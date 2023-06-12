Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем

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Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани с Художественным музеем
Ближайшие даты:
12
июн

Что вас ожидает:

  • «Рязанский Арбат» – улица Почтовая и Соборная
  • Главные достопримечательности Рязани
  • Рязанский кремль
  • Место впадения реки Лыбедь в реку Трубеж
  • Соборная колокольня
  • Успенский собор
  • Христорождественский собор
  • Уникальная Церковь Святого Духа
  • Художественный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

9:30 Сбор туристов в отеле Форум

Программа дня начинается с тематической экскурсии городу «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый. Старинные улочки поделятся своими тайнами, а колорит шумных базарных площадей перенесет вас на 500 лет назад и вскружит вам голову буйством цвета и аромата.
Обед в кафе.
Продолжим наше знакомство с городом с «жемчужиной» Рязани – Кремлем, заложенным еще в конце XI в. Вы узнаете, чем именно рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других городов, полюбуетесь величественным Успенским собором и грандиозной 86-метровой колокольней – символом Рязани. Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
Экскурсию по улице Почтовой начинаем со знакомства с героем Старой Рязани, символом мужества, патриотизма и отваги – Евпатием Коловратом. Это была первая улица, которую учредила сама императрица Екатерина II в градостроительном плане города. Сейчас улица Почтовая – это Рязанский Арбат, любимое место для прогулок горожан.
В конце этой экскурсии мы выйдем на самую крупную торговую площадь Рязани – Хлебную (или Новобазарная, сейчас площадь Ленина). Мы перенесемся на 200 лет назад, когда здесь еще не было памятника Ленину и модных супермаркетов, а торговцы того времени зазывали отведать моченых яблок, бочковых огурчиков или предлагали купить душистого хмельного рязанского сбитня.
Прогулка-экскурсия по улице Почтовой и близлежащим древним улочкам губернского города завершается у здания, где открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor).
Экскурсия в Рязанский художественный музей Им. И. П Пожалостина.
Нас ждет один из лучших музеев Рязани – Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!). И это не просто музей изобразительного искусства, нет! Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей. Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными. Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».
Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 16.00)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 9:30 Сбор туристов в отеле Форум
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
На автобусе
Обзорные
Музеи

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