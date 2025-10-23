Я — известный американский журналист, и мне нужна ваша помощь! Я должен срочно написать статью о Максе Факторе, но приехать сейчас на его родину не могу.
Помогите разобраться, почему он покинул Россию, собрав факты о его детстве, семье и первых шагах в профессии в историческом центре Рязани.
Помогите разобраться, почему он покинул Россию, собрав факты о его детстве, семье и первых шагах в профессии в историческом центре Рязани.
Описание квеста
От Почтовой улицы — к детской библиотеке. От неё — к столбу с указателями расстояния до городов-побратимов Рязани. Дальше — Соборная улица, бывшая женская тюрьма, кремль… Как с этими местами в историческом центре Рязани связан Максимилиан Факторович? Почему он торопливо собрал чемоданы и столь быстро уехал отсюда?
Журналист надеется на вас — приготовьтесь проявить смекалку и находчивость, чтобы статья вовремя вышла в свет.
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Начать квест можно в любое удобное для вас время, а ещё можно делать паузы
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кольцова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Рязани
Провела экскурсии для 3493 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
23 окт 2025
Интересный формат. Сам маршрут в целом неплохой, проходит по историческому центру. Но для тех, кто в Рязани впервые, не подойдёт. Много интересных объектов на пути, но про них ничего не
Снежана
Ответ организатора:
Спасибо за честный отзыв, он нам поможет расти!
Ольга
17 окт 2025
Маршрут достаточно обширный, охватывает исторический центр города, но есть ряд исторических неточностей
Инга
6 окт 2025
Задания интересные
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Завтра в 09:00
30 ноя в 10:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:30
4700 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 10 чел.
Грибной квест по центру Рязани с элементами экскурсии
Погрузитесь в мир необычных грибов с глазами на улицах Рязани. Увлекательная экскурсия-квест, знакомство с историей и культурой города
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.