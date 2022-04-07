Об экскурсии

Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город. Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами.

Мы пройдемся по старинным улицам центра и нам никто не помешает рассмотреть все памятники, скверы и бульвары нашего древнего города. Вы сможете без проблем сфотографироваться без очереди там, где постоянно толпится народ и приходится ждать своей очереди для фото. Мы проведем время в непринужденной беседе и я отвечу на все интересующие вас вопросы.