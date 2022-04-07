С добрым утром, Рязань

Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается

Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город.

Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами.
С добрым утром, Рязань
С добрым утром, Рязань
С добрым утром, Рязань
С добрым утром, Рязань
С добрым утром, Рязань
С добрым утром, Рязань

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник С. Есенину
  • Рязанский кремль
  • Рязанское десантное училище
  • Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову
  • Рязанский цирк и Лыбедский бульвар
  • Ансамбль улицы Почтовой
  • Памятник писателю М. Салтыкову-Щедрину
  • Здание, в котором находилась первая электростанция в городе
  • Самое прославленное учебное заведение в губернской Рязани
  • Памятник Евпатию Коловрату

Об экскурсии

Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город. Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами.
Мы пройдемся по старинным улицам центра и нам никто не помешает рассмотреть все памятники, скверы и бульвары нашего древнего города. Вы сможете без проблем сфотографироваться без очереди там, где постоянно толпится народ и приходится ждать своей очереди для фото. Мы проведем время в непринужденной беседе и я отвечу на все интересующие вас вопросы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязань, остановка Дом художника
Завершение: Улица Почтовая, Рязань
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, пятница, суббота, воскресенье в 7:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, пятница, суббота, воскресенье в 7:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🔭ОбзорныеРязанский кремль🗽ДостопримечательностиУтренние

Еще несколько похожих предложений в Рязани

Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
177 отзывов
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
4 250 за 1-8 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением музея Путешественников
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
МК-Тревел
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением музея Путешественников
Программа начинается с тематической экскурсии «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас
2 550 за 1 человека
«По Рязани с купцом» - обзорная прогулка с экскурсией в Галерею пряников
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
Нет отзывов
«По Рязани с купцом» - обзорная прогулка с экскурсией в Галерею пряников
Пройдитесь по древним улицам купеческого квартала Рязани, познакомьтесь с его обитателями, посмотрите на памятники седой
5 250 за 1-40 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.7
10 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
от 4 000 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте
2 часа
Индивидуальная
Гиды
4.8
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте
от 4 000 за 1-10 чел.
Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
5
8 отзывов
Теплый приём. Обзорная экскурсия по Рязани
от 5 000 за 1-5 чел.
Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
5
9 отзывов
Приятно познакомиться! Обзорная экскурсия по Рязани
от 5 000 за 1-10 чел.
Рязань - город воинской доблести! Город научных открытий
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
МК-Тревел
Нет отзывов
Рязань - город воинской доблести! Город научных открытий
Мы начинаем нашу программу тематической экскурсией «Рязань - город воинской доблести»
2 550 за 1 человека
Рязань и рязанцы в истории России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Валентин
5
1 отзыв
Рязань и рязанцы в истории России
Рязань - это деталь пазла огромной и пёстрой мозаики России
от 4 000 за 1-10 чел.
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
3 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина
У вас будет возможность открыть для себя Солотчу - ранее село, а ныне - микрорайон Рязани
от 5 000 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
6 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
Смешанная: автобусная и пешеходная
2 600 за 1 человека
Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)
1 день 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
МК-Тревел
Нет отзывов
Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)
Вы познакомитесь с Рязанским Кремлем и самой Рязанью, побываете
от 8 450 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Рязани
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ