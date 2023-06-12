9:30 Сбор туристов в отеле Форум

Программа дня начинается с тематической экскурсии городу «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый. Старинные улочки поделятся своими тайнами, а колорит шумных базарных площадей перенесет вас на 500 лет назад и вскружит вам голову буйством цвета и аромата.

Обед в кафе.

Продолжим наше знакомство с городом с «жемчужиной» Рязани – Кремлем, заложенным еще в конце XI в. Вы узнаете, чем именно рязанский кремль кардинально отличается от кремлей других городов, полюбуетесь величественным Успенским собором и грандиозной 86-метровой колокольней – символом Рязани. Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.

Экскурсию по улице Почтовой начинаем со знакомства с героем Старой Рязани, символом мужества, патриотизма и отваги – Евпатием Коловратом. Это была первая улица, которую учредила сама императрица Екатерина II в градостроительном плане города. Сейчас улица Почтовая – это Рязанский Арбат, любимое место для прогулок горожан.

В конце этой экскурсии мы выйдем на самую крупную торговую площадь Рязани – Хлебную (или Новобазарная, сейчас площадь Ленина). Мы перенесемся на 200 лет назад, когда здесь еще не было памятника Ленину и модных супермаркетов, а торговцы того времени зазывали отведать моченых яблок, бочковых огурчиков или предлагали купить душистого хмельного рязанского сбитня.

Прогулка-экскурсия по улице Почтовой и близлежащим древним улочкам губернского города завершается у здания, где открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor).

Экскурсия в Рязанский художественный музей Им. И. П Пожалостина.

Нас ждет один из лучших музеев Рязани – Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!). И это не просто музей изобразительного искусства, нет! Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей. Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными. Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».

Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 16.00)