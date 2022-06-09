Ростов Великий: сквозь пласт веков до наших дней

У каждого места есть своя история, у Ростова Великого есть еще

У каждого места есть своя история, у Ростова Великого есть еще и своя старинная тайна, с которой я вас познакомлю в ходе нашей экскурсии.
Ростов Великий: сквозь пласт веков до наших дней
Ростов Великий: сквозь пласт веков до наших дней
Ростов Великий: сквозь пласт веков до наших дней
Ростов Великий: сквозь пласт веков до наших дней
Ростов Великий: сквозь пласт веков до наших дней
Ростов Великий: сквозь пласт веков до наших дней

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная площадь
  • Успенский собор XVI века
  • Ростовская звонница
  • Фортификационные валы
  • Поклонный крест
  • Озеро Неро
  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

Об экскурсии

Мы пройдемся по всему историческому центру города и увидим его главные достопримечательности. На неспешной прогулке я расскажу об истории городских улиц, площадей, зданий, жизни известных ростовцев.
Мы посетим Соборную площадь, Успенский собор XVI века, уникальную Ростовскую звонницу, пройдемся по крепостным валам города, зайдем на ростовский княжий двор, увидим озеро Неро и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед (250-300 руб. /чел.)
  • Транспортные услуги (если нужны, 500 руб. /час.)
  • По вашему желанию:
  • Подъем на Ростовскую звонницу (200 руб. /взрослый 100 руб. /учащиеся)
  • Посещение закрытых и подземных храмов Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, подъем на юго-западную башню и балкон под сводом Димитриевского cобора (300 руб. (за группу) + 50 руб. за человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, 8, Ростов Великий
Завершение: Улица Энгельса, 44, Ростов Великий
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно 09:00 до 19:00

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