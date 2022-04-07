Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город. Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами.
Мы пройдемся по старинным улицам центра и нам никто не помешает рассмотреть все памятники, скверы и бульвары нашего древнего города. Вы сможете без проблем сфотографироваться без очереди там, где постоянно толпится народ и приходится ждать своей очереди для фото. Мы проведем время в непринужденной беседе и я отвечу на все интересующие вас вопросы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязань, остановка Дом художника
Завершение: Улица Почтовая, Рязань
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, пятница, суббота, воскресенье в 7:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.