Мои заказы

«Княжеский код: разгадай историю Рязани» - экскурсия-квест без гида

Интерактивная экскурсия-квест по историческому центру Рязани в формате аудиогида.

Самостоятельно разгадывайте загадки, ищите подсказки в архитектуре и узнавайте тайны города, следуя маршруту от Князя Олега Рязанского.
«Княжеский код: разгадай историю Рязани» - экскурсия-квест без гида
«Княжеский код: разгадай историю Рязани» - экскурсия-квест без гида
«Княжеский код: разгадай историю Рязани» - экскурсия-квест без гида

Описание квеста

Княжеский код:

  • разгадай историю Рязани.
  • Это не обычная экскурсия, а настоящее интерактивное расследование в формате аудиогида. Для участия вам понадобится лишь смартфон с доступом в интернет, азарт и хорошее настроение — идеальный способ провести время с друзьями или семьёй, самостоятельно открывая для себя прошлое города.
  • Маршрут и загадки князя.
  • Вашим проводником в этом путешествии станет сам Князь Олег Рязанский. Он поведёт вас по ключевым точкам, где каждая остановка — это новая головоломка. Вы рассмотрите памятник работы известного скульптора, найдёте закладной камень с зашифрованной историей, отыщете часовню с необычными мозаиками и насладитесь тишиной Соборного парка. Маршрут построен так, чтобы вы могли в своём темпе погрузиться в атмосферу древнего города, обращая внимание на детали, которые часто ускользают от взгляда обычного туриста.
  • Главные символы и финальный аккорд.
Завершится ваше расследование на территории исторического ядра Рязани — Архиерейского двора. Здесь вы увидите величественный Успенский собор и самую высокую в городе Соборную колокольню, осмотрите здание княжеского дворца и выйдете на живописную Трубежную набережную. Разгадав последние загадки, вы не только сложите полную картину о ключевых событиях, но и по-новому увидите знаковые достопримечательности, понимая их скрытые смыслы и значение в истории края. Важная информация:
Квест проходит через чат-бота на платформе «ВКонтакте». Для участия вам потребуется телефон с доступом в интернет и зарегистрированная страница в этой социальной сети.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник работы известного скульптора
  • Соборный парк
  • Часовня с необычными мозаиками
  • Закладной камень с историей
  • Соборная колокольня
  • Успенский собор
  • Княжеский дворец
  • Архиерейский двор
  • Трубежная набережная
Что включено
  • Экскурсия в чат-боте
Что не входит в цену
  • Сопровождение гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязанский государственный областной театр юного зрителя
Завершение: Архиерейский дом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Квест проходит через чат-бота на платформе «ВКонтакте». Для участия вам потребуется телефон с доступом в интернет и зарегистрированная страница в этой социальной сети
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии из Рязани

Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
2.5 часа
330 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия без гида «По следам князя Рязанского»
Пешая
1 час
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «По следам князя Рязанского»
Погрузитесь в увлекательное приключение по Рязани, разгадывая загадки и открывая тайны древнего города с помощью смартфона
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1400 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и байки Рязани
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
Сегодня в 12:00
15 дек в 09:30
4700 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани