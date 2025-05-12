Музейная галерея в центре Рязани приглашает на экскурсию, где можно узнать о знаменитых актёрах и режиссёрах, связанных с городом.
5 причин купить этот билет
- 🎭 Узнайте о знаменитых актёрах и режиссёрах
- 📸 Возможность сделать фото с реквизитом
- 🕰️ Истории из жизни известных личностей
- 🖼️ Уникальные экспонаты из частных коллекций
- 🎬 Интересные факты о рязанских театрах
Лучшее время для посещения
Посещение музейной галереи актуально в любое время года, так как мероприятие проходит в помещении. Это отличный способ провести время в Рязани, независимо от сезона, и узнать больше о театральной и кинематографической истории города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музейная галерея
- Рязанский кремль
Описание билета
- Вы выясните, кто из знаменитых актёров, режиссёров и телеведущих родился в Рязани, а кто служил здесь в театре.
- Познакомитесь с биографиями Игоря Старыгина, Ирины Розановой, Александра Фатюшина и многих других.
- Рассмотрите личные вещи известных актёров и режиссёров, подаренные нашему собранию или переданные неравнодушными рязанцами. Некоторые из этих предметов можно не только разглядывать под стеклом, но и взять в руки!
- Мы расскажем о рязанцах, голоса которых нам всем хорошо знакомы по мультфильмам.
- Вы раскроете, что знаменитый витязь Коловрат из современного фильма — родом действительно из Рязани.
- Узнаете о судьбе рязанца Эраста Гарина, сыгравшего в «Золушке» (и не только!) короля.
- При желании сделаете фотографии в фотозонах с театральным реквизитом.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — около 40 минут.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Ольга — ваша команда гидов в Рязани
Занимаюсь организаций и проведением экскурсий (имею диплом) в Рязани и области. Творчество и любовь — главная движущая сила! Являюсь основателем музейной галереи театра и кино. Люблю свой город и людей. Люди — главное богатство нашей страны!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Лилия
12 мая 2025
Прикольная экскурсия. Необычно в сравнении с общепринятыми музеями)
