Квест-экскурсия без гида «По следам князя Рязанского» предлагает уникальную возможность исследовать Рязань в игровом формате.
Участники разгадывают загадки, спрятанные в исторических местах, и узнают интересные факты, которые не звучат на классических экскурсиях.
Прогулка включает посещение памятников, соборов и набережной, а также погружение в атмосферу древнего города. Все, что нужно - это смартфон с интернетом и хорошее настроение
6 причин купить этот квест
- 🔍 Уникальные загадки
- 📱 Интерактивный формат
- 🏛 Исторические памятники
- 🌳 Прогулка на свежем воздухе
- 🎭 Погружение в историю
- 🗺 Самостоятельное исследование
Что можно увидеть
- Памятник работы известного скульптора
- Соборный парк
- Часовня с необычными мозаиками
- Закладной камень
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Княжеский дворец
- Архиерейский двор
- Трубежная набережная
Описание квеста
Князь Олег Рязанский приглашает вас на прогулку и обещает показать:
Следуя за голосом князя и разгадывая его загадки, вы погрузитесь в историю древнего города в игровом формате. Будьте внимательны — и тогда город откроет вам свои секреты:
- кто установил князю памятник и чем он отличается от других
- как городскому главе удалось примириться с врагом
- от чего, по легенде, спасает княжеская кольчуга
- где бы поселился Олег Рязанский, окажись он в нашей эпохе
Организационные детали
- Квест-экскурсия не предполагает присутствия гида и проходит на улице
- Вам понадобится заряженный смартфон с доступом в интернет. После внесения полной оплаты мы пришлём доступ к боту VK
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 3448 туристов
Раз вы решили приехать в Рязань — значит, у вас хороший вкус! Я аккредитованный гид Рязанской области, коренная рязанка, в прошлом — музейный сотрудник и учитель культурологии. Искренне люблю свой город и уверена, вы тоже влюбитесь в него! Провожу экскурсии со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
23 ноя 2025
Нам всë понравилось! Очень необычный формат экскурсии, который позволяет с интересом исследовать город в своём темпе!!!
Спасибо)
А
Александр
2 ноя 2025
Спасибо огромное за экскурсию. Дети были в восторге. Взрослым формат тоже понравился! Гуляешь по городу и разгадываешь загадки, одновременно знакомясь с Рязанью. Нескучно, классно. Очень рекомендую с детьми!
О
Олег
19 авг 2025
Очень современный и удобный формат. Маршрут подобран идеально. Задание пытаешься до последнего отгадать без подсказок, но иногда без них никуда. С удовольствием прошёл данный квест по Рязанской земле. Мне понравилось. Стоит попробовать.
Арсений
18 авг 2025
Очень интересный формат экскурсии. Смогли пройти в удобное для нас время своей компанией, при этом узнали интересную информацию о Рязанском князе Олеге. Поиск подсказок добавляет детективной романтики)
Однозначно рекомендую 👍
