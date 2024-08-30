2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
«Вы увидите купола Рождественского девичьего монастыря, услышите историю Крестовоздвиженской колокольни, с трудом пережившей 20 век, отыщете взглядом земляные валы и современные здания»
Завтра в 17:00
5 сен в 17:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
««… и приведёт вас тропа былей и небылиц в село Семибратово, где летом луга зелёные, а зимой белые, где реки синие, а поля бескрайние… И жили здесь в старину семь братьев — шестеро удалых да озорных, а седьмой самый весёлый был…»»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 августа 2024Очень приятная экскурсовод, горящая Ростовом, любящая Ростов. Интересная экскурсия. Нас было 5 человек, и всем экскурсия понравилась. Спасибо!
- ООльга28 августа 2024Я влюбилась в Анну🤗 Очень редкий человек. Однозначно в копилку знаковых встреч в моей жизни. Обязательно воспользуйтесь её "услугой". Так заинтересовать
- ЛЛариса25 августа 2024Бесконечная благородность Анне за любовь к своей земле и к своему делу. Развития и процветания Вам. Тот живой интерес, с которым Анна доносит информацию заряжает. Хочется еще посетить Ростов!
- ААнастасия19 августа 2024Дмитрий дает информацию структурировано и интересно. Много знает. С большой пользой провели время. Рекомендую
- ССырцева9 августа 2024Замечательная экскурсия. Сам городок не впечатлил, но после рассказов Татьяны, всё воспринимается в совсем другом свете. Теперь хочется почитать об
- ООльга3 августа 2024Нам повезло, 24-го июля ходили на экскурсию "Самое главное о Ростове за 1 час" с Дмитрием. Она состоялась в 17:30,
- ССветлана1 августа 2024Дмитрий, очень интересно и последовательно рассказал о становлении Ростова и Ростовского Кремля. Были с мужем и ребенком 9 лет. Сыну
- ЕЕлена30 апреля 2024Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
- ССева29 апреля 2024Было прикольно! Спасибо!
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