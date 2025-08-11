Квест
Квест по усадьбе фон Дервиза
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 3170 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Погрузитесь в историю Рязани через квест-экскурсию «Торговый тракт и его окрестности». Узнайте о прошлом города и насладитесь его архитектурой
Начало: У лесопарка
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
