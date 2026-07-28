Познакомьтесь с Ростовом Великим через истории людей и святынь, повлиявших на судьбу русского государства.
Вас ждут древние памятники, живописные виды и знакомство с традиционным промыслом — ростовской финифтью.
Вас ждут древние памятники, живописные виды и знакомство с традиционным промыслом — ростовской финифтью.
Описание экскурсииПройдите по страницам истории одного из древнейших городов Руси Ростов Великий — это не просто старинный город, а один из духовных центров русской земли. Здесь находятся древнейшие монастыри, хранятся особо почитаемые святыни, а судьбы преподобных и святителей неразрывно связаны с историей русского государства. Во время прогулки перед вами оживут события разных эпох, а знакомые памятники предстанут не просто архитектурой, а свидетелями большой истории. Святыни, древние памятники и судьбы людей, изменивших историю Вы увидите Успенский собор и знаменитую Ростовскую звонницу, познакомитесь с историей одного из красивейших памятников XVII века — Ростовского кремля, который сегодня является музеем-заповедником. Затем пройдёте вдоль бастионов Голландской крепости, полюбуетесь живописными видами озера Неро, увидите торговые ряды XVIII–XIX веков и узнаете, какую роль Ростов играл в истории Руси. Завершит экскурсию знакомство с традиционным местным промыслом — ростовской финифтью, ставшей одним из символов города.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор
- Соборная звонница
- Ростовский кремль
- Бастионы Голландской крепости
- Озеро Неро
- Торговые ряды XVIII-XIX веков
- Ростовская финифть
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание
- Питание
- Экскурсия в музее Кремля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Успенский собор
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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