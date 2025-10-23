Мои заказы

Мобильный квест «Макс Фактор - косметолог из Рязани»

Помочь журналисту собрать факты о бизнесмене, чьё имя у всех на слуху
Я — известный американский журналист, и мне нужна ваша помощь! Я должен срочно написать статью о Максе Факторе, но приехать сейчас на его родину не могу.

Помогите разобраться, почему он покинул Россию, собрав факты о его детстве, семье и первых шагах в профессии в историческом центре Рязани.
4
3 отзыва
Описание квеста

От Почтовой улицы — к детской библиотеке. От неё — к столбу с указателями расстояния до городов-побратимов Рязани. Дальше — Соборная улица, бывшая женская тюрьма, кремль… Как с этими местами в историческом центре Рязани связан Максимилиан Факторович? Почему он торопливо собрал чемоданы и столь быстро уехал отсюда?

Журналист надеется на вас — приготовьтесь проявить смекалку и находчивость, чтобы статья вовремя вышла в свет.

Организационные детали

  • Квест проходит без гида. Вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
  • Начать квест можно в любое удобное для вас время, а ещё можно делать паузы
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кольцова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Рязани
Провела экскурсии для 3493 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
1
2
1
К
Ксения
23 окт 2025
Интересный формат. Сам маршрут в целом неплохой, проходит по историческому центру. Но для тех, кто в Рязани впервые, не подойдёт. Много интересных объектов на пути, но про них ничего не
читать дальше

рассказывают. Понятно, что узкая тема диктует свои правила, тем не менее, хотелось бы хоть пару слов и про другие достопримечательности по дороге.

Главное разочарование - это история Макса Фактора. Очень много небылиц, не соответствующих реальности.

Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Спасибо за честный отзыв, он нам поможет расти!
Ольга
Ольга
17 окт 2025
Маршрут достаточно обширный, охватывает исторический центр города, но есть ряд исторических неточностей
Инга
Инга
6 окт 2025
Задания интересные

