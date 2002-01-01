Во время нашей экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с историей 📖 нашего древнего города, увидите его достопримечательности 🏛️ и поклонитесь его святыням. Древний Успенский собор, Ростовский Кремль, озеро Неро, земляные валы, Спасо-Яковлевский и Богоявленский Авраамиев монастыри- все это в нашем маленьком городе и всего лишь в трех часах езды от Москвы...
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
Начало
🚩 На Соборной площади, у собора.
Место завершения
🏁 У Кремля
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.