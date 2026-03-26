Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город.



Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами. 5 5 отзывов

Инна Ваш гид в Рязани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4900 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 2 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город. Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами. Мы пройдемся по старинным улицам центра и нам никто не помешает рассмотреть все памятники, скверы и бульвары нашего древнего города. Вы сможете без проблем сфотографироваться без очереди там, где постоянно толпится народ и приходится ждать своей очереди для фото. Мы проведем время в непринужденной беседе и я отвечу на все интересующие вас вопросы.

ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Рязанский кремль

Рязанское десантное училище

Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову

Рязанский цирк и Лыбедский бульвар

Ансамбль улицы Почтовой

Памятник писателю М. Салтыкову-Щедрину

Здание, в котором находилась первая электростанция в городе

Самое прославленное учебное заведение в губернской Рязани

Памятник Евпатию Коловрату Что включено Услуги гида Что не входит в цену Вход в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Павлова, 25 Завершение: Кремль Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.