8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения экскурсии по древним храмам Рязани - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы создают особую атмосферу. Весной и в начале осени, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой и в начале весны, с ноября по апрель, погода может быть менее комфортной, но экскурсия в помещении позволит насладиться архитектурой и историей в любое время года.

Загляните в историческое сердце Рязани с эксклюзивной экскурсией «Древние храмы Рязани».Вашему вниманию представится уникальная возможность проследить за становлением и эволюцией города через его древние святыни.Познакомьтесь с величием Борисо-Глебского собора, окутайтесь

атмосферой старины церкви Спаса-на-Яру и отдохните, наслаждаясь пейзажами городской набережной. Откроется вам и величие Рязанского Кремля, где каждый камень дышит историей. Ваш гид - настоящий знаток Рязани - раскроет перед вами легенды и тайны древних храмов, а также угощает чаем с выпечкой, дополняя впечатления от экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колорит города

Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру. Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России. В Кремле я покажу древнюю резьбу по белому камню, украшающую Успенский собор, и легендарный 28-ми метровый дубовый иконостас.

На экскурсии вы поймёте, почему Дворец Олега ему не принадлежал. Жилые палаты XVII столетия очаруют вас своей красотой, также мы заглянем в Архангельский собор, чтобы почувствовать благодать чудотворных икон.

В архиерейском дворе остановимся на привал — выпьем по кружечке чая с ароматной выпечкой. А далее изучим Спасо-Преображенский монастырь и житный двор, где находится загадочная Гостиница Черни.

Рязань изнутри

Я не только покажу все знаковые храмы Рязани, но и в легком увлекательном формате расскажу множество интересных фактов и помогу погрузиться в богатую историю города. Например, вы узнаете, на какой колокольне «поют» ангелы, что было на месте Успенского собора до его постройки, где находится самый высокий иконостас на Руси и с какого колокола начинался ежедневный утренний благовест в древней Рязани. А еще поймете значение количества куполов храма и их цветов; услышите, как правильно куролесить и когда в церкви происходит катавасия и шапочный разбор.

Организационные детали