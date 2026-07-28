Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с Ростовом Великим через истории людей и святынь, повлиявших на судьбу русского государства.



Вас ждут древние памятники, живописные виды и знакомство с традиционным промыслом — ростовской финифтью.

Анна Ваш гид в Ростове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Пройдите по страницам истории одного из древнейших городов Руси Ростов Великий — это не просто старинный город, а один из духовных центров русской земли. Здесь находятся древнейшие монастыри, хранятся особо почитаемые святыни, а судьбы преподобных и святителей неразрывно связаны с историей русского государства. Во время прогулки перед вами оживут события разных эпох, а знакомые памятники предстанут не просто архитектурой, а свидетелями большой истории. Святыни, древние памятники и судьбы людей, изменивших историю Вы увидите Успенский собор и знаменитую Ростовскую звонницу, познакомитесь с историей одного из красивейших памятников XVII века — Ростовского кремля, который сегодня является музеем-заповедником. Затем пройдёте вдоль бастионов Голландской крепости, полюбуетесь живописными видами озера Неро, увидите торговые ряды XVIII–XIX веков и узнаете, какую роль Ростов играл в истории Руси. Завершит экскурсию знакомство с традиционным местным промыслом — ростовской финифтью, ставшей одним из символов города.

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