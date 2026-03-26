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«С добрым утром, Рязань!» - обзорная экскурсия по утренней Рязани

Пешеходная экскурсия по Рязани: обзорная программа на раннем утре
Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город.

Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами.
5
5 отзывов
«С добрым утром, Рязань!» - обзорная экскурсия по утренней Рязани
«С добрым утром, Рязань!» - обзорная экскурсия по утренней Рязани
«С добрым утром, Рязань!» - обзорная экскурсия по утренней Рязани

Описание экскурсии

Об экскурсии

Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается и потягивается спросонья мой родной город. Спокойно, в утренней тишине и без спешки мы посетим туристические и нетуристические места Рязани, насладимся видами Рязанского кремля, еще не заполненного туристами. Мы пройдемся по старинным улицам центра и нам никто не помешает рассмотреть все памятники, скверы и бульвары нашего древнего города. Вы сможете без проблем сфотографироваться без очереди там, где постоянно толпится народ и приходится ждать своей очереди для фото. Мы проведем время в непринужденной беседе и я отвечу на все интересующие вас вопросы.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рязанский кремль
  • Рязанское десантное училище
  • Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову
  • Рязанский цирк и Лыбедский бульвар
  • Ансамбль улицы Почтовой
  • Памятник писателю М. Салтыкову-Щедрину
  • Здание, в котором находилась первая электростанция в городе
  • Самое прославленное учебное заведение в губернской Рязани
  • Памятник Евпатию Коловрату
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Павлова, 25
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсовод Инна провела очень познавательную по утренней Рязани, провела по историческим улицам, показала интересные объекты. Все очень понравилось! Приеду ещё в Рязань!
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о
Большое спасибо экскурсоводу Инне за обзорную экскурсию по городу. Несмотря на сильнейший мороз экскурсия была проведена по полной программе. Мы (6 взрослых) и двое маленьких детей(4года и 7лет) узнали много
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интересного о жизни города и горожан, услышали легенды, истории необычной любви. Посетили основные места (Кремль, ул. Почтовая, Соборная площадь, училище ВДВ и др.) экскурсия предполагала техническую остановку. Из-за сильнейшего мороза остановки были частыми, но всегда сопровождались интересными рассказами. В конце экскурсии были ориентированы для самостоятельного осмотра города.

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А
Экскурсия с Инной нам понравилась. Неспеша мы прошли по самым красивым улицам Рязани, погуляли по Рязанскому кремлю, узнали легенды и историю города. Инна посоветовала куда еще сходить и что посмотреть в Рязани, ответила на все вопросы.
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Н
Экскурсия очень понравилась. Инна интересно преподносит информацию, не навязчиво. Полностью ориентируясь на наши пожелания
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Е
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