Обзорная автоэкскурсия по Рязани за 2 часа: средневековый кремль, архитектура 18-19 веков, советские и современные здания. Прогулка по городскому саду
На индивидуальной автоэкскурсии по Рязани вы сможете увидеть город во всей его исторической красе.
В ходе поездки вы познакомитесь с архитектурой средневекового Рязанского княжества, застройкой времен Екатерины II, гражданскими зданиями 19 читать дальше
века и уникальными домами советского периода.
Маршрут включает остановки у усадьбы Соболева-Попова, прогулку по Нижнему городскому саду и посещение храма Спаса на Яру. В конце экскурсии можно самостоятельно исследовать Рязанский кремль. Возможны коррективы маршрута из-за реставрационных работ
За почти тысячелетнюю историю город пережил немало событий и изменений — все это наложило отпечаток на архитектуру Рязани, которая окажется в центре нашего внимания:
С 12 по 16 век Рязань была столицей гордого Рязанского княжества, чему свидетель кремль с его средневековыми соборами. Вы узнаете, откуда здесь взялась река Лыбедь и почему Рязанский кремль имеет такой высокий вал.
В конце 18 века город становится центром уже Рязанской губернии и перестраивается по регулярному плану — мы проедем по сетке улиц и убедимся, что доминанта города, Успенский собор, виден почти со всех площадей.
В 19 веке в городе появляется много гражданской архитектуры — гимназии, театры, особняки. Вы полюбуетесь домом Салтыкова-Щедрина и домом Павлова, увидите Рязанскую семинарию, Пожарную каланчу и узнаете, какими домами восхищались Паустовский и Есенин.
20 век и современность оставили свой отпечаток: это и советские панельки, и необычные дома с говорящими названиями — дом-сундук и дом-яйцо. Их тоже обязательно увидим.
По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях:
окажемся у усадьбы Соболева-Попова — визитной карточки деревянной Рязани;
прогуляемся в Нижнем городском саду, побываем в Летнем клубе всесословного собрания и найдем там грибы с глазами;
зайдем в храм Спаса на Яру 17 века, который расположен на набережной.
В конце экскурсии вы можете самостоятельно погулять в Рязанском кремле.
Организационные детали
В историческом центре Рязани проходят масштабные работы по реставрации и благоустройству, поэтому возможны коррективы экскурсионного маршрута. Работы в Нижнем городском саду будут проводиться до сентября 2024 года
По маршруту предусмотрены 3 остановки для выхода (по желанию)
По согласованию возможно увеличение максимального числа участников экскурсии
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 5020 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожу более 10 лет. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. читать дальше
Стараюсь показать Рязань с разных сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Елена
14 июн 2024
Были на экскурсии 12 июня 2024 года. Очень понравился город, радует, что город преображается, становится лучше, чище. Дмитрий провёл очень интересную, познавательную экскурсию по городу, ответил на все наши вопросы, расказал, что ещё можно посмотреть, где можно перекусить, а где можно основательно подкрепиться. Чувствуется, что он очень любит свой город и старается сделать его лучше. Рекомендую.
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Лариса
27 мая 2024
Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
Н
Наталья
26 мая 2024
Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части. Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!!
О
Оксана
16 мая 2024
Выражаем большую благодарность нашему гиду Дмитрию, который глубоко знает и очень любит историю своего города! За 2,5 часа Дмитрий показал нам интересные места Рязани и погрузил в ее легендарное прошлое и настоящее. Всем рекомендуем!
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Виктор
16 мая 2024
Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию!
Е
Елена
30 апр 2024
Надежда просто супер!
Ирина
22 апр 2024
Добрый день! Не могу не поделиться впечатлениями!!! Вчера (21.04.2024) вернулись из путешествия по Рязани. Иначе как путешествие это назвать нельзя! Нас было четверо и все в восторге! Благодаря Дмитрию наше путешествие началось читать дальше
с восхищения и закончилось так же. Что мы знали о Рязани? Да почти ничего, кроме того, что поэт Сергей Есенин родился и вырос в Рязанской губернии. Дмитрий своими обширными знаниями ликвидировал наше невежество. Он человек очень обаятельный, приятный в общении, и, что самое главное для путешественников – увлечённый своим делом. Время, проведённое с Дмитрием, пролетело незаметно. Было очень познавательно, обстоятельно и при этом не скучно. Спасибо большое!!! Отдельное спасибо Дмитрию, за то, что вовлёк нас в «тихую охоту» на грибы, благодаря которой мы остались без ног, но с необыкновенными впечатлениями!
Нина
28 мар 2024
Все понравилось.
А
Алексей
17 мар 2024
Спасибо Дмитрию за экскурсию. Все было великолепно, знания инциклопедические, язык донесения простой. Машина выше похвал. Рекомендация по еде в городе - выше всех похвал. Рекомендую
Наталья
12 мар 2024
Были на экскурсии с Дмитрием 9 марта. Дмитрий оказался очень обаятельным молодым человеком,с глубокими знаниями истории своего города,с очень непринуждённой и,в то же время,очень глубокой и интересной подачей информации. Мы получили истинное удовольствие от рассказа о городе! Спасибо ему большое! Всем рекомендуем этого экскурсоводa!!!
Н
Наталья
3 фев 2024
Дмитрий отличный экскурсавод! Интереснейший вышел обзор, не смотря на слякотную февральскую непогодь. Мы перемещались на автомобиле, но когда выходили в отдельных локациях, тотчас же, будто бы по мановению волшебной палочки, читать дальше
выглядывало солнышко. Время пролетело незаметно. Было бы здорово снова приехать в Рязань в летний погожий день, и тогда уж непременно выбрать пеший формат прогулки с Дмитрием. А если он за это время успеет посетить славный сибирский город Тобольск, расспросить его о впечатлениях🤗
Н
Наталья
28 янв 2024
26.01.24 нам с мужем посчастливилось прокатиться на машине времени по Рязани, водителем в прямом и переносном смысле был Дмитрий. Рязанец в 5 поколении, великолепный рассказчик и эрудит, обожающий свой город. читать дальше
Географ по профессии, Дмитрий прекрасный знаток истории и теологии, буквально, проведет вас сквозь века. Мы узнали много нового и интересного, побывали в уникальных, чудом сохранившихся, церквях 14-15 в. Дмитрий,спасибо огромное за Ваш труд!
О
Ольга
10 янв 2024
От нашей маленькой группы путешественников из Москвы - большое спасибо Дмитрий за проведенную экскурсию 5 января 2024 года! Уже с первой минуты знакомства с Вами, которое состоялось в холе нашего читать дальше
отеля, мы поняли: время проведем с пользой, много узнаем и скучать не придется, Ваши валенки с галошами нас просто очаровали, с таким добрым молодцем хоть на край света))). В этот день в Рязани был страшный мороз, но экскурсия прошла как одно мгновение… динамично и познавательно, побольше бы таких профессионалов, влюбленных в свое дело и в свой Родной Край! Обязательно вернемся к вам, обещаем…
Юлия
8 янв 2024
Добрый день! Были на экскурсии 29 декабря! Чудесная прогулка!! Дмитрий -отличный экскурсовод. Информации для нас, которые были в Рязани впервые, вполне достаточно. Экскурсовод отлично преподнес информацию об истории города, его читать дальше
значении, развитии. Мы узнали почему рязанцев называют косопузыми, как выглядели окрестности города много лет назад, почему не замерзают водоразборные колонки и многое другое. За правильные ответы на его вопросы заработали конфетки. Очень приятно. Позитивное, веселое настроение подарил Дмитрий нашей компании. Огромное спасибо.
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Вера
4 янв 2024
Это лучший вариант познакомиться с городом. Дмитрий великолепный рассказчик. Время к сожалению пролетело совсем незаметно. Маршрут хорошо продуман, получаешь полное представление о Рязани. Огромное спасибо Дмитрию за интересную, увлекательную, познавательную экскурсию!