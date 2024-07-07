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недофинансирован и в инфраструктуру сюда не сильно вкладывались местные власти. Видимо сказывается не раскрученность как туристического объекта. Хотя посмотреть и удивиться здесь есть чем. Сразу видно, что это город наших славных ВДВ. Ребята в форме повсюду - красавцы!!! А как было приятно встретив роту таких, а они по очереди все со мной здороваться начали, я просто чуть в осадок не выпала. Всем добра! Вот с чего, немолодая тетя, может у них так принято? Где мои 17 лет? Эх, в Рязань надо было ехать.