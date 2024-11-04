В Вячеслав Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово Квест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всей душой болеют за восстановление истории Старожилово. Мы рады, что познакомились с этим уникальным местом России.

Е Елена Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово Была с двумя дочками 12 и 15 лет. Они в полном восторге!!! Очень красивые места, интересная программа, шикарные лошади!!! Спасибо большое организатором за вкусный обед, тепло и любовь к своему делу!!!

В Виктор Экскурсия-квест «Грибы с глазами» Александр прекрасный гид. Очень непринужденно и комфортно. Спасибо за экскурсию! Все довольны

Н Никита Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово читать дальше отметить, что посещая экскурсию вы в первую очередь вносите вклад в восстановление культурного состояния региона. Поэтому не ждите красивых залов. Будет интересная история и постепенно восстанавливающиеся из руин историческое место. Проходили квест вдвоем с сыном. На удивление 4,5 часовая экскурсия ему понравилась, скорее всего из за игрового элемента. Но должен

М Мария Экскурсия-квест «Грибы с глазами» Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный маршрут, места, которые сами никогда бы не увидели и не нашли!