Об экскурсии

Вы прогуляетесь по Ростову Великому в сопровождении энергичного гида и профессионального фотографа, который сможет запечатлеть вас на фоне местного Кремля, средневековых валов, Успенского собора и живописного озера Неро.

Наша экскурсионная прогулка – замечательный вариант для тех, кто хочет сохранить впечатления о поездке, не потратив свои силы и время на постоянное фотографирование. Экскурсия закончится, а память останется!

Краткая программа