7 отзывов оставили туристы

Все достопримечательности 🏛️ Ростова Великого в одной экскурсии 🧭 побываем в городе с богатой историей 📖, важнейшем экономическом и религиозном центре Древней Руси.

Посмотрим оборонительные укрепления XVII века (земляные валы). Осмотрим Успенский собор и ростовскую звонницу. Увидим масштабные постройки Ростовского кремля. Многоглавые церкви, звонницы, древние палаты и башни, покрытые деревянной черепицей.

Переместимся в исторический центр города. Пройдем мимо купеческих усадеб XVIII-XIX веков. Увидим архитектурные ансамбли Гостиного двора, окруженного галереей с аркадами, и Конюшенный двор. Побываем у стен Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря и Рождественского женского.

Особо осмотрим Богоявленский Авраамиев монастырь. Увидим расположенные на его территории Богоявленский собор, Введенскую церковь ⛪, Надвратную Никольскую церковь.

Побываем в Троице-Сергиев Варницком монастыре, расположенном в двух километрах от Ростова, в селе Варницы.