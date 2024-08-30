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поэтому мы уже успели посетить некоторые музеи и даже экскурсию по кремлю. Но за то, небольшое время - более часа, которое мы провели с Дмитрием, у нас сложилось целостное представление об истории этого замечательного места. Был жуткий ливень, которого никто не ожидал, но, несмотря на это наш гид организовал экскурсию, что мы его почти не заметили. Он так полно и глубоко рассказал историю создания Успенского собора и Ростовского кремля, что мы как бы очутились в той эпохе. В Соборе он обратил наше внимание на удивительные святыни и архитектурные детали. Потом на колокольне мы в прямом смысле слова "прикоснулись к истории". Такое ощущение сложилось, как будто Дмитрий для нас делал открытия. Чувствуется, что это профессионал высокого уровня, обладающий потрясающим знанием истории и умеющий удивить слушателя. Думаю, эту экскурсию можно рекомендовать и врослым и детям, для каждой категории путешествующих у Дмитрия найдется свой подход.