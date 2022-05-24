Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому

Вы прогуляетесь по Ростову Великому в сопровождении энергичного гида

Вы прогуляетесь по Ростову Великому в сопровождении энергичного гида и профессионального фотографа, который сможет запечатлеть вас на фоне местного Кремля, средневековых валов, Успенского собора и живописного озера Неро.
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому

Что вас ожидает 🤩

  • Центр города
  • Кремль
  • Средневековые валы
  • Успенский собор
  • Озеро Неро

Об экскурсии

Вы прогуляетесь по Ростову Великому в сопровождении энергичного гида и профессионального фотографа, который сможет запечатлеть вас на фоне местного Кремля, средневековых валов, Успенского собора и живописного озера Неро.
Наша экскурсионная прогулка – замечательный вариант для тех, кто хочет сохранить впечатления о поездке, не потратив свои силы и время на постоянное фотографирование. Экскурсия закончится, а память останется!

Краткая программа

  • Прогулка по Ростову Великому и осмотр основных достопримечательностей.
  • Повествование о наиболее важных вехах в истории города.
  • 15 фотографий (репортажные и постановочные) для каждого туриста (отправляются через 15 дней после экскурсии).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги профессионального фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В экскурсию входит:
  • Прогулка по Ростову Великому.
  • Осмотр основных достопримечательностей
  • Повествование о наиболее важных вехах в истории города.
  • 15 фотографий (репортажные и постановочные) сделанных профессиональным фотографом (отправляются через 15 дней после экскурсии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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