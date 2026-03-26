Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город.
Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами.
Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами.
Описание экскурсии
Об экскурсииОбзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город. Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами. Мы пройдемся по старинным улицам центра и нам никто не помешает рассмотреть все памятники, скверы и бульвары нашего древнего города. Вы сможете без проблем сфотографироваться без очереди там, где постоянно толпится народ и приходится ждать своей очереди для фото. Мы проведем время в непринужденной беседе и я отвечу на все интересующие вас вопросы.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рязанский кремль
- Рязанское десантное училище
- Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову
- Рязанский цирк и Лыбедский бульвар
- Ансамбль улицы Почтовой
- Памятник писателю М. Салтыкову-Щедрину
- Здание, в котором находилась первая электростанция в городе
- Самое прославленное учебное заведение в губернской Рязани
- Памятник Евпатию Коловрату
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Павлова, 25
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Экскурсовод Инна провела очень познавательную по утренней Рязани, провела по историческим улицам, показала интересные объекты. Все очень понравилось! Приеду ещё в Рязань!
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о
Большое спасибо экскурсоводу Инне за обзорную экскурсию по городу. Несмотря на сильнейший мороз экскурсия была проведена по полной программе. Мы (6 взрослых) и двое маленьких детей(4года и 7лет) узнали много
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А
Экскурсия с Инной нам понравилась. Неспеша мы прошли по самым красивым улицам Рязани, погуляли по Рязанскому кремлю, узнали легенды и историю города. Инна посоветовала куда еще сходить и что посмотреть в Рязани, ответила на все вопросы.
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Н
Экскурсия очень понравилась. Инна интересно преподносит информацию, не навязчиво. Полностью ориентируясь на наши пожелания
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Е
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