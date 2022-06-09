Об экскурсии

Мы пройдемся по всему историческому центру города и увидим его главные достопримечательности. На неспешной прогулке я расскажу об истории городских улиц, площадей, зданий, жизни известных ростовцев.

Мы посетим Соборную площадь, Успенский собор XVI века, уникальную Ростовскую звонницу, пройдемся по крепостным валам города, зайдем на ростовский княжий двор, увидим озеро Неро и многое другое.