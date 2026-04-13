Почему Рязань всё чаще называют стоматологической столицей России? Я коренной рязанец, поэтому знаю историю становления лучших стоматологий, знаком со многими ведущими докторами и вместе с коллегами-гидами помогу найти ответ на этот вопрос.
Вы познакомитесь с ведущими клиниками города, узнаете о новейших технологиях лечения зубов и раскроете, в чём секрет красивой и здоровой улыбки.
Вы познакомитесь с ведущими клиниками города, узнаете о новейших технологиях лечения зубов и раскроете, в чём секрет красивой и здоровой улыбки.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Рассмотрите два исторических корпуса медуниверситета в районах дворянской застройки города — особняк госпожи Блех и дом Павла Лебедева с элементами готики и модерна
- Увидите, где в Рязани открылся первый кабинет с бормашиной и рентген-аппаратом
- Исследуете современные стоматологии Рязани
- В одной из стоматологий посетите музей Бобра и поймёте, в чём секрет белоснежной улыбки
- Узнаете о преимуществах лечения зубов в Рязани, раскроете примерный бюджет стоматологических услуг
- Послушаете о современном оборудовании и патентах рязанских стоматологов
- Познакомитесь с новыми методиками — искусственным интеллектом в анализе снимков зубов и прогнозах ортодонтического лечения, микроскопами, элайнерами, лазерами и узковолновыми лампами
По желанию мы посетим университетскую клинику: погуляем по территории и поговорим о поступлении на стоматологический факультет РязГМУ им. Павлова.
Кому подойдёт программа
- Жителям Москвы и области, которые рассматривают лечение зубов в Рязани
- Тем, кто интересуется современными стоматологическими технологиями и медициной
- Абитуриентам и их родителям, которые хотят узнать больше о поступлении в РязГМУ им. Павлова
- Путешественникам, которым интересны необычные городские экскурсии
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате. Поедем на легковом автомобиле
- По запросу можем организовать микроавтобус, доплата — 4000 ₽
- При заказе индивидуальной экскурсии можно поехать на вашем транспорте — подробности в переписке
- Отдельно по желанию оплачивается посещение университетской клиники (предупредите при бронировании) — 2000 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Николо-Дворянской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 7051 туриста
Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожуc 2014 года. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных
Отзывы и рейтинг
0
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А
Большое спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось. Были освещены не просто знаковые стоматологические места города, но и ключевые объекты из области медицины Рязани. Посетили 2 клиники,которые в целом показывают уровень и развитость стоматологических услуг в городе. Очень рекомендую тем, кто планирует лечение зубов и в целом людям интересующимся Рязанью и медициной.
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