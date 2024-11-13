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Алексей произвел впечатление настоящего профессионала. Его глубокие знания истории Рязани и умение увлекательно рассказывать сделали экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Алексей делился множеством увлекательных фактов и легенд о городе, и я узнал много нового о его культуре и традициях. Мне особенно понравилась возможность увидеть исторические места, о которых мы говорили, и услышать их истории из уст профессионала. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей этого замечательного города. Большое спасибо Алексею за интересное путешествие в прошлое!