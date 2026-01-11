8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения экскурсии по древним храмам Рязани - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Весной и в начале осени, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой и в начале весны, с ноября по апрель, погода может быть менее комфортной, но экскурсия в помещении позволит насладиться архитектурой и историей в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Борисо-Глебский собор
Церковь Спаса-на-Яру
Рязанский Кремль
Успенский собор
Дворец Олега
Архангельский собор
Спасо-Преображенский монастырь
Гостиница Черни
Описание экскурсии
Колорит города
Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру. Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России. В Кремле я покажу древнюю резьбу по белому камню, украшающую Успенский собор, и легендарный 28-ми метровый дубовый иконостас.
На экскурсии вы поймёте, почему Дворец Олега ему не принадлежал. Жилые палаты XVII столетия очаруют вас своей красотой, также мы заглянем в Архангельский собор, чтобы почувствовать благодать чудотворных икон.
В архиерейском дворе остановимся на привал — выпьем по кружечке чая с ароматной выпечкой. А далее изучим Спасо-Преображенский монастырь и житный двор, где находится загадочная Гостиница Черни.
Рязань изнутри
Я не только покажу все знаковые храмы Рязани, но и в легком увлекательном формате расскажу множество интересных фактов и помогу погрузиться в богатую историю города. Например, вы узнаете, на какой колокольне «поют» ангелы, что было на месте Успенского собора до его постройки, где находится самый высокий иконостас на Руси и с какого колокола начинался ежедневный утренний благовест в древней Рязани. А еще поймете значение количества куполов храма и их цветов; услышите, как правильно куролесить и когда в церкви происходит катавасия и шапочный разбор.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 2,5 — 3 часа, длина маршрута ~ 2 км, по пути будет остановка для отдыха, где я могу вам предложить ароматный травяной чай с выпечкой
Дополнительные расходы по желанию: ароматный травяной чай с выпечкой (100 руб.), сувениры
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около собора Бориса и Глеба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7078 туристов
Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожуc 2014 года. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных читать дальшеуменьшить
сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
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3
–
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А
Андрей
Недавно посетили тематическую пешеходную экскурсию по Древним храмам Рязани — и остались в полном восторге! Наш гид Дмитрий оказался не просто профессионалом, а настоящим хранителем истории. С первых минут он читать дальшеуменьшить
увлечённо рассказал о духовном наследии Рязанского края и не просто перечислял даты и факты — он оживлял прошлое, рассказывая легенды, бытовые детали из жизни горожан, судьбы священнослужителей. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется русской историей, православной культурой или просто хочет глубже понять душу старинного русского города.
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Д
Дмитрий
Экскурсию проводила Светлана. Очень понравилось. Светлана рассказала нам про все храмы, по ходу экскурсии осветила все значимые даты в истории Рязанского княжества и современной истории. Посоветовала что ещё посмотреть. Вместо отведенных 2,5 часов мы гуляли 3,5. Большое спасибо за интересно проведенное время
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Нина
Спасибо Татьяне Анатольевне за интересную экскурсию) очень много узнали исторических фактов и насладились атмосферой Рязанского Кремля. Рекомендую 5+
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Александра
Дмитрий отличный… нет, потрясающий рассказчик! 2.5ч пролетело, как мгновение. Увлеченный, многознающий, обожающий свой город человек -Дмитрий! Узнали много нового о самом городе, о старинных храмах и иконах. Кремль восхитил! Равнодушных нет Жалко мало фотографий
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А
Анна
Рязань мы впервые посетили в августе 2021 года, город понравился. Экскурсию «Древние храмы Рязани» провел для нас гид Дмитрий. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам в адрес Дмитрия, он оказался одним читать дальшеуменьшить
из лучших экскурсоводов, встреченных нами за 25 лет путешествий по России и миру. При знакомстве мы сказали, что более всего интересует нас в рамках экскурсии, и Дмитрий интересно и всеобъемлюще показал нам Рязань, учитывая именно наши интересы. Я всегда готовлюсь к поездкам, изучаю информацию о местах посещения. И нередко встречаю некомпетентных гидов, просто рассказывающих исторические анекдоты и откровенно искажающих факты. Спасибо Дмитрию, что вернул нам веру в его профессию! Если бы все гиды были столь умны, эрудированны, преданы своему Краю и делу, профессиональны и приятны в общении, экскурсионные поездки приносили бы куда большее удовольствие. Успехов вам, Дмитрий, в ваших начинаниях! Бог в помощь!
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Н
Наталья
Гид Татьяна - очень знающий человек и прекрасная рассказчица! У меня муж интересуется историей России и задавал очень много далеко не поверхностных вопросов об истории Рязанского края. Много было вопросов читать дальшеуменьшить
и про современную Рязань. Татьяна одинаково хорошо владеет всей информацией и очень приятный в общении человек! С нами были дети 11 и 13 лет. Благодаря увлекательному рассказу гида, они выдержали довольно долгую экскурсию по жаре и позже дома вспоминали с интересом то, что рассказывала Татьяна. Особенно трепетно гид относится к христианским святыням: иконам, храмам, монастырям. Кого интересует эта тема, рекомендую: думаю, трудно будет найти лучший источник информации. Спасибо Татьяне от нашей семьи!