Я — известный американский журналист, и мне нужна ваша помощь! Я должен срочно написать статью о Максе Факторе, но приехать сейчас на его родину не могу. Помогите разобраться, почему он покинул Россию, собрав факты о его детстве, семье и первых шагах в профессии в историческом центре Рязани.

Описание квеста

От Почтовой улицы — к детской библиотеке. От неё — к столбу с указателями расстояния до городов-побратимов Рязани. Дальше — Соборная улица, бывшая женская тюрьма, кремль… Как с этими местами в историческом центре Рязани связан Максимилиан Факторович? Почему он торопливо собрал чемоданы и столь быстро уехал отсюда?

Журналист надеется на вас — приготовьтесь проявить смекалку и находчивость, чтобы статья вовремя вышла в свет.

Организационные детали