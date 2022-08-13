Протекает по особо охраняемой территории Рязанской Мещеры (Национального парка Мещерский и Окского государственного биосферного заповедника).
Река берет свое начало из Великих озер рядом с городом Спас-Клепики и впадает в Оку недалеко от города Касимов. На протяжении всего маршрута берега покрыты сосновыми и лиственными лесами. По берегам много песчаных пляжей, оборудованных столиками стоянок.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и начало сплава
07.00 Встреча с туристами в городе Воронеж.
07.00 — 11.40 Переезд в Рязань. Поезд № 737, сидячий вагон.
12.00 Встреча с туристами из Москвы на ж/д вокзале Рязань-2.
Для туристов из Москвы рекомендуем поезд №740. Отправление с Казанского вокзала в 08.14, прибытие на Рязань-2 в 10.24.
12.00 — 13.30 Переезд на микроавтобусе в Макарово.
13.30 — 14.30 Подготовка байдарок, выдача снаряжения. Инструктаж.
14.30 — 15.00 Обед.
15.00 — 18.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжение сплава на байдарках
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 15.00 Обед.
15.00 — 8.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжение сплава на байдарках
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 16.00 Обед.
16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжение сплава на байдарках
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 19.00 Обед. Отдых. Игры. Баня.
19.00 Ужин, вечерний костер.
Продолжение сплава на байдарках
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 15.00 Обед.
15.00 — 19.00 Установка лагеря. Игры. Баня.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжение сплава на байдарках
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 15.00 Обед. Отдых.
15.00 — 17.00 Сплав на байдарках.
17.00 — 19.00 Установка лагеря. Игры. Баня.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжение сплава на байдарках
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 15.00 Обед. Отдых.
15.00 — 17.00 Сплав на байдарках.
17.00 — 19.00 Установка лагеря. Игры. Баня.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Прогулка в заповедник и отъезд
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 13.00 Свободное время.
Прогулка в заповедник (самостоятельно, за дополнительную плату).
14.00 — 15.00 Обед.
15.00 — 16.00 Сдача снаряжения, подготовка к отъезду.
16.00 — 18.00 Переезд на ж/д вокзал Рязань-2.
19.07 — Выезд туристов в Воронеж.
23.12 — Поезд №738. Прибытие на ж/д вокзал Воронеж-1.
20.30 — Выезд туристов в Москву. Поезд №739. Прибытие на Казанский вокзал в 22.46.
Проживание
Тур предусматривает проживание в платаках.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в палатках
- Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
- Трехразовое горячее питание на маршруте
- Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
- Инструкторское обслуживание
- Походная баня «Мобиба»
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Воронеж или г. Рязань и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- г. Рязань и г. Воронеж
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
От дождя — зонтик или накидка.
От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.
В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочкисланцы). От
От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).
На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.
Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
- Какое примерное меню в туре?
Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.
Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.
В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.
Примерное меню для водного похода выходного дня
Пятница — ужин:
- Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
- Салат из помидоров и огурцов.
- Чай, кофе.
- Соусы, хлеб, зелень.
Суббота — завтрак:
- Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
- Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
- Чай, кофе, печенье.
Суббота — обед:
- Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
- Бутерброды.
- Чай, пряники.
Суббота — ужин:
- Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
- Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
- Чай, кафе, сухарики.
Воскресенье — завтрак:
- Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
- Салат.
- Чай, кофе, пряники.
Воскресенье — обед:
- Борщ зеленый, майонез, хлеб.
- Минеральная вода, печенье.
Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.
- Предоставляются спасательные жилеты?
Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.
- Какие препараты входят в аптечку первой помощи?
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
- супрастин (лоратадин);
- анальгин (цитрамон);
- кеторол (кетанов) таб;
- иммодиум (лоперамид);
- активированный уголь;
- левомицитин, таб.;
- пантенол, крем;
- перекись водорода (хлоргексидин);
- йод, зеленка;
- пластыри бактерицидные;
- лейкопластырь, рулон;
- салфетки стерильные;
- бинты (3-5 шт.)
- левомеколь (метилурацил);
- левомицетин (капли глазные)
- нафтизин;
- валидол, нитроглицерин;
- ацетилсалициловая кислота;
- парацетомол;
- дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
- Какой предоставляется транспорт?
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.