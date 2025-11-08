В Вероника Очень душевно прогулялись по городу. Осталось отличное впечатление от Рязани и от экскурсовода, который так замечательно показал нам город.

вера Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Очень общительный и доброжелательный Пётр показал нам город, в который влюблён, иначе экскурсия была бы не такой интересной.

Т Татьяна Спасибо большое Петру за наше знакомство с Рязанью!

Все было прекрасно! Что бы мы ни спросили, не оставалось без вдумчивого грамотного ответа.

Зарядились позитивом и Рязань показалась волшебной, даже несмотря на ненастную погоду.

Н Наталия Петр замечательный рассказчик, у него прекрасная подача информации: всё в его рассказах взаимосвязано, логично. Много юмора, увлекательных историй!

Три часа пролетели на одном дыхании, не хотелось расставаться.

В следующий раз попросим только его сопровождать нас по городу!

Благодарим от всей души!

Э Эдуард читать дальше оказались невероятными!



Пётр — пунктуальный, начитанный, умеет интересно рассказывать. Он сразу подстроил экскурсию под наш разный возраст, и получилось так, что было увлекательно и детям, и взрослым.



Мы увидели Рязанский кремль, монастырь, старинные особняки и улицы, услышали истории о Есенине, Шаляпине, Циолковском, узнали легенды и неожиданные факты. Экскурсия прошла легко, с юмором, в приятной атмосфере, время пролетело незаметно.



Очень благодарны Петру за внимание, гибкость и душевность. Всем рекомендуем познакомиться с Рязанью именно в таком формате — это живые эмоции, новые открытия и ощущение, что город оживает перед глазами 30 августа мы семьёй с детьми (13, 10 и 7 лет) побывали на экскурсии в Рязани с гидом Петром. Это была наша первая поездка в этот древний город, и впечатления

О Ольга Все прошло замечательно!

Калейдоскоп фактов и впечатлений!

Погода нас тоже порадовала)

Отдельно хочу поблагодарить Петра за гибкость и отзывчивость в вопросе времени начала экскурсии!

С Светлана Спасибо Петру, за очень познавательную и интересную экскурсию! Экскурсия прошла на одном дыхании, в замечательном прекрасном настроении, с шутками-прибаутками. Рекомендую данного гида!

Olga Очень познавательная и душевная экскурсия у нас получилась! Теперь я собираюсь вернуться еще раз в Рязань и еще раз прогуляться по этому городу под рассказы Петра. Не так часто на экскурсиях попадается очень эрудированный и талантливый проводник. Рекомендую от души!

Л Людмила Спасибо большое Петру за чудесное знакомство с городом! Обязательно вернёмся!

Т Татьяна Группа туристов из Москвы выражает благодарность Петру за интересную экскурсию. За 2,5 часа мы посмотрели много достопримечательностей. Пётр прекрасный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Подача информации корректировалась исходя из наших интересов. В группе были туристы с историческим образованием. Пётр отвечал на самые сложные вопросы. Настоящий профессионал, интересный собеседник. Рекомендую всем.

Григорий Спасибо Петру за то, что сделал знакомство с Рязанью таким приятным и интересным. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендуем!

А Анастасия Без сомнений могу рекомендовать эту экскурсию всем, кто впервые посещает Рязань. Мы отлично провели время и узнали интересные подробности истории этого древнего города. Петр - замечательный рассказчик. Почти три часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!

А Андрей Петр отлично знает город и интересно рассказывает.

Настя Экскурсия была очень интересной! Сочетание исторических фактов и весёлых баек, искренняя любовь экскусовода к своему городу, чувство юмора Петра - всё это сделало прогулку незабываемой! Искренне рекомендую!