Экскурсии по паркам Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Рязани, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таинственные места губернской Рязани
Пешая
107 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
«Попробуем разгадать тайну старого парка, где произошла таинственная гибель влюбленной девушки»
20 дек в 16:00
21 дек в 09:00
4000 за всё до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пешая
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по центру
Погрузитесь в атмосферу Рязани, гуляя по её историческому центру. Откройте для себя легенды и секреты города, от древних соборов до современных кафе
Начало: На ул. Почтовая
«Приглашаю вас на променад по главной пешеходной улице — через живописные парки прямо к древним соборам Рязанского кремля»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3900 за всё до 10 чел.
Новогодняя вечерняя Рязань
На машине
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Новогодняя вечерняя Рязань
Гулять по украшенному огнями городу, погружаясь в его историю и традиции зимних праздников
Начало: На Соборной площади
«Прогуляемся по Нижнему и Наташкину паркам, посмотрим на деревянное зодчество»
2 янв в 19:00
3 янв в 19:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    13 ноября 2024
    Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
    Все отлично, не смотря на погоду подробно и интересно рассказал про город
  • Н
    Николай
    12 ноября 2024
    Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
    Недавно я посетил экскурсию "Рязань Косопузая" под руководством экскурсовода Алексея, и у меня остались исключительно положительные впечатления! С самого начала
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    Алексей произвел впечатление настоящего профессионала. Его глубокие знания истории Рязани и умение увлекательно рассказывать сделали экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Алексей делился множеством увлекательных фактов и легенд о городе, и я узнал много нового о его культуре и традициях. Мне особенно понравилась возможность увидеть исторические места, о которых мы говорили, и услышать их истории из уст профессионала. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей этого замечательного города. Большое спасибо Алексею за интересное путешествие в прошлое!

  • П
    Павел
    10 ноября 2024
    Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
    Благодарим Алексея за замечательную экскурсию. Алексей — профессиональный историк, человек энциклопедических познаний. Блестяще владеет материалом, слушать Алексея очень легко. Два часа экскурсии пролетели
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    незаметно. Мы узнали немало нового об истории рязанского края, великих людях, населяющих эту землю и прославивших её. Многое осталось в памяти. Рекомендуем Алексея как отличного экскурсовода.

    Благодарим Алексея за замечательную экскурсию
  • С
    Светлана
    7 октября 2024
    Таинственные места губернской Рязани
    Экскурсия нам понравилась. Все на твердую пятерку! Экскурсовод Любовь очень эмоционально и интересно рассказала о Рязани, и нам открылось много нового, хотя бываем мы там часто. Огромная благодарность!
  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2024
    Таинственные места губернской Рязани
    Отличная экскурсия, отличный экскурсовод! Увлекательно и интересно. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2024
    Таинственные места губернской Рязани
    Великолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историю города. Рекомендуем! Любовь Геннадьевна - педагог по истории! И вниманием нашим владела в течение всей экскурсии!
    Великолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историюВеликолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историюВеликолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историюВеликолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историюВеликолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историюВеликолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историюВеликолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историюВеликолепная экскурсия от гида Любови! С удовольствием прогулялись по Рязани! Послушали очень интересную и познавательную историю

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Парки»

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  1. Таинственные места губернской Рязани
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  2. Самое главное
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  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Солотча
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в декабре 2024
Сейчас в Рязани в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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