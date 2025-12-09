«Княжеский код: разгадай историю Рязани» - экскурсия-квест без гида

Княжеский код:

разгадай историю Рязани.

Это не обычная экскурсия, а настоящее интерактивное расследование в формате аудиогида. Для участия вам понадобится лишь смартфон с доступом в интернет, азарт и хорошее настроение — идеальный способ провести время с друзьями или семьёй, самостоятельно открывая для себя прошлое города.

Маршрут и загадки князя.

Вашим проводником в этом путешествии станет сам Князь Олег Рязанский. Он поведёт вас по ключевым точкам, где каждая остановка — это новая головоломка. Вы рассмотрите памятник работы известного скульптора, найдёте закладной камень с зашифрованной историей, отыщете часовню с необычными мозаиками и насладитесь тишиной Соборного парка. Маршрут построен так, чтобы вы могли в своём темпе погрузиться в атмосферу древнего города, обращая внимание на детали, которые часто ускользают от взгляда обычного туриста.

Главные символы и финальный аккорд.

Завершится ваше расследование на территории исторического ядра Рязани — Архиерейского двора. Здесь вы увидите величественный Успенский собор и самую высокую в городе Соборную колокольню, осмотрите здание княжеского дворца и выйдете на живописную Трубежную набережную. Разгадав последние загадки, вы не только сложите полную картину о ключевых событиях, но и по-новому увидите знаковые достопримечательности, понимая их скрытые смыслы и значение в истории края. Важная информация:

Квест проходит через чат-бота на платформе «ВКонтакте». Для участия вам потребуется телефон с доступом в интернет и зарегистрированная страница в этой социальной сети.