремля
Один день в Ростове Великом
Один день в Ростове Великом
Один день в Ростове Великом
Один день в Ростове Великом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лидия Л.
Лидия Л.
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5 отзывов оставили туристы

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