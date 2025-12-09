«Княжеский код: разгадай историю Рязани» - экскурсия-квест без гида

Интерактивная экскурсия-квест по историческому центру Рязани в формате аудиогида.
Самостоятельно разгадывайте загадки, ищите подсказки в архитектуре и узнавайте тайны города, следуя маршруту от Князя Олега Рязанского.
Описание квеста
Княжеский код:
- разгадай историю Рязани.
- Это не обычная экскурсия, а настоящее интерактивное расследование в формате аудиогида. Для участия вам понадобится лишь смартфон с доступом в интернет, азарт и хорошее настроение — идеальный способ провести время с друзьями или семьёй, самостоятельно открывая для себя прошлое города.
- Маршрут и загадки князя.
- Вашим проводником в этом путешествии станет сам Князь Олег Рязанский. Он поведёт вас по ключевым точкам, где каждая остановка — это новая головоломка. Вы рассмотрите памятник работы известного скульптора, найдёте закладной камень с зашифрованной историей, отыщете часовню с необычными мозаиками и насладитесь тишиной Соборного парка. Маршрут построен так, чтобы вы могли в своём темпе погрузиться в атмосферу древнего города, обращая внимание на детали, которые часто ускользают от взгляда обычного туриста.
- Главные символы и финальный аккорд.
Завершится ваше расследование на территории исторического ядра Рязани — Архиерейского двора. Здесь вы увидите величественный Успенский собор и самую высокую в городе Соборную колокольню, осмотрите здание княжеского дворца и выйдете на живописную Трубежную набережную. Разгадав последние загадки, вы не только сложите полную картину о ключевых событиях, но и по-новому увидите знаковые достопримечательности, понимая их скрытые смыслы и значение в истории края. Важная информация:
Квест проходит через чат-бота на платформе «ВКонтакте». Для участия вам потребуется телефон с доступом в интернет и зарегистрированная страница в этой социальной сети.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник работы известного скульптора
- Соборный парк
- Часовня с необычными мозаиками
- Закладной камень с историей
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Княжеский дворец
- Архиерейский двор
- Трубежная набережная
Что включено
- Экскурсия в чат-боте
Что не входит в цену
- Сопровождение гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязанский государственный областной театр юного зрителя
Завершение: Архиерейский дом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Квест проходит через чат-бота на платформе «ВКонтакте». Для участия вам потребуется телефон с доступом в интернет и зарегистрированная страница в этой социальной сети
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
