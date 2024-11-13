2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
«Попробуем разгадать тайну старого парка, где произошла таинственная гибель влюбленной девушки»
20 дек в 16:00
21 дек в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по центру
Погрузитесь в атмосферу Рязани, гуляя по её историческому центру. Откройте для себя легенды и секреты города, от древних соборов до современных кафе
Начало: На ул. Почтовая
«Приглашаю вас на променад по главной пешеходной улице — через живописные парки прямо к древним соборам Рязанского кремля»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3900₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Новогодняя вечерняя Рязань
Гулять по украшенному огнями городу, погружаясь в его историю и традиции зимних праздников
Начало: На Соборной площади
«Прогуляемся по Нижнему и Наташкину паркам, посмотрим на деревянное зодчество»
2 янв в 19:00
3 янв в 19:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей13 ноября 2024Все отлично, не смотря на погоду подробно и интересно рассказал про город
- ННиколай12 ноября 2024Недавно я посетил экскурсию "Рязань Косопузая" под руководством экскурсовода Алексея, и у меня остались исключительно положительные впечатления! С самого начала
- ППавел10 ноября 2024Благодарим Алексея за замечательную экскурсию. Алексей — профессиональный историк, человек энциклопедических познаний. Блестяще владеет материалом, слушать Алексея очень легко. Два часа экскурсии пролетели
- ССветлана7 октября 2024Экскурсия нам понравилась. Все на твердую пятерку! Экскурсовод Любовь очень эмоционально и интересно рассказала о Рязани, и нам открылось много нового, хотя бываем мы там часто. Огромная благодарность!
- ТТатьяна10 сентября 2024Отличная экскурсия, отличный экскурсовод! Увлекательно и интересно. Спасибо.
- ТТатьяна26 августа 2024Великолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историю города. Рекомендуем! Любовь Геннадьевна - педагог по истории! И вниманием нашим владела в течение всей экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Парки»
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