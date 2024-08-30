Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Ростову

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Ростове, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ростов Великий: история и архитектура
Пешая
47 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
5 350 за всё до 5 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
Пешая
117 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
«Вы увидите купола Рождественского девичьего монастыря, услышите историю Крестовоздвиженской колокольни, с трудом пережившей 20 век, отыщете взглядом земляные валы и современные здания»
Завтра в 17:00
5 сен в 17:00
2 000 за всё до 10 чел.
Семибратово - место рождения сказок и былин
На машине
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
««… и приведёт вас тропа былей и небылиц в село Семибратово, где летом луга зелёные, а зимой белые, где реки синие, а поля бескрайние… И жили здесь в старину семь братьев — шестеро удалых да озорных, а седьмой самый весёлый был…»»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 августа 2024
    Ростов Великий: история и архитектура
    Очень приятная экскурсовод, горящая Ростовом, любящая Ростов. Интересная экскурсия. Нас было 5 человек, и всем экскурсия понравилась. Спасибо!
  • О
    Ольга
    28 августа 2024
    Ростов Великий: история и архитектура
    Я влюбилась в Анну🤗 Очень редкий человек. Однозначно в копилку знаковых встреч в моей жизни. Обязательно воспользуйтесь её "услугой". Так заинтересовать
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    городом не всякому дано. Маршрут, информация, истории - всё исключительно понятно и интересно. После такой экскурсии хочется ещё раз приехать в Ростов❤️

  • Л
    Лариса
    25 августа 2024
    Ростов Великий: история и архитектура
    Бесконечная благородность Анне за любовь к своей земле и к своему делу. Развития и процветания Вам. Тот живой интерес, с которым Анна доносит информацию заряжает. Хочется еще посетить Ростов!
    Бесконечная благородность Анне за любовь к своей земле и к своему делуБесконечная благородность Анне за любовь к своей земле и к своему делуБесконечная благородность Анне за любовь к своей земле и к своему делу
  • А
    Анастасия
    19 августа 2024
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Дмитрий дает информацию структурировано и интересно. Много знает. С большой пользой провели время. Рекомендую
  • С
    Сырцева
    9 августа 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Замечательная экскурсия. Сам городок не впечатлил, но после рассказов Татьяны, всё воспринимается в совсем другом свете. Теперь хочется почитать об
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    этом месте побольше, чтоб закрепить материал. Отдельная благодарность сотрудницам музея Баклуш и Библиотеки варенья. Всё очень вкусно, интересно и душевно. Но самое сильное впечатление произвели мишки Маша и Антонина

  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Нам повезло, 24-го июля ходили на экскурсию "Самое главное о Ростове за 1 час" с Дмитрием. Она состоялась в 17:30,
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    поэтому мы уже успели посетить некоторые музеи и даже экскурсию по кремлю. Но за то, небольшое время - более часа, которое мы провели с Дмитрием, у нас сложилось целостное представление об истории этого замечательного места. Был жуткий ливень, которого никто не ожидал, но, несмотря на это наш гид организовал экскурсию, что мы его почти не заметили. Он так полно и глубоко рассказал историю создания Успенского собора и Ростовского кремля, что мы как бы очутились в той эпохе. В Соборе он обратил наше внимание на удивительные святыни и архитектурные детали. Потом на колокольне мы в прямом смысле слова "прикоснулись к истории". Такое ощущение сложилось, как будто Дмитрий для нас делал открытия. Чувствуется, что это профессионал высокого уровня, обладающий потрясающим знанием истории и умеющий удивить слушателя. Думаю, эту экскурсию можно рекомендовать и врослым и детям, для каждой категории путешествующих у Дмитрия найдется свой подход.

  • С
    Светлана
    1 августа 2024
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Дмитрий, очень интересно и последовательно рассказал о становлении Ростова и Ростовского Кремля. Были с мужем и ребенком 9 лет. Сыну
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    экскурсия тоже очень понравилась. Пока гуляли по Ростову, пошел дождь, но это не помешало, а даже наоборот, сделало экскурсию еще более запоминающейся.

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
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    названий. Взрослым интересно тоже. Обаятельные мишки - Тоша и Маша. Местечко- Семибратово - всегда проезжали мимо, а много всего узнали побывав. Единственное, что хотелось бы отметить, маршрут сложно назвать пешей прогулкой. Мы мало ходили. Это просто нужно знать, чтобы не ожидать больших расстояний. Для нас маловато пешком прошли.

  • С
    Сева
    29 апреля 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Было прикольно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Зимние»

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  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в сентябре 2024
Сейчас в Ростове в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 5 350. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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