Добро пожаловать в Рязань - город с богатой историей и культурой. Прогулка по кремлю и старинным улицам откроет перед вами тайны и легенды прошлого.
Увидите уникальные памятники, такие как скульптура «Грибы с глазами» и дом, где начинал карьеру Макс Фактор. Узнаете о подвигах Евпатия Коловрата и визитах Есенина. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и удивительных историй
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Рязанский кремль
- 📜 Узнать истории о знаменитых людях
- 🏛️ Посетить старинные особняки
- 🎭 Ощутить атмосферу 18-19 веков
- 🗺️ Прогуляться по историческим улицам
Что можно увидеть
- Рязанский кремль
- Преображенский мужской монастырь
- Памятник Сергею Есенину
- Скульптура «Грибы с глазами»
- Дом Макса Фактора
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Рязанский кремль.
- Действующий Преображенский мужской монастырь.
- Памятник Сергею Есенину, «растущий из земли».
- Скульптуру «Грибы с глазами» и подлинные здания 19 века.
- Балкон, с которого говорил с рязанцами и пел Фёдор Шаляпин.
- Дом, где начинал карьеру лауреат премии Оскар Макс Фактор.
Вы узнаете:
- Откуда родом богатырь Евпатий Коловрат и какой подвиг он совершил.
- Каким образом получил своё прозвище рязанский Косопуз.
- Как сдавал экзамены Константин Циолковский.
- Зачем Есенин приезжал в Рязанскую губернскую чрезвычайную комиссию.
- Где получал образование первый Нобелевский лауреат.
- Где в Рязани преподавал Александр Солженицын.
- Почему древний оборонительный вал кремля называют «серебряным курганом».
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Пётр — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 187 туристов
Гид-экскурсовод, организатор экскурсий. Всю жизнь провёл в Рязани. 25 лет работал журналистом радио и телевидения, более 7 лет посвятил музейной сфере. Автор порядка 30 публикаций в региональных СМИ на историческую тематику. Жду вас в Рязани! С удовольствием познакомлю с родным городом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вероника
8 ноя 2025
Очень душевно прогулялись по городу. Осталось отличное впечатление от Рязани и от экскурсовода, который так замечательно показал нам город.
вера
31 окт 2025
Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Очень общительный и доброжелательный Пётр показал нам город, в который влюблён, иначе экскурсия была бы не такой интересной.
Т
Татьяна
9 окт 2025
Спасибо большое Петру за наше знакомство с Рязанью!
Все было прекрасно! Что бы мы ни спросили, не оставалось без вдумчивого грамотного ответа.
Зарядились позитивом и Рязань показалась волшебной, даже несмотря на ненастную погоду.
Н
Наталия
28 сен 2025
Петр замечательный рассказчик, у него прекрасная подача информации: всё в его рассказах взаимосвязано, логично. Много юмора, увлекательных историй!
Э
Эдуард
28 сен 2025
30 августа мы семьёй с детьми (13, 10 и 7 лет) побывали на экскурсии в Рязани с гидом Петром. Это была наша первая поездка в этот древний город, и впечатления
О
Ольга
27 сен 2025
Все прошло замечательно!
С
Светлана
21 сен 2025
Спасибо Петру, за очень познавательную и интересную экскурсию! Экскурсия прошла на одном дыхании, в замечательном прекрасном настроении, с шутками-прибаутками. Рекомендую данного гида!
Olga
21 сен 2025
Очень познавательная и душевная экскурсия у нас получилась! Теперь я собираюсь вернуться еще раз в Рязань и еще раз прогуляться по этому городу под рассказы Петра. Не так часто на экскурсиях попадается очень эрудированный и талантливый проводник. Рекомендую от души!
Л
Людмила
18 сен 2025
Спасибо большое Петру за чудесное знакомство с городом! Обязательно вернёмся!
Т
Татьяна
10 сен 2025
Группа туристов из Москвы выражает благодарность Петру за интересную экскурсию. За 2,5 часа мы посмотрели много достопримечательностей. Пётр прекрасный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Подача информации корректировалась исходя из наших интересов. В группе были туристы с историческим образованием. Пётр отвечал на самые сложные вопросы. Настоящий профессионал, интересный собеседник. Рекомендую всем.
Григорий
6 сен 2025
Спасибо Петру за то, что сделал знакомство с Рязанью таким приятным и интересным. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендуем!
А
Анастасия
5 сен 2025
Без сомнений могу рекомендовать эту экскурсию всем, кто впервые посещает Рязань. Мы отлично провели время и узнали интересные подробности истории этого древнего города. Петр - замечательный рассказчик. Почти три часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо!
А
Андрей
25 авг 2025
Петр отлично знает город и интересно рассказывает.
Настя
11 авг 2025
Экскурсия была очень интересной! Сочетание исторических фактов и весёлых баек, искренняя любовь экскусовода к своему городу, чувство юмора Петра - всё это сделало прогулку незабываемой! Искренне рекомендую!
татьяна
3 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Три часа пролетели незаметно. Нас не перегружали датами, фамилиями, но в тоже время узнали столько всего интересного! Понравился индивидуальный подход. Пётр встретил нас, там где было удобно
