Экскурсии из центра Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Рязани, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Пешая
45 отзывов
2 часа
Групповая
Групповая экскурсия по Рязани: история, легенды и достопримечательности
Рязань ждёт вас с распахнутыми объятиями! Прогуляйтесь от стен Кремля до современных кварталов, узнайте о знаменитых жителях и городских легендах
Начало: Центр города, по договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
3 авг в 13:00
17 авг в 13:00
1 100 за человека
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Пешая
11 отзывов
2 часа
Групповая
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Начало: Встреча с гидом в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Тематическая пешеходная экскурсия «Город бесстрашных воинов»
Пешая
На автобусе
2 часа
Групповая
Тематическая пешеходная экскурсия «Город бесстрашных воинов»
Начало: Сбор в центре города
Расписание: 23 февраля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гребнева
    7 июля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Наталья великолепна, было очень интересно слушать ее рассказ об истории города. Что касается самого города, то да, он
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    недофинансирован и в инфраструктуру сюда не сильно вкладывались местные власти. Видимо сказывается не раскрученность как туристического объекта. Хотя посмотреть и удивиться здесь есть чем. Сразу видно, что это город наших славных ВДВ. Ребята в форме повсюду - красавцы!!! А как было приятно встретив роту таких, а они по очереди все со мной здороваться начали, я просто чуть в осадок не выпала. Всем добра! Вот с чего, немолодая тетя, может у них так принято? Где мои 17 лет? Эх, в Рязань надо было ехать.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
  2. Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
  3. Тематическая пешеходная экскурсия «Город бесстрашных воинов»
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Солотча
  9. Музей-заповедник Есенина
  10. Иоанно-Богословский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2024
Сейчас в Рязани в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 2 300. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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