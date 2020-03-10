8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды рязанских храмов

Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру. Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России. В Кремле я покажу древнюю резьбу по белому камню, украшающую Успенский собор, и легендарный иконостас. Перейдя на другой берег реки Лыбедь, вы посетите Входоиерусалимскую и Благовещенскую церкви. А финальной точкой нашей экскурсии станет Казанский женский монастырь XVI века.

Рязань изнутри

Я не только покажу все знаковые храмы Рязани, но и в легком увлекательном формате расскажу множество интересных фактов и помогу погрузиться в богатую историю города. Например, вы узнаете, на какой колокольне «поют» ангелы, что было на месте Успенского собора до его постройки, где находится самый высокий иконостас на Руси и с какого колокола начинался ежедневный утренний благовест в древней Рязани.