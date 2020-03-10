8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть сокровища Кремля и узнать историю главных святынь города

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Я расскажу о становлении и развитии Рязани, покажу Кремль и старинные местные церкви, в живом формате раскрывая самые любопытные факты их истории.

А еще вы пройдете по живописной городской набережной и насладитесь ее чудесными видами!
От 710 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча около собора Бориса и Глеба
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани

Что вас ожидает

История и легенды рязанских храмов
Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру. Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России. В Кремле я покажу древнюю резьбу по белому камню, украшающую Успенский собор, и легендарный иконостас. Перейдя на другой берег реки Лыбедь, вы посетите Входоиерусалимскую и Благовещенскую церкви. А финальной точкой нашей экскурсии станет Казанский женский монастырь XVI века.

Рязань изнутри
Я не только покажу все знаковые храмы Рязани, но и в легком увлекательном формате расскажу множество интересных фактов и помогу погрузиться в богатую историю города. Например, вы узнаете, на какой колокольне «поют» ангелы, что было на месте Успенского собора до его постройки, где находится самый высокий иконостас на Руси и с какого колокола начинался ежедневный утренний благовест в древней Рязани.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около собора Бориса и Глеба.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники! Я студент МГУ, учусь на кафедре туризма географического факультета. Также имею диплом звонаря. Каждый гид из нашей команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с древним городом!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Дмитрий глубоко владеет освешаемой темой. Отвечает на все дополнительные вопросы. Рассказывает очень увлекательно. Рекомендую посетить Рязань и побывать на этой экскурсии.
9 марта 2020
Экскурсия очень понравилась.Дмитрий прекрасный гид,очень интересно рассказывал.Рекомендую👍
22 декабря 2019
Сегодня были на экскурсии с гидом Татьяной Анатольевной. Сказать, что нам понравилось, - ничего не сказать! Татьяна Анатольевна - очень грамотный и знающий гид, настоящий специалист и просто приятный в общении человек! Мы узнали много нового из истории Рязани, Кремля и соборов, увидели уникальные иконы. Несмотря на холодную погоду, которая сегодня испытывала нас на прочность, впечатления от нашей прогулки останутся только теплыми и положительными!
8 декабря 2019
Экскурсия с Дмитрием мне очень понравилась! Рязань я посетил во второй раз, и мне удалось получить новое хорошее впечатление о городе. В ходе нашего маршрута Дмитрий погрузил меня в роль рязанца 18-19-го века). Мы побывали и в главном соборе города, и в маленьких уютных храмах. Помимо этого мы очень много узнали о деревянном зодчестве Рязани, которое скрыто от многих туристов. Спасибо!
4 ноября 2019
В Рязань мы (группа друзей из 6-ти человек) приехали 3-го ноября и сразу же пошли на экскурсию "древние храмы Рязани" с гидом Дмитрием.Ожидали услышать интересный исторический рассказ о древних памятниках города. К сожалению, Дмитрий наших ожиданий не оправдал. Экскурсия была не интересной, скучной и мало содержательной. Дмитрий "отбывал номер" все 2 часа экскурсии и только непогода (сильный ветер и снег) не позволила нам прервать эту экскурсию раньше времени. Дмитрий, так нельзя относиться к своей работе!
3 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Содержательная и интересная. Рекомендую.
12 октября 2019
Езжу по нашей стране уже ни первый год, посетил уже 30 регионов. Рязань останется в моем сердце навсегда! Дмитрий является настоящем патриотом Рязанской земли, он действительно живёт этим! Рассказал многое не только о храмах города, но и об истории региона в целом и о его современном состоянии. Уверен, что вернусь в Рязань снова. Ещё раз спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию!
4 октября 2019
История старинных городов всегда связана с храмами, поэтому я выбрала эту экскурсию и не ошиблась. Экскурсия нам очень понравилась. Мы посмотрели Кремль и храмы, услышали много интересного об их истории, архитектуре, восстановлении, современных раскопках и находках. Прошли необычным маршрутом, посмотрев деревянную Рязань и современный город. . Наша экскурсия продлилась дольше запланированного времени, но Дмитрий, проявил понимание и не торопил нас.Большое спасибо, Дмитрию, за интересный рассказ не только об истории города, но и о том, чем он живет сегодня. Поездка в Рязань оставила очень приятное, позитивное впечатление. Собираемся приехать еще, одного дня не хватило, чтобы всё посмотреть.

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