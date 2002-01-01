Лидия Л. – Гид из Ростова Великого

Во время экскурсии 🧭, вы увидите огромное количество местных достопримечательностей 🏛️.



Вы полюбуетесь Древним Успенским собором, который стоит здесь с XVI века, сможете увидеть Ростовский кремль и огромное количество всевозможных храмов и монастырей.



Вместе мы пройдемся по историческому центру и дойдем до озера Неро, с которого открывается живописный вид на противоположный берег.