7 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте

5
7 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Ростова Великого
Во время экскурсии 🧭 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Ростова Великого, познакомитесь с историей 📖 города и погрузитесь в атмосферу древности.

Вас ждёт красивейший ансамбль местного кремля и посещение нескольких старинных монастырей.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Все достопримечательности 🏛️ Ростова Великого в одной экскурсии 🧭 побываем в городе с богатой историей 📖, важнейшем экономическом и религиозном центре Древней Руси.
Посмотрим оборонительные укрепления XVII века (земляные валы). Осмотрим Успенский собор и ростовскую звонницу. Увидим масштабные постройки Ростовского кремля. Многоглавые церкви, звонницы, древние палаты и башни, покрытые деревянной черепицей.
Переместимся в исторический центр города. Пройдем мимо купеческих усадеб XVIII-XIX веков. Увидим архитектурные ансамбли Гостиного двора, окруженного галереей с аркадами, и Конюшенный двор. Побываем у стен Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря и Рождественского женского.
Особо осмотрим Богоявленский Авраамиев монастырь. Увидим расположенные на его территории Богоявленский собор, Введенскую церковь ⛪, Надвратную Никольскую церковь.
Побываем в Троице-Сергиев Варницком монастыре, расположенном в двух километрах от Ростова, в селе Варницы.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Пожертвования в монастырях, входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях
  • Транспорт (такси)
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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7 отзывов оставили туристы

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