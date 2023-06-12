Ближайшие даты:
12
июн
июн
Что вас ожидает:
- «Рязанский Арбат» – улица Почтовая и Соборная
- Главные достопримечательности Рязани
- Рязанский кремль
- Место впадения реки Лыбедь в реку Трубеж
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Христорождественский собор
- Уникальная Церковь Святого Духа
- Художественный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
9:30 Сбор туристов в отеле Форум
Программа дня начинается с тематической экскурсии городу «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый. Старинные улочки поделятся своими тайнами, а колорит шумных базарных площадей перенесет вас на 500 лет назад и вскружит вам голову буйством цвета и аромата.
Обед в кафе.
Продолжим наше знакомство с городом с «жемчужиной» Рязани – Кремлем, заложенным еще в конце XI в. Вы узнаете, чем именно рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других городов, полюбуетесь величественным Успенским собором и грандиозной 86-метровой колокольней – символом Рязани. Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
Экскурсию по улице Почтовой начинаем со знакомства с героем Старой Рязани, символом мужества, патриотизма и отваги – Евпатием Коловратом. Это была первая улица, которую учредила сама императрица Екатерина II в градостроительном плане города. Сейчас улица Почтовая – это Рязанский Арбат, любимое место для прогулок горожан.
В конце этой экскурсии мы выйдем на самую крупную торговую площадь Рязани – Хлебную (или Новобазарная, сейчас площадь Ленина). Мы перенесемся на 200 лет назад, когда здесь еще не было памятника Ленину и модных супермаркетов, а торговцы того времени зазывали отведать моченых яблок, бочковых огурчиков или предлагали купить душистого хмельного рязанского сбитня.
Прогулка-экскурсия по улице Почтовой и близлежащим древним улочкам губернского города завершается у здания, где открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor).
Экскурсия в Рязанский художественный музей Им. И. П Пожалостина.
Нас ждет один из лучших музеев Рязани – Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!). И это не просто музей изобразительного искусства, нет! Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей. Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными. Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».
Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 16.00)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 9:30 Сбор туристов в отеле ФорумЗавершение: Центр города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании