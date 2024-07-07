2 часа
Групповая
Групповая экскурсия по Рязани: история, легенды и достопримечательности
Рязань ждёт вас с распахнутыми объятиями! Прогуляйтесь от стен Кремля до современных кварталов, узнайте о знаменитых жителях и городских легендах
Начало: Центр города, по договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
3 авг в 13:00
17 авг в 13:00
1 100₽ за человека
2 часа
Групповая
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Начало: Встреча с гидом в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
2 часа
Групповая
Тематическая пешеходная экскурсия «Город бесстрашных воинов»
Начало: Сбор в центре города
Расписание: 23 февраля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГребнева7 июля 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод Наталья великолепна, было очень интересно слушать ее рассказ об истории города. Что касается самого города, то да, он
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Из центра»
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