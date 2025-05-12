Музейная галерея в центре Рязани приглашает на экскурсию, где можно узнать о знаменитых актёрах и режиссёрах, связанных с городом.Посетители смогут увидеть личные вещи известных деятелей искусства, узнать интересные факты о

рязанцах, оставивших след в театре и кино. Экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории, рассматривая экспонаты и слушая увлекательные рассказы о жизни и карьере таких личностей, как Игорь Старыгин и Ирина Розанова. Это отличный способ провести время и узнать больше о культурном наследии Рязани

Лучшее время для посещения

Посещение музейной галереи актуально в любое время года, так как мероприятие проходит в помещении. Это отличный способ провести время в Рязани, независимо от сезона, и узнать больше о театральной и кинематографической истории города.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.